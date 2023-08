Óriási vállalást jelentett be a Tesco: az árstopvonatból nincs kiszállás?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Még a korábbi, árstopos árnál is olcsóbban kapható a Tescóban a pultos csirkemellfilé, csirkefarhát és a pultos sertéscomb, ráadásul a rendeletben előírt időpontnál két nappal hamarabb, már augusztus 1-jétől. Az áruházlánc ezt a három terméket kínálja a beszerzési árhoz képest legalább 15 százalékkal alacsonyabb áron, ami egyben azt is jelenti, hogy az Árfigyelőn a kereskedelmi láncok augusztus 1-jén reggel 8 órakor látható árait figyelembe véve a Tescónál lehet a legolcsóbban beszerezni a pultos csirkemellet és sertéscombot. A vállalat sokoldalú kedvezményrendszerén túl a legfontosabb élelmiszerekre érvényes alacsony áraival is támogatja a családokat az inflációs helyzetben - közölte a boltlánc.

Az árstopos árhoz képest 100 forinttal olcsóbb a pultból elérhető csirkemellfilé és 140 forinttal kerül kevesebbe a pultos sertéscomb a Tescónál augusztus 1-től kezdődően. Ezzel az Árfigyelőn jelen lévő kereskedelmi láncok közül a Tesco a legolcsóbb ebben a két kategóriában - írták. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Tesco nem csupán beszerzési stratégiájával segíti a családokat a háztartási kiadások optimalizálásban, hanem számos további eszközzel támogatja vásárlóit az élelmiszerre fordítható költségkeret okos beosztásában. Árgarancia programjában 600 alapvető élelmiszer és háztartási cikk árát tartja tartósan alacsonyan és folyamatosan ellenőrzi. Clubcarddal hetente jellemzően 20 közkedvelt termék érhető el bombaáron a Tescónál, melyek közül több nagy, akár 50 százalékot is meghaladó árengedménnyel vásárolható meg. Hetente pedig több mint 1000 termék kapható jelentős árkedvezménnyel a „Clubcarddal olcsóbb” program keretében. A nyugdíjasok emellett minden kedden 5 százalék kedvezményt kapnak a vásárlásuk végösszegéből, ha használják hűségkártyájukat - hívták fel a figyelmet. EZ IS ÉRDEKELHET Nesze neked árstop: ezek a termékek egyből olcsóbbak lesznek, amint kivezetik a boltokból Némiképp csökkenhet például a tojás ára. Ennek az árát ugyanis éppen akkor rögzítették, amikor a szezonális hatások miatt magasabban állt.

Címlapkép: Getty Images

