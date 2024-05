Még most érdemes eurót váltani a nyaralásra? Láthatáron a 400-410-es árfolyam

Aki teheti, most váltson pénzt a nyaralására – javasolják szakértők. 3 havi csúcsára erősödött a forint a héten, és jelenleg is 387-es szinten jegyzik az eurót, miután a jegybank lassítani kezdett a kamatcsökkentéseken. A folytatásban viszont gyengülést várnak az elemzők, hamarosan 400 forintba kerülhet egy euró.

Lendületben a forint: a bankközi piacon jelenleg 387 forintot kérnek egy euróért. Nem sokkal többet, mint szerdán, amikor 3 havi csúcsára erősödött a pénzünk. A dollárhoz képest 3 hét alatt nagyjából 3 százalékkal javult az árfolyam. Részben emiatt csökkentek nagyobbat az üzemanyagárak nálunk, mint a szomszédos országokban - hangzott el az RTL Híradóban.

Az erősebb forint visszafogja az élelmiszerek és például az építőanyagok drágulását. Így fékezi az inflációt, amit a jegybank az alapkamattal igyekszik kordában tartani. Az MNB kommunikációjából pedig az szűrődik le, hogy lassabban fogja csökkenteni a kamatot. Ez vonzó a nemzetközi befektetők számára.

Ám a forinterősödés átmeneti Szabó Barna, az Egyensúly Intézet vezető közgazdásza szerint, aki azt mondta, ebben az évben átlagosan 395 és 400 forint közelében várható az euróárfolyam, és jövőre fokozatosan akár a 410-419 forintot is elérheti. A jegybank tovább csökkenti a kamatot, így egyre kevésbé lesz vonzó a nemzetközi befektetők számára forintot tartani – mondta.



Egy pénzügyi szakértő pedig arról beszélt, aki teheti, most váltson pénzt, ha külföldi nyaralásra készül, és a szállást most foglaljuk le, mert az árfolyamváltozással az árak is emelkedhetnek.