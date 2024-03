Ennyit költhetünk el Húsvétkor: mennyibe kerülnek idén a slágertermékek?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az ünnepi szezonok általában mindig erős időszakok a kiskereskedelemben, így a húsvét is. Ez az ünnep azért különösen fontos a kereskedőknek, mert a húsvéti forgalom elég megbízható előrejelzést ad egész évre. Ennek pedig most, a vásárlóerő megtartásáért folyó versenyben különös jelentősége van, ezért is készül rá mindenki teljes erőbedobással.

Az Auchan szakértői szerint a húsvétot mindig is indikátornak tartották a kereskedők, ami megbízhatóan vetíti előre az éves forgalmat. Vannak persze az általános gazdasági környezeten, az infláción és a fogyasztói magatartáson kívül is befolyásoló tényezők, mint például, hogy hónap elejére vagy végére esik-e az ünnep, illetve mennyire kerül távol a karácsonyi kiköltekezéstől. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az idei húsvét mindkét szempontból kevéssé mondható szerencsésnek, hiszen éppen hó végén lesz, amikor a fizetések már fogytán vannak, illetve idén nagyon korán is van - kezdték közleményüket. Mindezek ellenére a márciusi forgalomnál mindenképpen növekedéssel számolunk, ugyanakkor még mindig érezhető, hogy a vásárlók sokkal érzékenyebbek az árakra, mint korábban. Fontosak számukra az akciók és a kiemelt ajánlatok az ünnepi termékeknél is. Mivel a húsvét leginkább a tradicionális friss termékekről szól, így a legerősebb időszak az ünnep előtti hét. Természetesen az egyéb húsvéti termékeket, mint például a lakásdekorációt, italokat, tartós élelmiszereket, édességeket már az ünnep előtt pár héttel igen széles választékban kínáljuk az áruházak kiemelt pontjain, hogy a vásárlók könnyebben beszerezhessék – mondják az Auchan Magyarország szakemberei. Az Auchan szerint jellemzően 2000-5000 forint között mozognak idén a sonkaárak. Az áruházláncnál nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy mindenki megtalálhassa a pénztárcájának és az ízlésének megfelelő terméket, így 40-féle sonkát tartanak a kínálatban. A klasszikus húsvéti sonkán kívül idetartoznak a fogyasztók által idesorolt termékek is, mint például a tarja, a csülök, a lapocka, az oldalas és pulyka termékek. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) A sonkán kívül ilyenkor megnő a forgalma azoknak a húsáruknak is, amik szintén a húsvéti asztalra kerülnek, mint a kolbász, a tepertő vagy a szalonna. Az Auchan szerint közel 400 tonna terméket fognak értékesíteni húsvétig ebből a termékkörből. Tapasztalataik alapján a legnagyobb volument csülökből és lapockából adják majd el. Ilyenkor megnő a szószok iránti kereslet is, és általában a nagyobb kiszerelések fogynak jobban. A csípős szószok forgalma évről évre növekszik, ezt mutatja az is, hogy például a chili/paprika krémek forgalma töretlenül erősödött az elmúlt években. Húsvétkor a sonka mellett az édesség a másik kötelező elem a háztartásokban. A két legnagyobb részt a csokinyuszik és a csokoládétojás képviseli, azonban a választékban különböző egyéb figurák is helyet kapnak a szezonális desszertekkel együtt. Utóbbiból az olcsóbb szeletes édességek fogynak legjobban.

Címlapkép: Getty Images

