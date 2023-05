Egyre terjed ez az olcsó kínai trükk: így játsszák ki a horrordrágulást az élelmes magyarok?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Folyamatosan nő az instant tésztaleves-fogyasztás a világon, 2022-ben már 121 millió adag leves fogyott egy év alatt. A fogyasztás igazán 2020-ban, a koronavírus világjárvány kitörésének évében emelkedett drasztikusan, viszont - bár kisebb mértékben - azóta is töretlenül emelkedik. Meglepő lehet, de Magyarország is a legnagyobb fogyasztók közé tartozik a világon, évek óta benne vagyunk a TOP50-ben. Bár a legnagyobb tésztaleves-rajongónak az ázsiai országok számítanak, ahol egy főre éves szinten akár átlagosan 86 adag instant leves is juthat, nálunk is elfogyott fejenként 4 adag a múlt évben.

Bár sokan még mindig úgy hiszik, hogy az instant levest is honfoglaló őseink találták fel, melyet a napon szárított, nyereg alatt puhított húsból készítettek - ezt a legendát már régen cáfolták. Valójában az instant leveseket sokkal később, 1958-ban találták fel Japánban. Az eredetit a japán ramen leves inspirálta, az arra jellemző hullámos tojásos levestészta szárított formában még ma is az instant levesek sajátja. Nem sokkal feltalálása után robbanásszerűen kezdett terjedni a világban, és azóta is folyamatosan nő a kereslet az ilyen zacskós levesek iránt. Időközben a tésztalevesek kis zacskós fűszerkeverékkel, zsiradékkal egészültek ki, majd egyes változatokban szárított zöldségdarabok is megjelentek. A 70-es évektől vált elterjedtté a poharas változat is, amihez tényleg csak forró víz és kanál szükséges. Az ízesítésben szintén már rengetegféle variáció található a kínálatban a klasszikus marha-, csirke- vagy sertéshús levesektől kezdve, a különféle zöldségleveseken át, hal és rák ízesítésig, változatos fűszerezéssel. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! 2015-ben még nem érte el a 100 milliárd adagot adtak el világszerte az instantleves-fogyasztás, 2020-ban már 116 milliárdot is meghaladta. A múlt évben pedig már több mint 121 milliárd adag leves fogyott a World Instant Noodles Association (WINA, Instant Tésztaleves Világszövetség) friss adatai szerint. Ez azt jelenti, hogy naponta átlagosan 332 millió instant tésztalevest vásároltak az emberek 2022-ben. Az is kitűnik az adatokból, hogy a koronavírus járvány közvetlen és közvetett hatásai jelentősen megemelhették az instant tésztalevesek iránti keresletet a világban, 9,5 százalékkal több, mint a 2019-es évi. 2021-ben pedig további 1,4, 2022-ben pedig 2,6 százalékkal nőtt tovább a fogyasztás. 2022-ben a világszerte megvásárolt 121,2 milliárd adag leves 37,2 százalékát Kínában vásárolták - ez az arány nem változott a múlt év óta. A TOP5 legnagyobb fogyasztó a világon mind ázsiai, sorrendben Kína után: Indonézia, Vietnám, India és Japán. Őket az Egyesült Államok követi a rangsorban. A TOP15-ben az egyetlen európai ország Oroszország, ahol 2,2 milliárd adag leves fogyott egy év alatt, vagyis huszadannyi, mint Kínában: Magyarország nem tartozik a világ legnagyobb fogyasztói közé, a TOP50-be viszont így is bekerültünk. A 48 helyet sikerült megszereznünk Olaszországgal holtversenyben. Oroszországon túl Európán belül Törökország (420), az Egyesült Királyság (400), Németország (390), Lengyelország (380), Franciaország (110), Spanyolország (90), Csehország (70), Svédország (60), Hollandia (60) és Szerbia (50) előz minket. Viszont előzzük a belgákat, dánokat, finneket, svájciakat. Valószínűleg Ukrajna is előzne minket, hiszen 2021-ben 350 millió adag levest fogyasztottak, a 2022-es évből viszont adatgyűjtési nehézségek miatt nem közölt információt erről a WINA. Amíg Kínában 86 teljes adag leves jut egy lakosra átlagosan egy évben a fogyasztás alapján, addig a második legnagyobb fogyasztó országban, Indonéziában 51 teljes adag. Dél-Korea, Nepál és Thaiföld is előzi az indonézeket, ha lakosságarányosan nézzük a keresletet az instant levesek iránt. Bár az Olaszokkal fogyasztás szinten holtversenyben vagyunk, lakosságarányosan viszont amíg egy magyarra évi 4 teljes adag leves jut, addig az olaszoknál egy teljes adag leves sem jut egy lakosra. Ázsiában kifejezetten elterjedt, hogy az instant tésztalevest nem csak magában fogyasztják, hanem főtt tojással, virslivel, füstölt-főtt császárszalonnával, gombával, zöldségekkel, stb. egészítik ki, hogy tartalmasabb, kiegyensúlyozott fogássá váljon. Ma már nem ritkaság Magyarországon sem a kínai, vietnámi, japán vagy thai étterem, így már nem csak külföldön lehet találkozni az ázsiai konyha leveseivel. Az instant tésztalevesek ugyanolyan sokféleképpen elkészíthetők, tovább variálhatók hozzávalókkal, mint ezek a fogások. Több gyártónál pedig már a magyar ízlésvilághoz igazodó marha-, sertés-, csirke-, vagy zöldséglevesek is kaphatók, de ezeket is érdemes friss zöldségek, húsfélék hozzáadásával tartalmasabbá tenni. EZ IS ÉRDEKELHET Olcsó ebéd ötletek, heti menü: így játszák ki most a horrordrágulást az élelmes magyarok Vannak még olcsó élelmiszerek? Így spórolhatsz a főzésen a filléres alapanyagokkal, a boltok akciós árujával. Kigyűjtöttük milyen olcsó heti menüt lehet főzni a jövő héten.

Címlapkép: Getty Images

