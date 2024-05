Nem a Fico elleni merénylet volt az utolsó? Forrnak az indulatok, polgárháborús hangulat van Szlovákiában

Több szlovák politikus is halálos fenyegetést kapott a Robert Fico elleni támadás után.

A Robert Fico elleni szerdai merényletkísérlet után több szlovák politikus és magas rangú tisztviselő is fenyegető üzeneteket kapott, néhányaknak azt címezték, hogy Fico után fognak menn. Az Új Szó szerint Nyitra megye elnökét, Branislav Becíket konkrétan lelövéssel fenyegették meg a közösségi médiában, az EP-választáson is induló szociáldemokrata politikus egy időre fel is függesztette kampánytevékenységét. A Becíknek küldött fenyegetés tényét Matus Sutaj Estok belügyminiszter is megerősítette, a politikusoknak pedig azt üzente, hogy a kormánynak és az ellenzéknek kéz a kézben kell úrrá lenniük a helyzeten.

Hasonló üzeneteket kapott a Biztonsági Tanács újonnan megválasztott elnöke, Marcela Kosova és a Smer parlamenti képviselője, Richard Glück is – utóbbival kapcsolatban hír az is, hogy Pozsonyban őrizetbe vettek egy férfit, aki állítólag megfenyegette a politikust. Rajtuk kívül Jaroslav Nad’ korábbi védelmi miniszternek is megüzenték, hogy „Fico után fog menni”.

