Erre nem számítottak a hazai boltok: hatalmas bukás volt a 2023-as Black Friday?

A műszaki elektronika és a tartós fogyasztási cikkek globális piaca (T&D) idén is kihívásokkal teli promóciós szezonnal néz szembe. Ennek ellenére a Black Friday során a szórakoztató elektronikai, informatikai- és háztartási kisgép kategóriák továbbra is nagyon népszerűek a fogyasztók körében.

A 2023-as teljes évre a GfK a globális T&D piacra vonatkozóan egyszámjegyű csökkenést prognosztizál, mivel szeptemberig bezárólag a piac 4,7 százalékos csökkenéssel zárt 2022-höz képest. A műszaki fogyasztási cikkek körében a novemberi Black Friday időszak előfutára az Amazon Prime Day(s), amelynek kimenetele előre mutatja, hogy milyen lehet az év végi promóciós időszak. Az Amazon Prime Day idén július 11-12 között került megrendezésre, amely kizárólag a Prime ügyfelek számára elérhető.

Az előző évhez képest Európa öt nagy országában (Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország és Spanyolország) az idei Prime Day volumenben enyhén csökkent, míg bevételben minimális növekedést mutatott. Ennél még érdekesebb mutató, hogy míg 2022-ben a Prime Day hetén az eladott volumen 24 százalékot növekedett egy átlag heti értékesítéshez képest, addig 2023-ban 5 százalékos csökkenést tapasztaltunk. Értékben viszont nagyobb volt a növekedés, mit 2022-ben, mert a bevétel 12 százalékkal nőtt, ami azt sugallja, hogy a fogyasztók keresik a drágább termékeket, de ahhoz jobb áron szeretnek hozzájutni. A Prime Day hetén a termékek 37 százaléka a fent említett öt országban megközelítőleg 20 százalékos árkedvezménnyel lelt gazdára.

A Black Friday hagyományosan az online térből indult, de manapság szinte minden kereskedelmi egység belép az akcióba, így nem lehet arról beszélni, hogy ez csak az online térben játszódik.

A 2023-as magyarországi Black Friday a műszaki elektronikai piacon

A 2023-as Black Friday idén már november 3-án elkezdődött, és 4 hétig tartott. A négy hét értékesítési adatait az összehasonlíthatóság miatt összevontan kezeljük. A műszaki elektronikai piac lassulása tovább folytatódott Magyarországon. Annak ellenére, hogy az elektronikai termékek nem drágultak olyan mértékben, mint az élelmiszerek. 2023 első három negyedéve 5 százalékos értékbeli és 15 százalékos volumen alapú csökkenést tud maga mögött 2022 azonos időszakához viszonyítva. Az év első felében még jelentős áremelések voltak tapasztalhatóak minden szektorban, de a harmadik negyedévre megállt az árak további emelkedése, mert a 2022. évi bázis ebben az időszakban már magas volt. Ebben a környezetben kíváncsian vártuk, hogy az idei Black Friday alatt az emberek mennyit költenek el műszaki elektronikai termékekre, illetve, hogy mik lesznek a top termékek.

A Black Friday mégsem hozott áttörést, ha a négy novemberi hét adatát összevetjük a tavalyi évvel, értékben 4 százalékkal, darabban 3 százalékkal maradtak el az értékesítések a 2022-es évtől. Az idei Black Friday két slágerterméke a játékkonzol és az air fryer (forrólevegős sütő) voltak. Előbbi 44 százalékos, utóbbi 54 százalékos darab alapú növekedést produkált. A játékkonzol növekedését elősegítette, hogy több új gyártó is piacra lépett ebben a kategóriában, ami egyértelműen a kategória népszerűségét mutatja.

A többi háztartási kisgép kategória között találunk olyan árucsoportokat, ahol növekedés figyelhető meg a tavalyi évhez képest, de ezek már -az automata kávéfőzők kivételével, ahol a volumen alapú növekedés 11 százalékos-, nem voltak kiugró növekedések, jellemzően csak egyszámjegyűek. Például a porszívók 1 százalékos, a konyhai robotgépek termékei 5 százalékos növekedéssel zárták ezt az időszakot. A telekommunikációs és IT kategóriák esetén csak az okostelefonok tudtak némi növekményt hozni: 3 százalékos erősödést mutattak a tavalyihoz viszonyítva. A legnagyobb csökkenést a televízióknál (-16%), a laptopoknál (-29%) és a hűtőszekrényeknél (-12%) láttunk.

A webes értékesítés szerepe idén is megugrott ezekben a hetekben, szektoronként változó, de nagyjából 40-45 százalék körül mozog az online részesedés. Kivételt képez az IT szektor, ahol ezen hetek alatt eladott notebookok 60 százaléka online került értékesítésre. Ami a költések abszolút értékét illeti, a húzó termékeknél nagy változás nem történt: 2022-ben és 2023-ban is 170 ezer Ft körüli összegben vásároltunk televíziót és okostelefont, valamint játékkonzolt, ami jelentős növekedést hozott a Black Friday időszakában is.