Vallott az eMAG, Alza, GLS, Foxpost: nagyot nézhet, aki így rendel karácsonyi ajándékot idén?

Egyre több olvasónk futott bele abba, hogy egy már most, november elején megrendelt csomagra - ruhától könyvig - több hetes szállítási türelmet kérnek az üzletek. Megkérdeztük a csomagcégeket, mi a helyzet, és lehet-e még komolyabb fennakadás a karácsonyi dömping közeledtével.

Szűk másfél hónap múlva karácsony, amelynek az ajándékozás éppen olyan főszereplője, mint az ünnepi menü elfogyasztása vagy a szeretteinkkel töltött meghitt idő. Különösen igaz ez akkor, ha a családban gyerekek is vannak, akik minden egyes évben az ajándékokat várják leginkább az ünnepek előtt akár hónapokkal. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy a régen vágyott játék vagy más tárgy időben megérkezik-e az otthonunkba, hogy azt még időben a karácsonyfa alá tehessük szépen becsomagolva.

Csakhogy könnyen lehet, hogy ebben az évben sokkal korábban kell gondoskodnunk erről, ha tényleg biztosra akarunk menni. Több olvasónk is jelezte, hogy egy-egy áruháznál online leadott rendelés esetében is azzal szembesültek, hogy a cégek csak november végére, esetleg annál is később tudják vállalni a kiszállítást. Felmerül tehát a kérdés, hogy ha az áruházak raktáraiban máris felgyűlt a munka, akkor mi a helyzet a karácsonyi ajándékvásárlási dömping másik fontos oszlopa, a kiszállító cégek esetén? Megkapjuk-e időben a megrendelt termékeket, és mit tehetünk mi magunk azért, hogy elkerüljük az idegeskedést?

Mivel a magyarok egyre jobban szeretnek a csomagautomaták segítségével hétköznapi tárgyakat is rendelni, fel lehet tételezni, hogy nem tesznek máshogyan a karácsonyi időszakban sem. A csomagautomaták igazi robbanása már évekkel korábban elindult itthon. Megkérdeztünk hát néhány szolgáltatót, hogy vajon előfordulhat-e, hogy éppen a csomagautomaták telítettsége miatt nem jutunk hozzá saját magunk vagy a szeretteinknek, barátoknak vásárolt meglepetésekhez?

Néhány héttel ezelőtt, egy korábbi cikkünkben már felfedtük a csomagautomaták szédületes népszerűségét. Mint akkor írtuk, a legfrissebb adatok szerint az elmúlt 12 hónap az automatahálózatok fejlesztésének eddigi legaktívabb időszaka volt Magyarországon. 2022 októberéhez képest 2023 szeptemberére ugyanis 45 százalékkal nőtt az üzemeltetett automaták száma, ami így már meghaladja a 4000 darabot.

Minden rendben van, és rendben is lesz

A csomagautomatákat üzemeltető cégek gyors és egyértelmű választ adtak aggódó kérdéseinkre: egybehangzó véleményük szerint nincs annak esélye, hogy a karácsonyra rendelt meglepetések miattuk ne érkezzenek meg időben.

Mint az Alzától megtudtuk, minden eddiginél gyorsabb kiszállítással dolgoznak - igaz, arra már nem tértek ki, hogy a hamarosan még jobban besűrűsödő karácsonyi dömpingben is tartani tudják-e majd.

Az Alzának továbbra sem okoz gondot a szállítási határidők betartása. A webáruházban vagy az Alza mobilalkalmazásában éjfélig leadott megrendeléseket már másnap reggelre kiszállítjuk az AlzaBoxokba. Tehát ha valakinek elalvás előtt eszébe jut, hogy valamit elfelejtett, nem kell mást tennie, mint gyorsan megrendelni és reggel már az SMS fogja várni, hogy a kiválasztott AlzaBoxba megérkezett a megrendelt áru. Jelentősen csökkentettük a csomagautomatákba történő kiszállítás idejét

- árulta el a cég. Azt is hozzátették, hogy természetesen a karácsonyi időszakban jelentős forgalomnövekedésre számítanak, de néhány megállapodásnak köszönhetően már arra is lehetőség van, hogy a náluk rendelt termékeket akár más boxokból is átvehessük.

Az előző évekhez hasonlóan a karácsonyi szezonban idén is több mint 50%-kal növekszik a forgalmunk a korábbi hónapokhoz képest. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az ünnepek előtti időszakra még alaposabban felkészültünk, többek közt új megállapodásokat kötöttünk más csomagautomatákat üzemeltető vállalkozással is, így vásárlóink országszerte immár több mint 2000 csomagautomatából vehetik át az Alzánál megrendelt termékeket

- írta válaszában a cég.

Komoly kihívás következik

A GLS elmondása szerint természetesen előfordulhat, hogy éppen a webáruház erőforrásai nem elégségesek. Ennek ellenére a GLS biztosan felkészült a szezonra.

Az online rendeléstől számított kiszállítási idő nagyban függ az adott üzlettől és az erőforrásaitól, hiszen a csomagokat ők készítik elő. A GLS részéről elmondhatjuk, ahogy a korábbi években is, úgy most is felkészültünk az év végi csúcsszezonra és a ránk jellemző 1 munkanapos átfutási idővel szállítjuk ki a ránk bízott csomagokat. Ez azt jelenti, hogy az összekészített csomag felvételét követő munkanapon már megkíséreljük a küldemény kézbesítését a címzetthez

- nyugtatták meg lapunkat. Elmondták azt is, hogy természetesen lehetséges, hogy az általunk preferált automata éppen telt házzal üzemel, de ekkor is számos lehetőség van átvenni a rendeléseket.

Nem jellemző, de előfordul, hogy például egy hosszú hétvége során a megemelkedett csomagvolumen egy-egy frekventált automatába már nem fér bele. Ebben az esetben fontos, hogy nem a GLS, hanem a címzett dönt arról, hogy mi legyen az alternatív szállítási cím. Az ügyfél a csomagot kérheti egy másik GLS Automatába, egy CsomagPontba vagy akár az otthonát is választhatja a küldemény átvételéhez, de a rendszerünk lehetőséget biztosít arra is, hogy a csomagot egy későbbi időpontban kézbesítsük az eredetileg kiválasztott automatába

- tették hozzá. A GLS ugyanakkor nem hallgatta el azt sem, hogy a piac igen komoly kihívások elé néz a karácsonyi szezonban is.

Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy az év végi szezon legerősebb napjaiban a csomagvolumen akár 80-100%-kal is meghaladhatja az éves átlagot. Ez kihívás elé állítja a teljes infrastruktúrát, beleértve a szortírozó üzemet és a depókat, de mi erre készülünk minden évben, hogy ezeken a napokon is biztonságot nyújtó partnerei legyünk az ügyfeleinknek. Összességében ebben a néhány hétben minden szereplő terhelés alatt áll, beleértve az online kereskedőket és a logisztikai szolgáltatókat is, ráadásul a vásárlók ilyenkor még jobban várják a rendelésüket, mint máskor. Ezért kiemelten fontos a szolgáltató iránti bizalom, aminek a kialakításához elengedhetetlen egy stabil, erős infrastrukturális háttér létrehozása (szortírozó üzem, depók, futárok, átadópontok). Ennek megteremtése azonban igen komoly költségekkel jár. Néhány kiemelt forgalmú hét miatt történnek olyan beruházások, amelyek nélkül az év többi részében is a tőlünk megszokott hatékonysággal tudnánk működni

- tette még hozzá a cég kérdésünkre.

A Foxpost úgy reagált a Pénzcentrumnak, hogy abból is jelentős magabiztosságot érezhetünk ki, de azt ők is jól tudják, hogy az igazi próba most következik.

Napról napra érezhető a forgalomnövekedés, de fel voltunk rá készülve, tudjuk kezelni. Ez az év végéig folyamatosan növekvő tendenciát fog mutatni, körülbelül 30%-kal növekszik a forgalom a csúcsszezonban, az azt megelőző hónapokhoz képest

- írták válaszukban. Elárulták még azt is, hogy természetesen nem kizárólag a cég, hanem mi, a megrendelők is tehetünk azért, hogy a megrendelt ajándékok időben hozzánk érhessenek, mert bizony előfordulnak majd túlterhelt időszakok.

A túlterheltség kezelésére hoztuk létre átirányítási szolgáltatásunkat is. A mielőbbi kézbesítés érdekében túlterheltség esetén egy közeli alternatív csomagautomatába irányítjuk a csomagokat. Ügyfeleink túlnyomó része üdvözli ezt a kezdeményezést, hiszen ők maguk dönthetnek, hogy telítettség esetén inkább megvárják, míg a kívánt automatába tud kerülni a csomagjuk, vagy a gyorsaság érdekében az alternatív csomagautomatába történő kézbesítést választják

- tette hozzá a Foxpost a lapunknak küldött válaszában.

Beszállt a Posta is

De nem marad ki a csomagszállítási versenyből a szállításban, kézbesítésben már évszázados tapasztalattal rendelkező Magyar Posta sem: ők is készülnek az ünnepi időszakra, méghozzá komoly bővítéssel.

Az év utolsó két hónapjában a novemberi Black Friday és a karácsonyi szezonalitás hatása miatt a korábbi évekhez hasonlóan megnövekedett forgalomra számít a Magyar Posta. A kezelt rendelések és csomagok mennyiségében akár 60-65%-os növekedésre is számíthatunk 2023. októberéhez képest. A Magyar Posta a dinamikusan megnövekedett csomagmennyiség kezelésére folyamatosan készült az elmúlt időszakban, ennek érdekében bővítette MPL csomagautomata hálózatát és fejlesztette logisztikai infrastruktúráját. Arra számítunk, hogy a csomagautomaták túltelítettsége a fejlesztéseknek köszönhetően idén jelentősen kisebb mértékű lesz, mint a korábbi években. A fent felsorolt fejlesztésekkel és hálózatbővítéssel társaságunk azon dolgozik, hogy a legmagasabb színvonalon szolgálja ki a 21. századi ügyféligényeket

- írták válaszukban.

De bizakodnak az eMAGnál is: a cég azt közölte megkeresésünkre, hogy bár valóban várható a szállítási idő megnövekedése, a rendelt ajándékok bizonyosan eljutnak majd a helyükre, fennakadás legalábbis egyelőre nincs.

Az eMAG-nál e sorok írásakor nem tapasztaljuk a szállítási idők jelentős, országos szintű megnövekedését, azonban november második felében valóban számítunk egy komolyabb rohamra a Black Friday, illetve közvetlenül utána a karácsonyi vásárlási időszak beköszönte kapcsán. A fekete pénteki ajánlatok nyomán bizonyosan megsokszorozódik majd a rendelések száma november második felében, és ugyancsak jelentős növekedésre számítunk az eMAG-nál az idei karácsonyi szezonban is

Emellett azt is elmondták, hogy már a rendeléskor értesítést kapunk, ha valamelyik általuk üzemeltetett boxban éppen nem tudják garantálni, hogy befér a csomag. Ez abban segít, hogy egy másikat válasszunk, így pedig biztosítsuk, hogy a rendelt áru tényleg gyorsan megérkezzen.

Az easyboxba történő rendelés feladásakor már jelezzük az ügyfélnek, ha egy adott csomagautomatánál “telt ház” van, így lehetősége van egy másik, közeli, kevésbé leterhelt helyszínen lévő easyboxba kérni a kiszállítást. A fekete pénteki és karácsonyi szezonban ennek ellenére is előfordulhat “telt ház”, de az ilyen jellegű torlódásról rendszerünk értesíti a felhasználókat

- írta a cég válaszában.