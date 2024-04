Új átverés tarolja le az országot: ha ilyen csomagot hoznak, át ne vedd, sokba fog kerülni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több tízezer forintot is legombolhatnak rólunk, ha kifizetjük az átverős csomag díját, pedig vagy semmit, vagy csak értéktelen vacakot kapunk. Olyannak is simán kiküldhetik, aki nem is rendelt semmit.

Teljesen újfajta átverés terjed egyre inkább Magyarországon - ezt írja cikkében a 24.hu. Az új módszernek az a lényege, hogy meg sem rendelt csomagokat küldenek ki az áldozat címére, amit sokszor ki is fizetnek a becsapottak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A csomag felbontása után szembesülnek csak azzal, hogy a doboz vagy üres, vagy valami filléres, teljesen használhatatlan terméket tartalmaz. Egy, a 24.hu-nak nyilatkozó futár azt mondja, hogy sok esetben már a csomag külalakjából lehet tudni, hogy átverés céljából küldték ki a címre. A FAN-jelzéssel ellátott csomagok a futárok szerint nagyjából egy-két éve jelentek meg a forgalomban, többnyire 7500, 15 000, 22 000 vagy 30 ezer forintos áron futnak. A helyzetet bonyolítja, hogy sokszor akinek ez érkezik, tényleg rendelt valamit, vagyis azért fizeti ki, mert a régen várt csomagra számít.

Címlapkép: Getty Images

