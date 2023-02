Így hódította meg Magyarországot az Aldi, a Lidl és a Spar: erről minden vásárlónak tudnia kell

Az elmúlt tíz évben arányaiban az Aldi növelte boltjainak számát a külföldi tulajdonban lévő, legnagyobb kiskereskedelmi láncok közül Magyarországon. Ehhez képest a Sparnak még így is sokkalta több boltja üzemel itthon, számszerűleg több, mint amennyit a Lidl, az Aldi és a Tesco működtet. Igen ám, de a bruttó bevételi lista ehhez képest teljesen máshogy alakul, azt ugyanis utcahosszal a Lidl vezeti, akinek 2023-ra elejére már éppen annyi boltja van, mint amennyit évtizedes vetélytársa a Tesco is fel tud mutatni.

A Pénzcentrum által frissen vizsgált adatokból kiderül, hogy 6 legnagyobb, hazánkban működő, külföldi tulajdonban lévő kiskereskedelmi láncok közül mindössze egy esetében beszélhetünk boltszámcsökkenésről 2012 óta. Az egyetlen ilyen boltlánc a Tesco, aminek 2012-ben még 222 üzlete volt, 2023 februárjában viszont már csak 197. Ez összességében 11,3% százalékos csökkenés.

Ehhez képest önmagához mérten messze az Aldi növelte leginkább boltjainak számát az általunk vizsgált időszakban. Ugyanis míg 2012-ben összesen 86 üzlettel rendelkeztek, addigra most már 163 boltjuk van, ami nem kisebb mint 89,5 százalékos növekedés, ami a legnagyobb volt a 6 bolt esetében. A nagy növekedés ellenére azonban az Aldi boltjainak száma közel sincs az összes Spar bolthoz képest. Ha ugyanis a lánc teljes érdekeltségét nézzük, akkor a boltok száma mára 623-ra rúg. Ráadásul a növekedésük sem kicsi, 59,3 százalékos volt a vizsgál időszakban.

Az adatokból látjuk, hogy a boltok száma alapján egyértelműen a Spar van az élen. Őket viszont második helyen a Penny követi, aki a még növekedés produkálni tudó láncok közül a legkisebb mértékben növelte boltjainak számát. Azonban még így is 228 üzlettel rendelkeznek idén februárban. A dobogó harmadik fokán viszont holtversen alakult ki, ugyanis mind a Lidlnek, mind a Tescónak egyaránt 197-197 üzlete működik jelenleg Magyarországon.

A messze a legtöbb bolttal rendelkező Spar esetében viszont érdemes kicsit a számok mögé nézni, ugyanis a Sparnak összesen 7 féle üzlettípusból tevődik össze a teljes hazai jelenléte. Legtöbb a Spar szupermarket, amiknek a száma 308 jelenleg (ezzel is az elsők lennének). Ebből a típusú üzletből viszont kevesebb van már idén, mint 2012-ben, akkor ugyanis 348 működött Magyarországon. Igaz, akkor a lánc teljes boltszáma is mindössze 391 volt. Mára azonban működik például 87 OMV-Spar express (fanchise) bolt, de a 2012-es 1 darabról immáron 72-re duzzadt a Spar marketek (franchise) száma is. De Intersparból is 4-el több lett, mint 10 éve, valamint a City Spar szupermarketek száma is megháromszorozódott, anno 10 volt, idén már 32.

Érdemes megemlíteni az Auchant is, ők ugyanis éppen 2011 végén, egészen pontosan december 28-án jelentették be, hogy felvásárolják a magyarországi Cora üzleteket, amikkel akkor 19-re duzzadt az üzletszámuk. Ez emelkedett mára 24-re. A hipermarkettől megtudtuk azt is, hogy ez a szám 19 hipermarketet, két nagyméretű szupermarketet és 3 szupermarketet takar.

Mint azt a bevezetőben is említettük a listáról egyedül a Tesco veszített üzleteket. Egészen pontosan 25-t. Így idén összesen 197 boltot üzemeltetnek, ami pontosan ugyanannyi, mint amennyi a Lidlnek van jelenleg. A vállalattól pedig megtudtuk azt is, hogy ebből 112 hipermarket és 85 kényelmi bolt.

A forgalmi adatokból más rangsor rajzolódik ki

Ha megnézzük a legutolsó teljes évre/üzleti évre (2021) vonatkozó adatokat, azokból egyértelműen látszik, hogy a 921,8 milliárd forintos összes bruttó forgalommal záró Lidl utcahosszal vezeti a kiskereskedelmi boltok versenyét Magyarországon. Második helyen a Spar szerepel 791,8 milliárdos bruttó forgalommal, míg a dobogó harmadik helyét a Tesco foglalja el 765 milliárddal. Ne feledjük, jelenleg a Lidl és a Tesco egyaránt 197-197 üzlethelyiséggel rendelkezik, miközben a Spar mindent egybevetve 623-al.

Plázastop?! Magyarországon 2012 óta egyedi döntéstől függ az (2015-ben egyszer már módosították a jogszabályt), hogy fel lehet-e építeni bárhol az országban egy nagyobb méretű boltot vagy sem. A határ 400 négyzetméter, aki ennél nagyobb üzletet tervez építeni zöldmezősen, akkor építési engedélyt kell szereznie. Ami nem egyszerű feladat, ugyanis a kérvényt egy öttagú bizottság bírálja el, akiket a kormány delegál. A cél az volt, hogy kordában tartsák a külföldi tulajdonú szereplők terjeszkedését, segítve a hazaiak működését. Ez azonban jelen kiskereskedelmi viszonyok között nem biztos, hogy célravezető, és a számokat látva kevéssé sikeres. Egyszerűen minél nagyobb egy cég, annál nagyobb tételben tud árut beszerezni, következésképpen olcsóbban árulni. Sőt, a bővülésnek nem csak az építés az egyetlen formája, ezt lehet úgyis, hogy meglevő boltokat vesznek át a vállalatok és felújítják azokat. Esetleg egész, már meglévő láncokat vásárolnak fel.

Ha csak a külföldi tulajdonban lévő nagy hatost nézzük, akkor a negyedik helyen a vizsgált időszakban az Auchan zárt, 464,3 milliárdos összes bruttó forgalommal, úgy hogy messze nekik van a legkevesebb boltjuk jelenleg, összesen 24 darab. 2021-ben ötödik helyen a Penny végzett 389,5 milliárdos összes bruttó forgalommal, ami már alig haladta meg az Aldi teljesítményét, akik 384 milliárddal zárták azt az évüket. A sorrend tehát a bevételek alapján a következőképp áll jelenleg Magyarországon:

Érdemes megjegyezni egyébként, hogyha a magyar tulajdonú láncokat is nézzük, akkor a 2021 es év/üzleti év szerint az összes bruttó forgalmat tekintve 4. helyen áll a Coop, míg 5. a CBA, a Reál viszont 2020-hoz képest visszacsúszott a 7. helyre, mert az Auchan megelőzte. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezek a boltok nagyságrendekkel több üzlettel rendelkeznek, mint a külföldiek. Coopból például 2021-ben 3939 volt, CBA-ból 1968, míg Reálból 1151. Coopból tehát például több mint 160-szor annyi van, mint Auchanból. Érdemes megjegyezni, hogy Magyarországon jelenleg valamivel több mint 3100 település van összesen.