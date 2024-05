Szülők rémálma vált valóra a vidéki iskolában: üvegszilánk volt a gyerekek ebédjében, sérülés is történt miatta

Nagyon veszélyes tárgyak voltak az iskolai ebédben Iregszemcsén, egy kisfiú nyelvét meg is vágta egy üvegdarab.

Üvegszilánkor és dörzsidarabot is találtak a gyerekek ebédjében az iregszemcsei általános iskolában - erről az ATV Híradója számolt be. Mint elmondták, több gyerek sajnos rá is "harapott" ezekre, az egyik kisfiú sírva szaladt az anyukájához, miután az üvegdarab megvágta a nyelvét.

A rendőrség és a NÉBIH is vizsgálatot indított az eset miatt, a helyi főzőkonyhát már be is zárták. A konyhai dolgozók azzal védekeztek, hogy nem tudják, hogyan került az üvegdarab és a dörzsi az ételbe. Egy helyi polgármesterjelölt szerint viszont igenis tudtak minderről a konyhán, de még ennek ellenére sem állították le az ételek kiosztását.