Horror árak a pesti belvárosban: ennyiért vesztegetnek egy lángost, hot dogot a Vörösmartyn

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki nem csak nézelődne, hanem fogyasztana is valamit a Vörösmarty téri karácsonyi vásáron. Egy kürtőskalácsért 2 500, egy sült kolbászért 3 100, míg egy hot dogért akár 6 500 forintot is elkérnek a vásárlóktól.

Idén is mélyen a zsebébe nyúlhat, aki nem pusztán nézelődni szeretne a Vörösmarty téri karácsonyi vásáron, hanem szeretne ott enni – inni is valamit. A helyszínen készült fényképek tanúsága szerint ugyanis 2 000 forinttól indul a lángos helyszíni ára, ami a különböző feltétek függvényében a 3 000 forintot is meghaladhatja.

A kürtőskalács ára 2 500 forint, míg egy sült kolbászért 3 100 forintot kérnek el a vásárlóktól. A hot dog ára sem alacsonyabb – azért 5 500 illetve 6 500 forintot kérnek el fajtától függően. De az italok is zsebbe nyúlósak – 3 dl forró tea 900, 2 dl forró csoki 1 400 forintba kerül például. További árak a galériában találhatók.