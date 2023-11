Súlyos dolog derült ki a magyar tv-paprikáról: az Aldi, Auchan, CBA, Lidl, Penny, Spar, Tesco is érintett

Egy frissen végzett laboratóriumi vizsgálat kimutatta, hogy gyakorlatilag hemzsegnek a kórokozók, elsősorban baktériumok és gombák a magyar boltokban és piacokon megvásárolható zöldségeken és gyümölcsökön.

Igencsak erős élelmiszerbiztonsági figyelmeztetést tett közzé nemrég hivatalos TikTok-csatornáján a Plantprotecting Rita néven ismert TikToker, azaz Gyuris Rita. Mint arra egy laboratóriumi vizsgálat után rámutatott, rengeteg baktérium és egyéb potenciális kórokozó, például gombaféle hemzseg a boltokban megvásárolt élelmiszereken.

A laboratóriumi vizsgálat tesztalanyai ezúttal két tv-paprika voltak, egyiket megmosták a mintavétel előtt, míg a másikon rajtahagyták a teljes élelmiszerlánc "porát" (itt az élelmiszerlánc alatt nem a kiskereskedőt értjük, hanem a teljes folyamatot, amíg a földekről a fogyasztóhoz kerül az élelmiszer). A laboreredmények pedig egyértelműek voltak, a mosatlan zöldségen hemzsegtek a potenciális kórokozók, elsősorban baktériumok és gombák. Íme a videó:

Kiderült az igazság a mérgező hazai élelmiszerekről

Mennyire veszélyesek az élelmiszerek, amiket fogyasztunk itthon - tette fel nemrég a kérdést szakértőknek Pitner Gábor, a CashTag szerkesztője. Az élelmiszerbiztonsági szakemberek a Netflixen futó, Megmérgezve című dokusorozatra reflektálva elmondták, a jelenkor legnagyobb élelmiszerbiztonsági kihívásai és kockázatai maguk a személyek, akik részt vesznek az élelmiszerláncban.

Ez azt jelenti, hogy mindenki, aki megjelenik az élelmiszerláncban, az kockázatot jelent az élelmiszerre, a fogyasztókra. Éppen ezért is van Magyarországon élelmiszerlánc-felügyeleti bizottság, hiszen nem lehet az egyes szakaszokat külön vizsgálni. Ráadásul az élelmiszerbiztonsági események legnagyobb része az az otthoni háztartásokban történik

– fogalmazott a CashTagnek Dr. Süth Miklós. Az Állatorvostudományi Egyetem, Élelmiszerlánc-tudományi Intézetének igazgatója szerint így azt, hogy mennyire van nagy esélye, hogy fertőzött élelmiszert viszünk magunkkal haza, nem lehet megmondani.Meglátása szerint sokkal fontosabb, hogy a fogyasztónak tudnia kell, hogy melyik terméket hogyan kell elfogyasztani.

Mint ahogy a szakértők, és például a fenti TikTok-videó is tanúsítja, lényegében semmi sem garantálja azt, hogy baktérium mentes élelmiszert vásárolunk, annak ellenére sem, hogy Európában, így idehaza is nagyon szigorúak az élelmiszerbiztonsági szabályok, amelyet minden piaci szereplőnek be kell tartania. Ezzel kapcsolatban Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője kiemelte, hogy itt az EU-ban azért lényegesen jobb a helyzet, mert nem csak az élelmiszergyártókat, meg a kereskedőket ellenőrzik, hanem már a mezőgazdasági termelést is.

Tehát mindenkinek tudom javasolni, hogyha úgy gondolja, akkor vágjon bele mezőgazdasági termelésbe vagy élelmiszergyártásba, élelmiszerárusításba, nyisson egy kis lángosos büfét a Balatonon, és észre fogja venni, hogy mennyi előírásnak kell megfelelni, meg milyen higiéniai szabályoknak, és akkor rá fog jönni, hogy egyébként ez mennyire százszorosan is túlbiztosított rendszer

- sommázta Braunmüller Lajos.