Így spórolnak a fagylalton, jégkrémen az élelmes magyar háziasszonyok: indul a főszezon

Óriási meglepetést hozhatnak a magyar családok számára a fagylaltárak 2023-ban. Bár általános a drágulás, üdülőövezetekben akár 600 forint is lehet egyetlen gombóc ára. A HelloVidék most kiszámolta, mennyibe kerül otthon elkészíteni a nyár favorit édességét.

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, idén további 10-15%-os áremelkedésre számíthatunk fagyi-téren: országos szinten átlagosan 450-500 forintba fog kerülni a szezonban egy gombóc fagyi, azonban vidéken ennél alacsonyabb áron, 400 forint/gombócért is megvehetjük. A legfrekventáltabb turistaövezetekben, Budapesten és a Balaton környékén azonban akár 600 forintba is kerülhet egy gombóc. Tehát egy négytagú család, ha mindenki beéri két gombóccal, 4000 forintot fizethet egy fagyizásért átlagosan 2023-ban. Ennél jóval gazdaságosabb megoldás jégkrémet tartani otthon - hiszen egy fagyizás árából akciósan kijön egy doboz jó minőségű jégkrém -, vagy saját magunknak elkészíteni a nyári édességet.

A fagylalt alapvetően tejből (és különféle tejtermékekből, pl. sűrített tejből, tejszínből, joghurtból, mascarponéból stb.), tejporból, tojásból, cukorból (vagy alternatív édesítőszerekből), különféle ízesítőkből (például csokoládé, gyümölcsök, vanília) és egyéb adalékanyagokból készítenek. A fagylaltkészítők jelentős része készen vásárolja a fagylaltport, amiből a fagylaltozó/cukrászat a megadott receptúra alapján fagylaltgéppel elkészítheti a desszertet (kiváló minőségű főzött fagyit lehet így készíteni) - írja a lap. Viszont ha házi fagyit szeretnénk készíteni, nem feltétlenül szükséges rögtön fagyigépre beruháznunk és különleges fagylaltporokat, pasztákat vásárolnunk.

A házi fagylaltot elkészíthetjük friss gyümölcsökből, tejtermékekből, csokoládéból, és más a háztartásban megtalálható alapanyagokból. A fagylaltgéppel készített fagyi annyiban más, hogy mind a sörbet, mind a krémes fagylalt állaga kellemesebb (kevésbé hajlamos a fagyink egy nagy jégtömbbé alakulni fagyás közben), ugyanis ezek a készülékek hűtés közben forgatják az alapanyagot. A legolcsóbb, jellemzően kisteljesítményű, kis adag fagyit előállító gépek – gyártótól, forgalmazótól, akciótól függően - nagyjából 10 ezer forinttól indulnak, 30-40 ezer forint környékén már komolyabb automata fagylaltgépeket is kínálnak - tehát egy családnak 10 fagyizás árába! -, (a profi gépek pedig több mint 100 ezer forintba is kerülhetnek).

Viszont mielőtt nagyobb összeget elköltenének egy ilyen gépre, próbáljuk ki az egyszerű házi fagyi recepteket, amelyekhez nem kell fagyigép sem. A lap számításai szerint a házi erdeigyümölcsös sörbet esetében 77,5 forintra jön ki egy gombóc, a csokoládéfagylalt 162,5 forintra, a karamellás-mogyorós banánfagylalt 95 forintra.

A teljes cikk a fagyalalt történetéről és a házi fagyik recepjeivel a HelloVidék oldalán olvasható.