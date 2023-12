Brutál karácsony utáni akciókat robbantanak a boltok: ilyen évek óta nem volt, garantált a tömeg

Leginkább ruházati terméket és műszaki cikkeket szoktak vinni a magyarok a két ünnep közötti nagy leárazások alkalmával, és ez idén sem lesz másként - ezt mondta a Pénzcentrumnak Neubauer Katalin. A gigaakciók, ha óvatosan is, de idén már az ünnepek előtt megkezdődtek, de ennek csak az volt az oka, hogy a kereskedőknek a rossz gazdasági helyzet miatt motiválni is kellett a vásárlóknak, hogy náluk költsék a pénzét az, akinek még van.

A két ünnep közötti időszak hagyományosan a leértékelések kezdete is, ekkor durva akciókkal készülnek a kereskedők azoknak, akik sokallották egy-egy termék árát a boltokban. Ha azonban a vásárlás közben idén nyitott szemekkel jártunk az elmúlt hetekben, akkor észrevehettük, hogy idén már a karácsonyi ünnepek előtt elindultak a komolyabb leértékelések, tehát arra lehet számítani, hogy ezeket folytatják majd a kereskedők a karácsony második napjától december 31-ig tartó időszakban is – legfeljebb kicsit még engednek majd a leszállított árakból is. Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi szövetség főtitkárával jártuk körbe, hogy idén mire számíthatunk a boltokban a két ünnep között.

A főtitkár kérdésünkre azt válaszolta, hogy a korábbi években megszokottnál máris sokkal komolyabb leárazásokat voltak kénytelenek eszközölni a kereskedők annak érdekében, hogy az árukészlet biztosan a kívánt tempóban fogyjon. A nagy kiárusítások kezdete azonban meg fog egyezni a megszokottal, tehát akár már 27-én érdemes lehet útra kelni, ha nagy akciókra vágyunk.

Ahogy mindig, várhatóan most is a két ünnep között indulnak a nagy kiárusítások, akciók és leértékelések, de az elmúlt években megszokotthoz képest várhatóan valamivel nagyobb mértékűek is lesznek ezek. Ennek az az oka, hogy bár jól alakult a forgalom a november végi-decemberi időszakban, ám ehhez az is kellett, hogy a 10-15 százalékos árengedmény-mérték helyett inkább 20-30 százalékosnak kellett lenni a már meghirdetett és elindított akcióknak ahhoz, hogy valóban megvegyék a leárazott terméket

- fogalmazott Neubauer Katalin.

A főtitkár szerint ugyanakkor némi változás volt abban a tekintetben, hogy mit vesznek az emberek és mennyiért. Mivel az infláció éves mértéke, valamint a reálbér-csökkenés idén komoly hatással volt a magyar pénztárcákra, a kereskedelem szereplőinek mindezt észben tartva kellett becsalogatnia a vevőket az üzletbe, és rávenni őket arra, hogy nála költsék a pénzt.

Ha egy kellően nagy készlettel várták a karácsonyi rohamot a kereskedők, akkor működött ez jól. De, ha azt vesszük, hogy egy nagyobb készlettel szinte ugyanaz a bevétel volt elérhető mint mondjuk tavaly ilyenkor, akkor azt mondhatjuk, hogy egy kicsit jobban kellett "motiválni" a vásárlókat. Általánosságban elmondható, hogy ha a kereskedő nagyobb árukészlettel vágott neki az ünnepi vásárlások időszakának, akkor karácsony után is számíthat arra, hogy a két ünnep között is nála vásárolnak majd jobban

- mondta erről Neubauer Katalin.

Mit visznek inkább?

Persze arra is kíváncsiak voltunk, hogy vajon folytatódik-e a trend, mely szerint inkább ruhát igyekszünk a két ünnep között leárazáson olcsóbban szerezni? Itt ráadásul bejön az is, hogy a cikk elején már említett visszacserélési hullám a legnagyobb mértékben a ruhaneműt érinti, tehát ekkor ezekbe a boltokba többen is szoktak menni.

Várhatóan a ruházati termékek esetében lesz nagyobb az érdeklődés, már csak azért is, mert az ünnep után szinte azonnal el szokott indulni a "cserebere-időszak", az ajándékba kapott, de nem megfelelő méretű vagy egyszerűen nem tetsző termékeket igyekeznek cserélni a vásárlók. A kereskedők pedig ebben az időszakban természetesen még nagyobb, fogalmazzunk úgy, készletkisöprő akciókkal készülnek, és a műszaki cikkeknél is elmondható, hogy ilyenkor többen élnek a cserelehetőségekkel

- erősítette meg feltételezésünket Neubauer Katalin. Itt viszont arra is kitért, hogy van honnan visszakapaszkodnia a non-food üzletágnak: a decembert megelőző hónapokban ugyanis ez a szektor nem szerepelt valami fényesen.

Az október-november a nem élelmiszerek kategóriájában a várakozásokat nem érte el, de a december bepótolta az elmaradásokat. Sokkal intenzívebb akciók kellettek, sokkal jobban oda kellett figyelni a napi marketingtevékenységre. Napi szinten kellett figyelni a készletet, a vásárlói reakciókat. Mihez nyúlnak jobban? Az a kereskedő, aki képes volt gyorsan reagálni a vásárlói igényekre, változó attitűdökre, odafigyelt a részletekre, annak jobban is ment, ez most így jött ki

- zárta gondolatait a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

