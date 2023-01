Új időszak köszöntött be Magyarországon: ez már megélhetési válság kora

Portfolio Link a vágólapra másolva

Évtizedek óta nem nőttek olyan gyorsan az árak Magyarországon, mint most. Hazánk az Európai Unió éllovasa, ráadásul felkerült a világ legnagyobb élelmiszerár-emelkedését mutató országok listájára is. Ez az alacsonyabb jövedelműeknek kifejezetten rossz hír - számol be a Portfolio.

Az alacsonyabb jövedelműek fogyasztói kosarában olyan mértékben nőttek meg az élelmiszerekre fordított kiadások, hogy rengeteg dologról kellett lemondaniuk az elmúlt hónapokban. A rekordmagas infláció miatt a fizetések vásárlóereje olyan mértékben csökken, amire egy évtizede nem volt példa.Természetesen – ahogy mindig – most is másképp érintette az áremelkedés az alacsony és a magas jövedelműeket. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Két évvel ezelőtt a legszegényebbek (első jövedelmi tized) az összes fogyasztási kiadásának 40%-át tette ki az élelmiszer, ital, és dohányáruk vásárlása. A legfelső tizednél ez mindössze 25%-os volt. Vagyis az élelmiszerárak jelentős növekedése sokkal jobban megterheli az alacsonyabb jövedelműeket, mint a gazdagokat.

