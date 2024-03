Összement a Balaton? Sok magyarnak gőze sincs, mennyivel lett kisebb az egyik nagy kedvencük

Március 1-jétől kötelező a boltokban tájékoztatást kihelyezni arra vonatkozóan, csökkent-e a termékek kiszerelése az elmúlt években. Ezekkel a figyelmeztetésekkel sok vevő találkozhatott már. A Nébih honlapján pedig a teljes lista is elérhető az érintett termékekről, mely folyamatosan bővül. Mára már 528 terméket tartalmaz. Köztük két Balaton szeletet is. Az édesség 10 százalékkal lett kisebb.

A Nébih honlapja azt írja, hogy a Balaton ét kakaós étbevonó masszával (30%) mártott, kakaós krémmel töltött ostya korábbi mérete 30 g volt, míg az új, csökkentett méret már csak 27 g. Ugyanez igaz a tejbevonós szeletre is. Nem a Balaton az egyetlen édesség, ami áldozatul esett a rejtett inflációnak. A TWIX, MARS és SNICKERS multipackok most már 4 helyett csak 3 dababot tartalmaznak. A tibi tejcsokoládé mérete 100-ról 90 gramra változott, a Roshen tejcsokoládé szelet földimogyorós töltelékkel tömege 38 g-ról, 29 g-ra változott. Több más tibi csokival és Roshen termékkel is hasonló a helyzet.

De nem csak a csokik mérete változott, a rágcsálnivalók közül is rengeteg kiszerelés összement, de találunk kiszerelés-csökkentett termékeket az alapvető élelmiszerek, alkoholmentes és alkoholos italok, állateledelek, csemegekészítmények, fagyasztott élelmiszerek - rengeteg gyümölcs, zöldség és jégkrém van a listában -, hús és haláruk, kávék, teák, kakaók, pékáruk, tejtermékek, de még a zöldségek és gyümölcsök között is.

Sőt, vannak olyan nem élelmiszer (non food) termékek is, amelyek "összementek": samponok, fogkrémek, pelenkák, vécépapírok, öblítők, mosóporok, légfrissítők, stb. A teljes lista megtekinthető a Nébih honlapján.