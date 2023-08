Érik a fordulat a hazai kenyérárakban? Ekkor törhetik le a horrordrágulást Magyarországon

Hamarosan árcsökkenés jöhet végre a kenyér esetében, a malmok ugyanis árversenybe kezdenek majd ősszel, ráadásul a magyarok ráuntak a brutálisan drága kenyérárakra. A búzatermés azonban csak mennyiségben elég, a minőség sajnos messze elmarad a megszokottól, mondták a Pénzcentrumnak a megkérdezett szakértők. De mit csináljunk, ha nem bírjuk tovább a pékségek árait?

A tavaly tavasz óta tartó brutális inflációs hullám egyik legdurvább hozadéka az volt, hogy az étkezések egyik alapja, a kenyér kilónkénti ára az egekbe rakétázott. Ebben az évben már előfordult, hogy ezer forint fölötti összeget kellett fizetnünk egyetlen kiló kenyérért, amire ugyan a szakértők előre figyelmeztettek már az orosz-ukrán háború kitörésekor, de az áremelkedés gyorsasága aztán őket is alaposan megdöbbentette.

Most, augusztus végén, az idei aratás befejeződésével azt néztük meg, hogy vajon olcsósodhat-e végre számottevően a kenyér ára, milyen lehet az idei termés, és gondot okoz-e még az ukrán gabona évekig tartó európai betörése. Tanácsot adunk arra nézve is, hogy ha valaki sokallja a bolti árakat, az mit csináljon.

A mennyiség elégséges, a minőség nem

Jó lesz az idei termés, de sajnos csak mennyiségben, minőségben nem – ezt írta a lapunknak küldött válaszában Pótsa Zsófia, a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetségének főtitkára. Elmondása szerint bár a terméshozam felülírja majd a tavalyit, sajnos idén nem olyan jó a búza, mint 2022-ben volt.

A búzatermés 5,6 millió tonna, ami 1,4 millió tonnával több, mint az előző szezonban. A minőség elmarad a várttól, és gyengébb a tavalyinál. Sok búza csak a takarmányminőséget éri el, így nagy valószínűséggel el fog válni a takarmány és malmi minőségű búza ára. Elegendő mennyiség van a hazai szükséglet kielégítésére, emellett egy komoly exportárualap is képződött, ami minimum 2,8 millió tonna lesz az aratás után

- írta válaszában a főtitkár.

Kitért arra is, hogy az ukrán gabonára hiába hirdettek többek között hazánkban is embargót, a piac áraira még így is hatással van, ami ellen folyamatos a küzdelem.

Az ukrán gabonaárak - akárcsak a világpiaci árak - az importtilalom ellenére is hatással vannak a hazai árak alakulására. Fő export piacainkat csak úgy tudjuk megtartani, ha versenyképesek vagyunk az ukrán gabonával szemben is

- tette hozzá Pótsa Zsófia.

Árcsökkenés jöhet, de alig fogjuk érezni

Ősszel végre csökkenhet a kenyér ára a hazai boltokban, de nem számottevően, viszont a pékeknek árkorrekciót kell végrehajtaniuk – ezt már Raskó György agrárközgazdász mondta a Pénzcentrumnak. Szerinte az lesz a döntő, hogy a malmok mennyire ígérnek egymás alá – ugyanis árverseny szinte biztosan lesz.

Szeptember végén, illetve október elején várok néhány százalékos árcsökkenést a kenyér esetében, de azért nem egyszerre több száz forintos olcsósítást kell itt elképzelni. Az viszont biztos, hogy a pékeknek most már lejjebb kell vinni az árakat, ez egy társadalmi igény. Azért éppen ekkor lesz egy pici olcsósodás, mert körülbelül ekkor fogják majd a malmok megkapni, megvásárolni az idei búzatermést, és az árakban biztosan kialakul majd egy verseny közöttük. Ezt a vásárlók biztosan érezni fogják, de újra mondom, nagyon durva „leárazásoktól” azért nem kell tartani

- mondta lapunknak az agrárközgazdász.

Jobban járunk, ha otthon sütjük?

Némileg ellentétesen látja a helyzetet Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője. Mint lapunknak fogalmazott: a liszt ára a kenyér és egyéb péksütemények árképzésében a negyedét sem teszik ki a költségeknek.

Fontos leszögezni, hogy a kenyér és az egyéb péksütemények árában a búza, illetve a liszt ára csak kismértékben jelenik meg. A különböző típusú kenyerek árában mintegy 15-20 százalékot tesz ki a lisztár, a komplexebb, minőségibb pékáruk esetében ez még alacsonyabb lehet. A pékáru fő költségelemeit a munkabér, az energia és a szállítás teszi ki, ezek a tényezők jelentősen drágultak az elmúlt években. Bár az energia tőzsdei ára most alacsonyabb, mint egy éve, a sütőipari szereplők egy része még a kedvezőtlen időben megkötött szerződések mellett működik. A munkabér továbbra is növekszik, amely azért is fontos tényező, mert a sütőipar kifejezetten élőmunka-igényes ágazatnak számít. A szállítás költségét növeli a gázolaj árának utóbbi időben tapasztalható emelkedése. Mindezek miatt nem várható árcsökkenés a kenyér és a többi pékáru esetében, a nagy tömegben rendelkezésre álló olcsó búza nem képes ellensúlyozni az egyéb fajsúlyos költségtényezők emelkedését

- mondta a szakértő. Azt is elmondta, hogy a nagy esők nehezítették a betakarítást, ez azonban az áron biztosan nem fog látszani.

A rendkívül csapadékos időjárás nehezítette az amúgy bőséges búzatermés aratását, sok esetben a gazdáknak napokig várniuk kellett a tervezett munkákra, és a csapadékmentes napokon nagy ütemben kellett aratni a termést. Az összes termőterület mintegy 3 százaléka esetében kérdéses az aratás sikeressége, ennek egy részében a gabona megdőlt, és vélhetően már nem aratható. Az össztermés ugyanakkor bőséges, ezért ez nem jelent országosan nagy veszteséget

- mondta a főszerkesztő. Végül kitért arra, hogy van alternatívája a pékségeknek, annak ellenére is, hogy a hazai sütőipar azért még mindig elsőrangú termékeket állít elő.

Azok, akik esetleg sokallják a pékségekben tapasztalható árakat – és ez így marad majd az árváltozások után is – valószínűleg megfontolják, hogy otthoni eszközökkel próbálkozzanak a péksütemények vagy a kenyér előállításával. Mivel ezek nyilván nem nagyüzemi körülmények között valósulnak meg, sok olyan költség nem jelentkezik az előállításkor, amit a pékségekben meg kell fizetni – az energia vagy a munkabér például ilyenek. Végső soron tehát még jobban is járhatnak, akik az otthoni sütést választják, de érdemes leszögezni, hogy a magyar sütőipar termékei továbbra is elsőrangúak

- zárta gondolatait Braunmüller Lajos.

