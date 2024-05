Vizsgálat indul a Facebook, Instagram ellen: erre csúnyán ráfizethetnek

Az Európai Unió súlyos pénzbírsággal fenyegető vizsgálatot indít a Meta Platforms ellen, ugyanis felmerült az aggodalom, miszerint a Facebook és az Instagram nem kezeli megfelelően a gyermekeket érintő biztonsági kockázatokat - jelentette a Reuters.

Az Európai Unió szabályzó hatóságai bejelentették, hogy vizsgálatot indítanak a Meta Platforms ellen, ami a Facebook és az Instagram közösségi média platformokat is üzemelteti. A vizsgálatot az a gyanú indokolja, miszerint a vállalat valószínűsíthetően nem tartja be az online teret érintő uniós tartalomszabályokat, különösen a gyermekek biztonságának tekintetében.

Az uniós digitális szolgáltatási törvény (DSA), amely tavaly lépett életbe, arra kötelezi a technológiai vállalatokat, hogy platformjaikon tegyenek többet az illegális és károsnak vélt tartalmak elleni küzdelemben. Az Európai Bizottság szerint a Meta nem kezelte megfelelően a gyermekeket fenyegető kockázatokat, ami súlyos bírságok kiszabását eredményezheti.

A Meta még szeptemberben benyújtott egy kockázatértékelési jelentést, azonban az Európai Bizottság továbbra is aggodalommal kíséri figyelemmel a platformok működését. Kiemelten aggasztónak találták például azt, hogy a Facebook és az Instagram rendszerei - beleértve az algoritmusokat is – függőséget okozhatnak a fiatal felhasználók esetében. A Bizottság aggódik továbbá amiatt is, hogy a Meta által bevezetett korhatárbiztosítási és ellenőrzési módszerek sem bizonyulnak elégségesnek. Ezeknek az intézkedéseknek a célja ugyanis az lenne, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá a számukra nem megfelelő tartalmakhoz.

A Meta válaszában kiemelte, hogy már több mint egy évtizede dolgozik a fiatal felhasználók védelmén. A vállalat szerint a felvetett probléma egy, az egész iparágat érintő kihívás, és örömmel osztanák meg eddigi eredményeiket az Európai Bizottsággal. A Meta egyébként nem először került az EU célkeresztjébe: kaptak már súlyos kérdéseket például a politikai választásokkal kapcsolatos dezinformációk terjesztése miatt is.

Az uniós digitális szolgáltatási törvények megsértése esetén akár a vállalat éves globális forgalmának a 6%-ával felérő bírságot is kiszabhatnak.