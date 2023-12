Kiderült a nagy virslititok: ezt rengeteg magyar csúnyán elszámolja, pedig így kellene csinálni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A virslit senkinek nem kell bemutatnunk, 10-ből 9 megkérdezett szokta vásárolni a terméket. A lakosság 59 százaléka finom, meleg, otthon gyorsan elkészíthető ételként tartja számon, ezzel lekörözve a sokak által favoritnak gondolt mirelit pizzát is – derül ki a PICK reprezentatív felméréséből. A virsli természetesen nem hiányozhat a szilveszteri asztalról sem, de az ünnepeket megelőző, sűrű időszakban is kiváló választás lehet, ha gyorsan elkészíthető, mégis minőségi meleg ételt szeretnénk enni, melyhez most recepteket is ajánlunk.

A felmérésből kiderült, hogy a magyar lakosság háromnegyede a rántottát tekinti életmentő, gyorsan elkészíthető meleg ételnek, míg a melegszendvicsről a válaszadók 69 százaléka gondolkodik így. A képzeletbeli dobogó harmadik helyén 59 százalékkal a virsli végzett, amely így letaszította a trónról a mirelit kész pizzát (20 százalék). A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mégis, mi alapján és hogyan választunk virslit? A válaszadók közel fele (49 százaléka) választ megbízható márka alapján. A vásárlók 48 százaléka keresi a magas hústartalmú virsliket, míg 39 százalék a hústartalmon felül arra is odafigyel, hogy magas minőségű alapanyagokból készült virslit vegyen le a polcról. Az eredmények azt tükrözik, hogy ahányan vagyunk, annyiféle virslit szeretünk, még családon belül is: a megkérdezettek közel harmada többféle típusú virslit vásárol, ha a családtagok más-más fajtákat kedvelnek, 8 százalék pedig azt a virslit veszi meg, amit a gyerekük szeret. A kutatásban résztvevők válaszai szerint a legnépszerűbb termékek a sertéshúsból készült virslik, a roppanós virsliket pedig a frankfurti és a bécsi virsli követi a kedveltségi listán. Bár a virsli eredeti recept alapján sertéshúsból készül (az első frankfurti virslik a 13. században készültek), mára a baromfivirslik is egyre nagyobb teret hódítanak, a megkérdezettek 16 százaléka kifejezetten ezeket a termékeket keresi, de olyanok is vannak (8%), akik ízesítés alapján választanak. A személyes preferencia mellett az életkor, az életszakasz is nagymértékben befolyásolja, hogy ki milyen típusú virslit vásárol vagy fogyaszt: a gyerekes családok általában előnyben részesítik a hámozott és baromfihúsból készült kisebb méretű virsliket, míg a felnőttek inkább a sertéshúsból készült, roppanós virsliket fogyasztják előszeretettel. A virslit nem csak klasszikus módon melegítve fogyaszthatjuk, hanem sütve, feltétként, vagy akár vengégváróként is kerülhet az asztalra. Most összegyűjtöttünk néhány izgalmas virslis receptötletet is az ünnepekre és az azt megelőző időszakra. 1. Amerikai bundás virsli barbecue szósszal, coleslaw salátával Hozzávalók: 7 dkg kukoricaliszt

6 dkg búzaliszt

0.5 csomag sütőpor

1.5 dkg cukor

1 tk só

0.5 tk őrölt bors

1 db tojás

1.2 dl tej

8 db virsli sertéshúsból

1 tubus barbecue szósz mártogatósnak Coleslaw salátához: 1 fej káposzta

2 db sárgarépa

0.5 fej vöröshagyma

só

bors

2 dl tejföl

2 dl majonéz

2 ek mustár

1 ek méz

1 db citrom kifacsart leve Elkészítés: A tésztához a liszteket tálban elvegyítjük a sütőporral, a cukorral, a sóval és a borssal. Hozzáadjuk a tojást, majd adagonként a tejet, és simára keverjük. Magas pohárba öntjük – hogy a pálcikára szúrt virslik állítva beleférjenek –, és a hűtőbe tesszük 1 órára. A szárazra törölt virsliket pálcikákra tűzzük, és lisztben meghempergetjük. Lábosban vagy mély serpenyőben olajat hevítünk. A lehűtött tésztába mártjuk a virsliket, majd a forró olajban aranybarnára sütjük minden oldalukat 3-5 perc alatt. Közben többször megforgatjuk. Végül papírtörlőn leitatjuk. Barbecue szósszal és coleslaw salátával tálaljuk. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Coleslaw saláta:

A coleslaw salátához a megtisztított káposztát, sárgarépát és vöröshagymát lereszeljük vagy vékony csíkokra vágjuk. Egy tálba tesszük a zöldségeket, megsózzuk, megborsozzuk őket, és összekeverjük. Egy másik tálban összekeverjük a tejfölt, a majonézt és a mustárt. Megsózzuk, megborsozzuk, azután hozzákeverjük a mézet és a citromlevet. Az öntetet össszekeverjük a zöldségekkel, végül néhány órára a hűtőbe tesszük. 2. Virslis muffin Hozzávalók: 150 g kukoricaliszt

150 g finomliszt

1 ½ tk só

1 tk sütőpor

1 tk kristálycukor

250 ml tejföl

2 db tojás

50 g olvasztott vaj

200 ml tej

100 g cheddar sajt

2 csomag virsli csirkehúsból (280g)

2 ek ketchup

2 ek mustár Elkészítés: Egy tálba tesszük a kétféle lisztet, hozzáadjuk a sót, a sütőport, a cukrot, és összekeverjük. Egy másik tálban elkeverjük a tejfölt, a tojásokat, a vajat és a tejet, majd ezt a két keveréket összedolgozzuk. Nagy lyukú reszelőn lereszeljük a sajtot, és azt is belekeverjük a masszába. Egy muffinsütő formába beletesszük a muffin papírokat, és ⅔ részig megtöltjük őket a masszával. A virsliket kb. 4 cm-es darabokra vágjuk, majd mindegyik muffin közepébe belenyomunk egy darabot. Ezután a 180 fokra előmelegített sütőbe tesszük, és kb. 25 perc alatt készre sütjük. Hagyjuk kicsit hűlni, és ketchuppal, mustárral tálaljuk. 3. Lencsesaláta roppanós frankfurti virslivel és almával Hozzávalók: 1 csomag roppanós frankfurti virsli (300g)

240 g konzerv vagy főtt lencse

1 fej lilahagyma (100 g/fej)

2 ek 10%-os ecet

2 nagyobb szem alma

3 ek almalé

pár csepp citromlé

só, bors

1 tk mustár

1 ek juharszirup/méz

1 csokor petrezselyem Elkészítés: A lencsét átmossuk, lecsepegtetjük és egy tálba öntjük. A lilahagymát apróra, az almát kis kockákra vágjuk, és a lencséhez adjuk. A virslit megfőzzük és felkarikázzuk, majd hozzáadjuk a salátához. Az ecetet, az almalevet, a citromlevet, a sót, a borsot, a mustárt, a juharszirupot vagy a mézet, valamint a durvára vágott petrezselyemzöldet összekeverjük, átforgatjuk vele a salátát, és el is készült. Ahhoz azonban, hogy a fenti receptek elfogyasztása valóban élmény legyen és jó ízű ételt fogyaszthassunk, elengedhetetlen, hogy minőségi és megbízható alapanyagokból állítsuk össze, különös tekintettel a fő összetevőre, a virslire.

Címlapkép: Getty Images

