Óriási bejelentést tett a Burger King: ilyet még sosem csináltak Magyarországon

Az M1 ácsi lehajtójánál nyílt meg a Burger King 56. magyarországi étterme, amelynek különlegessége, hogy ez a gyorsétteremlánc első autópálya melletti egysége. A Budapest-Győr útvonalon, a 94. kilométerkőnél található az új étterem. A több mint 1 milliárd forintos beruházás tavaly márciusban indult és az étterem 50 főt foglalkoztat majd- derül ki az étterem közleményéből.

Már nem kell letérniük M1-esen autózóknak az autópályáról, ha Budapestről indulva betérnének a Burger King -be, hiszen február 28-tól ezt megtehetik az ácsi lehajtónál, a Concó pihenőhelyen is. Az ácsi étterem a Budapestről Győrbe tartó oldalon helyezkedik el, de másik irányból is könnyen megközelíthető a felüljárón keresztül.

Az M1- es autópálya a legforgalmasabb hazai autópálya, a kiválasztott helyszín pedig kellő távolságra van mind Budapesttől, mind az országhatártól. A étteremlánc legújabb 372 négyzetméteres étterme jelenleg Magyarországon a legnagyobb egyszintes Burger King, a vendégtérben 83 ülőhely található, az ehhez tartozó teraszon pedig 78-an fogyaszthatják el kényelmesen kedvenc burgereiket.

Az első magyarországi, 1991-ben nyílt budapesti éttermünk óta már számos más városban jelen vagyunk, 56 egységünkből 29 a fővároson kívül található

– mondta el Sümegi László, a Fusion Zrt. elnöke. „Most az első autópálya mellett elhelyezkedő Burger King-et ünnepeljük. A Fusion Zrt. folyamatosan keresi a lehetséges helyszíneket, és az idei évre is tervezünk még további éttermeket, amelyekről reméljük, hamarosan beszámolhatunk.”

Az étteremlánc első autópálya melletti egységében több mint 50 munkatárs dolgozik majd, őket a környező településekről toborozza a cég.

Címlapkép forrása: MTI/MTVA