Titokban új fizetést vezet be a Lidl: erre minden vásárló készüljön fel

Az elektromos töltök fizetőssé válásával párhuzamosan új fizetési megoldás érkezhet a Lidl áruházaiba: a Lidl Pay alkalmazással a pénztároknál is fizethetünk majd. Az áruház ÁSZF-jéből pedig az is kiderült, hogy hogyan is fog működni a rendszer.

Nemrég derült ki, hogy a Lidl áruházak parkolójában elhelyezett elektromos töltők, melyekről eddig ingyenesen lehetett tölteni az elektromos autókat nemsokára fizetősök lesznek. A szeptember 4-től életbelépő változás része, hogy a Lidl e-charge alkalmazás megszűnik, helyette a Lidl Plus alkalmazásból, vagy a Lidl weboldalán indíthatják el a töltést az autósok az áruház nyitvatartási idejében, vagy egy úgynevezett roaming megoldást választhatnak. A Lidl eCharge alkalmazásból 30 perces töltési ciklusokat lehetett indítani, míg az oszlopok kezelőszerveivel elindított töltések 10 perc után leálltak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Azonban a fent említett fizetési módszer az áruház ÁSZF-je szerint ugyanis a Lidl Pay mobilfizetési megoldás a pénztáraknál is használható lesz. a Lidl Plus alkalmazás egy mobilfizetési szolgáltatáshoz, a Lidl Payhez is hozzáférést biztosít, amellyel lehetősége van hitel,-bankkártyával regisztrálni, hogy kényelmesen fizessen mobileszközével a vásárolt árukért vagy szolgáltatásokért különböző fizetési helyeken (pl. pénztár, e- töltő stb.) – szúrta ki a Portfolio az ÁSZF-ben. Hogy néz ki a fizetési folyamat? Amikor a vásárló előhívja a digitális Lidl Plus ügyfélkártyáját az appban, egy csúszkával megadhatja, hogy a pénztárnál használja-e a mobilfizetést. Ez a beállítás mindaddig érvényben marad, amíg meg nem változtatjuk az appban. Ha a vásárló a mobilfizetést választja, a fizetéshez szükséges digitális kód generálásához minden fizetési művelet előtt meg kell adni a regisztráció során megadott PIN-kódot. A digitális kód 15 percig érvényes (15 perc elteltével új kódot kell létrehozni). Vagyis értelmezésünk szerint például a sorban állás közben előre be lehet írni a PIN-kódot, és a pénztárnál mér csak be kell olvasni a QR-kódot, mint egy normál Lild Plus kártya beolvasásnál. A fizetési folyamat során a bankkártyát azonosító tokent a fizetendő összeggel és egyéb tranzakcióspecifikus adatokkal együtt elküldi a rendszer a banknak, amely visszaigazolja (vagy elutasítja) a tranzakciót. A nyugtát a kártya tranzakciós adatokkal ugyanúgy megkapja a vásárló, mint egy normál kártyás fizetésnél.

