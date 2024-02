Sajtburgerben mérve nem élnek rosszabbul a magyarok: így változtak a Meki árai 2024-re

Nagy drágulás érte el a vendéglátóhelyeket az elmúlt két év során: 2022-ben 19,8 százalékkal, 2023-ban 24,5 százalékkal drágult meg átlagosan a vendéglátás. A Pénzcentrum, ahogy az elmúlt években is, 2024-ben is megvizsgálta, hogyan változtak olyan népszerű termékek árai a legnagyobb hazai gyorsétteremhálózat kínálatában, mint a sajtburger, a hamburger, a Big Mac vagy nagy burgonya. Kiderült, hogy az utóbbi egy évben a mekis drágulás alulmaradt az általános infláción, csökkent a kiszállított és helyben fogyasztott termékek árkülönbsége és sajtburgerben mérve a magyarok átlagfizetése tartja az értékét.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2023. decemberre a hamburgerek átlagára az országban egy év alatt 21 százalékkal, két év alatt pedig 76 százalékkal nőtt. Az általános hamburgerdráguláshoz képest a McDonald's lapunk által vizsgált alapburgerei (Big Mac, sajtburger és hamburger) az átlag alatti mértékben drágultak - egy év alatt 17-22, két év alatt 47-49 százalékkal. Azt fontos azonban kiemelni, hogy a KSH átlagárszámítása mindenféle helyben fogyasztott hamburgert alapul vesz, így az összehasonlításnak vannak korlátai.

A KSH szerint 2023 decemberében 1600 forint volt átlagosan egy hamburger ára Magyarországon, eközben egy helyben fogyasztott Big Mac 1400 forint, egy sajtburger 630, egy hamburger 590 forint. A nagy burgonya 960 forint lett. 2022-ben az egyik budapesti étteremben még 940 forintért vehettünk Big Macet, 430 forintért sajtburgert, 400 forintért hamburgert, és 720 forint volt egy nagy burgonya. A 2023. februári árak viszont nagy emelkedést mutattak: ugyanabban a budapesti étteremben már 1150 forint volt egy Bic Mac, 540 forint a sajtburger, 500 forint lett egy hamburger és 870 forint egy nagy burgonya. 2024 januárjára a helyben fogyasztott Big Mac már 1400 forint, a sajtburger 630, a hamburger 590 forint.

A burgerdrágulás ez alapján 47-49 százalékos volt két év alatt, egy év alatt pedig 17-22 százalékos drágulás mutatkozott. A burgonyadrágulás 33% volt kettő és 10% egy év alatt.

Menüben természetesen akár olcsóbbra is kijöhet 1-1 vizsgált termék, az évekre visszamenő összehasonlíthatóság érdekében azonban a különálló termékek árát vizsgáltuk. Az elemzésben a különféle kedvezményes ajánlatok árait sem tudtuk figyelembe venni, a vendégek által tapasztalható drágulás mértékét ezek azonban befolyásolhatják. A hazai McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. ennek kapcsán azt közölte:

Az egész év során számos ajánlatunk van, amelynek köszönhetően szintén egy kedvezményesebb árponton juthatnak a vásárlók a termékekhez. Ilyen pl. a Bejövős ajánlat, egy több termékből álló menü, amely ára 2023 január óta változatlan.

(A Portfolio nemrég megvizsgálta a Big Mac menü átlagárait, és elemzésükben arra jutottak, hogy az élelmiszerárak felrobbanását 2022 októberéig gyakorlatilag nem követte le a McDonald’s-ban a közepes Big Mac menü ára, de novembertől kezdődően szépen belehúztak az áremeléssel, és 2023 augusztusra a 2022 eleje óta megfigyelt árváltozás be is érte az általános élelmiszer-drágulás mértékét. Míg 2022-ben az élelmiszer-infláció 23,3%-os volt, addig a Big Mac menü ára csak 6,15%-kal emelkedett. 2023-ban viszont a Big Mac menü ára nőtt 20,3%-kal, az élelmiszerek átlagosan viszont már csak 2,3%-kal drágultak.)

Csökkent az árkülönbség

Megvizsgáltuk továbbá azt is, hogy kiszállítás esetén hogyan alakultak az árak. 2022-ben egy hamburger ára átlagosan 440, egy sajtburgeré 470, egy nagy sültkrumplié 790 és egy Big Mac ára 1020 forint volt. 2023-ban pedig 1340 forint volt a Big Mac, 650 a sajtburger, 600 a hamburger és a nagy sültkrumpli 1030 forint. 2024-re a Big Mac 1620 forintra, a sajtburger 750 forintra, a hamburger 700 forintra, a nagy burgonya 1130 forintra drágult.

A Pénzcentrum 2024-es gyűjtéséből kiderül az is, hogy továbbra is jelentős az árkülönbség az ételrendelés díjszabása és az étterembe fogyasztott ételek között a négy vizsgált terméke alapján, a differencia azonban 2023. januárhoz képest arányaiban némi csökkenést mutat. (A szállítással díjakat nem vettük figyelembe.) A nagy burgonya átlagosan 10 százalékkal, az alapburgerek 15-22 százalékkal kerülnek többe idén, mint egy éve. Két év alatt pedig a kiszállított burgerek közel 60 százalékkal drágultak, az éttermi fogyasztás esetén pedig 47-49 százalékkal kerülnek többe.

Sajtburgerben mérve tartják az értéküket a magyar fizetések

Ahogy a korábbi években, 2024-ben is elosztottuk az összegyűjtött árakat az átlagkeresetekkel. 2022-ben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresetének január havi átlagával számoltunk, 2023-ban a februárival, és a 2024-es árakat az utolsó ismert havi átlagkeresettel osztottuk el, a 2023. novemberivel. Nemrég publikálta a KSH, hogy kimutatásaik szerint

az átlagos bruttó bér 621 150 forint volt novemberben.

Ez jelentős emelkedés az október havi átlagkeresethez képest, mely 564 406 forint volt. A kérdés csak az, hogy a bérek átlagos növekedése tudta-e kompenzálni a Meki árszintjének növekedését. A számításaink szerint amíg sültkrumpliban, sajtburgerben mérve többet érnek a magyar fizetések, mint egy éve, addig Big Macből, vagy helyben elfogyasztott hamburgerből kevesebbre telik 2024-ben. Ez az eltérés azonban minimális, így inkább azt mondhatjuk, hogy a bérek megőrizték értéküket, ha a népszerű mekis termékekről van szó. 2022-höz képest látható csökkenés inkább - a nagy burgonyát kivéve.

Volt egyszer egy sajtburesz

A Magyarországon jelenleg is működő gyorséttermek közül elsőként a McDonald's jött be az országba - még a rendszerváltás előtt - 1988-ban. A nyitáskor még csak tizenötféle termékből lehetett választani. Az akkori legdrágább étel a 43 forintos Big Mac volt, és egy sajtburger is mindössze 26 forintba került. A hamburger, a nagy krumpli és a tejturmix is 25-25 forint volt. A legolcsóbb a kínálatban a presszókávé, a tea és a forró kakaó - ma forró csoki - volt, ezek 12 forintba kerültek. Nem szabad viszont elfelejteni, hogy akkor a havi átlagkereset is mindössze bruttó 8 968 forint volt. Vagyis ebből az összegből 208 Big Macre futotta volna, 344 sajtburgerre, és 358 hamburgerre vagy nagy sültkrumplira. (Az összehasonlíthatóság érdekében végig a bruttó keresetet vettük alapul a cikk számításaihoz.)

Az első McDonald's megnyitása után 20 évvel, vagyis 2008-ban egy Big Mac 650 forintba, a nagy sültkrumpli 430 forintba került - írta korábban az Index. A világjárvány első évében, 2020-ban, az első járványhullám lefutása és a nyári élelmiszerár emelkedés megállása után a Pénzcentrum kiszámolta, mennyivel több mekis sültkrumpli, burger jönne ki egy átlagfizetésből, mint anno. Akkor azt mutatták a számok: jobban élünk, mint 30 éve bármikor. Azóta viszont nagyot fordult a világ, még mindig kevesebb burger és burgonya jön ki egy átlagfizetésből, mint 2020-ban.

