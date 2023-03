Fogadjunk, eddig te is rosszul csináltad: méregdrága lett a bolti tészta, nem lehet hibázni a kifőzésnél

Biró Attila Link a vágólapra másolva

A tészta elképesztő drága lett a magyar boltokban, sokan viszont lehet, hogy rosszul készítek el odahaza. Az persze tény, hogy nem gasztronómiai csúcsteljesítmény tésztát főzni, de ahhoz hogy tényleg jó is legyen a készétel, van néhány kulcsfontosságú mozzanat. 5 lépésben mutatjuk a tökéletes tészta elkészítésének a módját, és azt is, mennyivel kell most mélyebbre nyúlni a tárcában 500 gramm tésztáért, mint tavaly ilyenkor.

A brutális infláció, amiben most élünk elég jó kondenzátora annak, hogyha az ember már vásárol valamilyen terméket, akkor azt jól is készítse el. Nagyon így van ez a tészta esetében is. A KSH legfrissebb statisztikái szerint ugyanis, míg a 4 tojásos spagetti tészta (500g, doboz) tavaly februárban 503 forint, addigra most már 844 forintért kapható. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A drágulás bődületes mértékű, összességében 68 százalékos emelkedést mutat. Ne feledjük, február hónapban, éves viszonylatban az élelmiszerinfláció 43,3 százalékos volt, tehát a tészták áremelkedés jócskán túlszárnyalja a már amúgyis bődületesen magas átlagot. Ilyen árak mellett pedig érdemes a legfinomabb módon elkészíteni az ételt. Tésztakészítés a gyakorlatban A közmegegyezés jogosan úgy tartja, hogy a tészta megfőzése nem tartozik a gasztronómiai csúcsteljesítmények közé. Igazából csak vizet kell forralni, belerakni a tésztát, és követni a csomagoláson látható ajánlott főzési idő hosszát. Nehéz elrontani… vagyis eddig sokan azt hihették, hogy nehéz, miközben pokolian könnyű rossz tésztát főzni. És valószínűleg sokan nem is főzik jól. Rendkívül fontos ugyanis a tészta és a megfelelő szósz párosítása, de a tészta főzési ideje sem annyira egyszerű, mint amilyennek elsőre tűnik, sőt az sem mindegy, hogy a tésztát mikor tesszük a vízbe, ezek pedig mind nagyon fontos szerepet játszanak a tésztakészítésben. Mutatjuk, hogy olaszok szakácsok szerint milyen a tökéletes tiszta, és hogy miként kell azt helyesen elkészíteni. A só létszükséglet Kifejezetten fontos a szakértők szerint, hogy mielőtt a tésztát beletennénk az edénybe, ne felejtsük el megsózni a vizet. A sóval pedig nem kell csínján bánni, az útmutatások szerint a víznek legyen olyan íze, mint a tengernek, óceánnak. Ha még nem ízleltük volna egyiket sem, ez azt jelenti, hogy igencsak csak lehet sózni a vizet. Persze ennél tudunk pontosabb adatot is mondani, a tengerek és óceánok vize átlagosan 3,5 százalékos nátrium-klorid oldat. Ez azt jelenti, hogy 1 liter tengervízben 35 gramm só van (persze ennél vannak sósabb tengerek, de azok inkább kivételek). Klóros víz és jódozott só ITT olvashatsz. Alig néhány hete számoltunk be egy friss tanulmányról, amely szerint a a csapvízben maradó klórmaradványok és a jódozott sóban található jód miatt káros vegyületek keletkezhetnek a főzés során. A témáról bővebbenolvashatsz. Lina Nicolai, nápolyi származású séf odáig megy, hogy ezt a vizet folyékony aranynak nevezi, ami nemcsak a tészta ízét adja meg, de érdemes a tésztaszószhoz is adni belőle, hogy a legfinomabb végeredményt érjük el. Az viszont biztos, hogyha nincs só a vízben, akkor tésztán nem lesz olyan finom még akkor sem, se ha a szósz egyébként jól fűszerezett. Úgyhogy a sós víz alapszabály. Egy másik séf, Gennaro Contaldo úgy fogalmazott, akkor kezdem el sózni a vizet, amikor az éppen forr, így gyorsan feloldódik a só. Fontos, hogy mindképp meg kell várni, hogy a só feloldódjon, addig ne rakjuk hozzá a tésztát a vízhez, amíg ez nem történik meg. Érdemes azt is kiemelni, amellett hogy a só a tészta ízét adja, a főzési folyamatban is segít. Méghozzá azért, mert a sós víz az oldott nátrium-klorid ionok miatt stabilabb, mint a sótlan. Ennek eredményeként a sós víznek magasabb a forráspontja, mint a sózatlannak, így a tészta valamivel magasabb hőmérsékleten fő, ami jobb állagot eredményez Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) - számolt be Steve Samson, egy pizzéria séfje. Mikor tegyük a tésztát a lábasba? Elsődleges tanács, hogy ha lehet a víz legyen már alapból forró, mikor a lábasba tesszük, érdemes tehát már a csapból is meleg vizet engedni. Ennél még praktikusabb lehet ha otthon vízforralót használunk, az ugyanis sokkal gyorsabban felmelegít 1-2 liter vizet, mint egy tűzhely. Ezzel igazából időt takarítunk meg, a tészta ízének végeredményét nem befolyásoljuk, de praktikus. EZ IS ÉRDEKELHET Nem ámítás: így kerül ugyanaz a tészta 82%-kal többe a magyar Sparban, mint egy osztrákban Az okok szerteágazóak, és nehéz pontosan egyet kiemelni, ami teljesen indokolná ezt a mértékű különbséget. Tehát ott tartunk, hogy a tűzhelyen van egy fazék forró víz, mi legyen a következő lépés? Ahogy a bevezetőnkben írtuk, a só, legjobb akkor, ha már épp elkezd forrni. Fontos, hogy csak forrásban lévő vízhez adjunk tésztát! Mégpedig a séfek szerint azért, mert ha nem így teszünk, a tészta túl sok vizet szívhat magába, amitől az puhább, pépszerű, gumiszerűbb lehet. És ha ez nem lenne elég, a nem megfelelő pillanatban a vízhez adott tészta, összetapadt darabokat, kásás állagot is eredményezhet. A szabály itt az, hogy mindegy mennyi ideig forr a víz, de sokkal inkább forrjon, mint hogy hidegebb állapotában kerüljön bele a tészta. Hogyan lesz tehát tökéletes a tészta? fogjunk egy edényt, tegyünk bele forró vizet; amikor felforr, tegyük bele a sót (1 liter vízhez körülbelül 35 gramm sót számoljunk); várjuk meg, amíg a só feloldódik; adjuk hozzá a tésztát, az ajánlás szerinti ideig főzzük. Bónuszként pedig megemlíthetjük, hogy a sós tésztavizet érdemes különböző szószok elkészítéséhez felhasználni. A szakértők szerint tehát a fenti folyamat betartása komolyan növeli az elkészült tészta minőségét, fogyasztási élvezetének értékét. (via HuffPost)

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK