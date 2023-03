Lerohanták a magyarok Szlovéniát: tényleg súlyos összegeket spórolhatunk ezzel a trükkel?

Aki csak teheti, a délnyugati határszélen inkább átmegy Szlovéniába, ahol gyakorlatilag a húst leszámítva majdnem minden olcsóbb. Ráadásul a tankolással is ezreket spórolhatunk. A HelloVidék annak járt utána, hogy mi igaz a hírekből és mi nem, egyszóval tényleg megéri átmennünk?

2022 januárjához képest az élelmiszerek ára 44 százalékkal emelkedett, ezen belül leginkább a kenyér (80,6 százalék), a tojás (79,4 százalék), a vaj és vajkrém (76,6 százalék), a sajt (76,1 százalék) drágult, hogy csak a legeket emeljük ki. Elnézve pedig ezt az óriási hazai áremelkedést, nem meglepő, hogy az utóbbi időszakban fellendült a bevásárlóturizmus és egyre többen járnak át a szomszédos országokba tankolni vagy a kinti élelmiszerboltokba vásárolni.

Így nem csoda, hogy a nyugati és délnyugati országrészben, a szlovén határ mentén átjárnak a túloldalra sokan bevásárolni. Eddig is érdemes volt átmenni például hajdináért vagy kölesért. illetve a tökmagolaj is jóval olcsóbb volt, azonban az élelmiszerek többsége egy évvel ezelőtt még jóval drágább volt, mint hazánkban.

Barátságosabbak az árak, de ha ugyanazon az áron van valami, minőségben akkor is mérföldes különbségek vannak. Mindenkinek az a véleménye, hogy megéri ott vásárolni. Ráadásul nincs mennyiségi korlát. Árban nincs nagy különbség, de a húsárú például jóval drágább. Tej, tejföl, sajt viszont barátibb áron van. Gyümölcs közel azonos. Az édesség magasabb vagy azonos szinten van. A korona kristálycukor azonos design, más névvel, de drágább

– mondta el a HelloVidék egyik olvasója.

Egy másik olvasó, Tamás már azt mesélte, hogy november körül még volt, amik drágább colt, de alapvetően sok minden már akkor is olcsóbb volt, mint most. Azonban mára már a legtöbb minden olcsóbb kint, vagy ugyanolyan áron fut. Egyedül a hús az, ami a mai napig olcsóbb Magyarországon, kivéve a felvágott: kint 1 euró környékén mozog egy csomag, ami kint 150 grammos, míg itthon átlagosan 80-100 gramm körül vannak az árak. De a WC papír is sokkal olcsóbb, szinte féláron van.