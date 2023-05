Érik a nagy bolti összefogás az infláció elleni küzdelemben: erről egyeztettek a kormánnyal

Az Országos Kereskedelmi Szövetség azt közölte, hogy tagvállalkozásai elkötelezettek a magyar piac iránt, hosszú távon tervezik üzletpolitikájukat. Készek együttműködni a Kormánnyal az infláció letörésében a tervezett rendeletalkotások során, így az új akciós árszabályozásban is. Az OKSZ már április 24-én kezdeményezte a személyes egyeztetést Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszternél az infláció letörését eredményező együttműködés érdekében, amire május 2-án sor is került, a kereskedelempolitikát irányító Agrárminisztérium vezetőivel közösen - írták.

"Az OKSZ tisztában van azzal, hogy a kormányzati egyeztetések, majd a döntés lezárását követően lehet mérleget vonni az akciós árszabályozásról, a ki is hirdetett intézkedésről. Bár az OKSZ tagvállalkozásainak álláspontja szerint a kiskereskedelemben tapasztalható rendkívül erős verseny érdemben segíti a fogyasztókat, az OKSZ nem is emelt szót a szabályozás ellen, szemben más szakmai szervezet korábbi nyilatkozataival, módosító javaslatait azonban a személyes egyeztetésen és írásban is megtette. Bízik abban, hogy az egyeztetések nyomán olyan végső kormányzati döntés születik, mely segíti a kereskedelmi vállalkozásokra háruló feladatok végrehajtását, hiszen az akciós szabályozás nyomán egy újabb teendő hárul a kereskedelemre" - közölte az OKSZ.

Az OKSZ tagvállalkozásai a piaci akcióikkal segítik az infláció letörését. Ezeket hetente több ezer termékre hirdetik meg, a vásárlók igényeihez igazítva. Ezek súlya várhatóan érződni is fog a következő hónapok fogyasztói áralakulásában. Így alapvető tévedés ezeket úgy minősíteni, hogy „az akciók inkább reklámfogásnak tekinthetők” - közölték.

A jelenlegi helyzetben, amikor súlyos terhek nehezülnek a kereskedelemre, ezek az árletörő akciók egy befektetést jelentenek az áruházláncok részéről az infláció letörése érdekében - írták. Kiemelték, hogy az OKSZ tagvállalkozásai az elmúlt időszakban heti szinten több ezer élelmiszer termék árát csökkentették már akcióik keretében.

A fogyasztói árak csökkentése jellemzően ott vált lehetővé, ahol a magyar élelmiszeripar belföldi átadási árai csökkentek. Ennek hátterében pedig az húzódik meg, hogy az élelmiszerkereskedők legnagyobb költsége az árubeszerzés, az élelmiszeripar átadási ára, ezért az infláció letörésének feltétele a beszerzési árak csökkentése az élelmiszeripar részéről, amiben erőteljes segítséget várnak a Kormány részéről is. Ennek hiányában kényszerű okok miatt az import súlya növekedni fog

- közölte az Országos Kereskedelmi Szövetség.