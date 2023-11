Mégis, mi folyik a magyar boltokban? Drasztikusan csökkennek az árak: most kell vásárolni

10 százalék alá süllyedt az inflációs mutató a KSH számítása szerint, vannak azonban olyan termékek, amelyek 5-10-20 százalékkal többe kerültek a múlt hónapban, mint szeptemberben. A drasztikus cukordrágulás sem ért véget, és egy év alatt jelentősen drágább lett az utazás, az ásványvíz, vagy az iskolai étkeztetés. Az adatsorból viszont az is kiolvasható, hogy sok termék jelentősen olcsóbb most, mint a tavalyi őrült élelmiszer-drágulás idején: a sajt, vaj, tojás, liszt már nem kerül egy vagyonba a boltokban.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közzétette a legfrissebb adatokat a fogyasztói árak alakulásáról. Eszerint 2023 októberében 9,9%-kal nőttek átlagosan a fogyasztói árak az előző év azonos hónapjához képest. Az élelmiszerek ára 10,4%-kal emelkedett, ezen belül leginkább a cukoré (54,4%), a csokoládé és kakaóé (23,8%), az alkoholmentes üdítőitaloké (szintén 23,8%). A tojás ára viszont 16,9, a liszté 15,4, a sajté 6,4, a margariné 4,2 százalékkal csökkent. A tűzifáért 5,4, a palackos gázért 4,7 százalékkal többet kellett fizetni és a járműüzemanyagok ára 30,2 százalékkal nőtt!

Bekövetkezett tehát, amiről év eleje óta beszélnek: 10 százalék alá csökkent az infláció, vagyis egyszámjegyűvé vált a drágulás. Bár a 9,9 százalék kerekítve még mindig 10 százalék és valójában csak egy tized százalékpont választja el a 10-től, az árak emelkedése kétségkívül mérséklődött. Tavaly decemberben még 44,8 százalékos éves élelmiszerinflációt lehetett tapasztalni a boltokban, a múlt hónapban már csak 10,4 százalékot, mely várhatóan tovább csökken majd:

Ahogy minden hónapban, a Pénzcentrum most is megvizsgálta, mely termékek drágultak leginkább egy év, illetve egy hónap alatt októberben. A nyilvános adatsorból az derül ki, hogy éves szinten legnagyobb mértékben a kristálycukor drágult meg, 67,4 százalékkal kerül többe, mint 2022 októberében. A cukordrágulás valójában már augusztus óta tart: júliusban még csak 261 forint volt a kilós kristálycukor átlagára, ez ugrott 447 forintra az utolsó nyári honapban. Októberben 432 forint volt átlagosan a kristálycukor kilója.

Nagy drágulást mutatnak a zöldségek, gyümölcsök is. A sárgarépa 40,2, a vöröshagyma 29,4, a narancs 21,5 százalékos drágulással került a TOP25 leginkább megdrágult termék közé. Sokat drágult az utazás is: a teljesárú buszmenetjegyek ára 35,1, a vonaljegyeké 25,6 százalékkal emelkedett egy év alatt. Látványos a nagyüveges ásványvizek drágulása is: 21,9-25,2 százalékkal kerülnek most többe. Az állatkerti, múzeumi belépőjegyek ára is 17,3-19,5 százalékkal kerül többe átlagosan:

Ha pedig azt vizsgáljuk, hogy szeptemberről októberre mely termékek ára szállt el a leginkább, akkor a paradicsom magasan vezeti a listát: szeptemberben a kilós átlagára 664 forint volt, ez októberre 825 forintra emelkedett (tavaly októberben viszont ennél jóval drágább 1010 forint volt kilója, de ne felejtsük el, hogy akkor 40% volt az élelmiszerinfláció). A szezonális hatás rányomta bélyegét az uborka (5,3%), narancs (5%) és banán (4,1%) árára is.

Jelentősen drágult továbbá a brikett mázsája egy hónap alatt: 13,4 százalékkal. Amíg szeptemberben még 17970 forint volt mázsája átlagosan, addig októberben már 20 380 százalék, a különbség több mint kétezer forint. Tavaly októberben a brikett mázsája 17320 forint volt átlagosan. A ruhaboltokban már beköszöntött a téli szezon, ennek megfelelően több ruházati cikk ára emelkedett olyan mértékben októberben, hogy a TOP25 legnagyobb havi drágulást mutató termék listájára kerüljön.

Drasztikus árzuhanás a boltokban?

A KSH listáján találunk olyan termékeket is, melyek ára jelentősen csökkent a múlt év októberéhez, illetve a megelőző hónaphoz viszonyítva. A trappista sajt például 37,9 százalékkal kerül most kevesebbe, mint tavaly ilyenkor. Ez nem is csoda, biztosan sokan emlékeznek az őrült sajtdrágulásra, ami tavaly bekövetkezett: ahhoz a magas árhoz képest most jelentős a csökkenés. 2023 októberében 2850 forint volt a trappista kilója, tavaly októberben 4050 forint! 2021 októberében viszont 2040 forint.

Több zöldség is nagy árzuhanást mutat a tavalyi rekordárakhoz képest, mint az uborka, paprika, paradicsom. Azok a termékek, amelyek tavaly drágulási rekorderek voltak, most az árcsökkenési listán köszönnek vissza, mint a rétesliszt, és finomliszt, a vaj, a sertészsír, a tej, tojás, tejföl:

Havi árcsökkenésben a vöröshagyma jár az élen, melynek 7 százalékkal zuhant az ára. Ahogy ilyentájt lenni szokott, egyes, jól eltartható szezonális zöldségek, gyümölcsök ára zuhan, mint most a fejes káposzta, sárgarépa, körte, alma ára. Csökkent a benzinár, valamint a tűzifa is olcsóbb lett szeptemberhez képest. Most érdemes WC-papírt is venni, hiszen 3,1 százalékkal olcsóbb lett októberben, mint ősz elején.