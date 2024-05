Jön a kötelező, kibővített boltzár 2024 májusában: így változik a Lidl, Aldi, Tesco, Spar nyitvatartása

Május 19-én és 20-án pünkösdöt ünnepel Magyarország, ami azt is jelenti, hogy mind a két nap, a vasárnap és a hétfő is pirosbetűs lesz a naptárban. A legtöbb kiskereskedelmi lánc ezért zárva tartja majd boltjait, mutatjuk a pontos menetrendet.

Május 19-én és 20-án pünkösdöt ünnepel Magyarország, ami azt is jelenti, hogy mind a két nap, a vasárnap és a hétfő is pirosbetűs lesz a naptárban. Ez pedig a gyakorlatban azt jelenti, hogy a legtöbb bolt, boltlánc egyáltalán nem lesz nyitva ezeken a napokon. A pünkösd velejárója továbbá az is, hogy a vasárnapi boltzár mellé rögtön kapunk a nyakunkba még egy hétfőit is. Mutatjuk a kibővített hétvégi boltzár menetrendjét hazánkban.

A Lidl diszkontlánc nyitvatartása pünkösdkor

A Lidl boltjai május 19-én pünkösdvasárnap és május 20-án, pünkösdhétfőn zárva tartanak. Május 21-től, azaz keddtől viszont a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat.

Az Aldi diszkontok nyitvatartása pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn

Az Aldi üzletei zárva lesznek május 19-én és május 20-án. Május 18-án, illetve május 21-én viszont már a rendes nyitvatartással fognak üzemelni az üzletek.

A Spar szupermarketek és az INTERSPAR áruházak nyitvatartása pünkösdkor

A Spar és az Interspar legtöbb üzletek zárva tart majd a pünkösdi ünnepkor, vasárnap és hétfőn. Viszont például a reptéri egységük, illetve a benzinkutakon található üzleteik a megszokottak szerint nyitva lesznek.

A Tesco boltok nyitva tartása pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn

A Tesco legtöbb hazai üzlete zárva lesz pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn. Viszont a hiper benzinkutakon működős kisebb egységei nyitva lesznek, amennyiben a működő kutak is.

A Penny diszkontok nyitvatartása pünkösdkor

A Penny üzletei zárva lesznek május 19-én és 20-án, pünkösdkor. Szombaton és kedden viszont a megszokottak szerint nyitva tartanak majd.

CBA és Príma nyitva tartása pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn

A CBA és a Príma üzletek nem lesznek nyitva pünkösdkor, viszont szombaton és kedden a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat.

Az Auchan hipermarketek nyitvatartása a pünkösdkor

Az Auchan boltjai nem lesznek nyitva pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn, viszont szombaton és kedden ők is a megszokottak szerint várják majd a magyar vásárlókat.

A Metro áruházak nyitvatartása a pünkösdkor

Május 19-én és május 20-án zárva lesznek a Metro boltjai, de a szünetet követően kedden, illetve vasárnap előtt szombaton a megszokottak szerint lehet majd náluk vásárolni.

Gyógyszertárak, benzinkutak, non-stop üzemelő kisboltok

Fontos tudni, hogy május 19-én és 20-án, vasárnap és hétfőn a legtöbb gyógyszertár zárva lesz Magyarországon, ezért az érintetteknek előre kell gondoskodniuk a szükséges gyógyszereikről. Kivételt képeznek az ügyeletes patikák, amelyek folyamatosan fogadják a betegeket. Ezek elérhetősége az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) gyógyszertár-keresőjében található.

A trafikok esetében a nyitvatartás a tulajdonosok döntésétől függ. Ahogyan korábban említettük, a pünkösdkor niytva lesznek a benzinkutak boltjai, valamint Budapesten a non-stop működő Roni és Manna üzletek is. Az egyedi, magánkézben lévő kisboltok szintén saját hatáskörben döntenek arról, hogy nyitva tartanak-e 2024. május 19-én, és 20-án.

