Az élelmes magyarok már csak így rendelnek ajándékot karácsonyra: ők aztán biztosra mennek

A karácsonyt megelőző négy-hat hét kiemelt, nagy küldeményforgalommal és megnövekedett terheléssel járó időszak a postai szolgáltatók számára. Annak érdekében, hogy a csomagok rendben megérkezzenek, érdemes figyelni a pontos címzésre, igénybe venni a közel kétezer csomagautomatát, illetve figyelemmel kísérni a küldemény útját az online kereskedők és a postai szolgáltatók honlapján elérhető nyomkövetés segítségével. A főbb tudnivalókat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) gyűjtötte össze.

Akár távol lévő szeretteinknek küldenénk ajándékot, akár még online vásárlás előtt állunk, érdemes számolnunk azzal, hogy karácsonyhoz közeledve egyre fokozottabb lesz a csomagforgalom, ezért érdemes ezek feladatását, illetve az online vásárlásokat is minél korábbra időzíteni. Fontos még tudni, hogy akár csomagot, akár képeslapot küldenénk, a pontos címzéssel segíthetjük a küldemény gyors kiszállítását.

A többlakásos társasházakban az épület, emelet és ajtószám nagyon fontos információ, amely hozzájárul a sikeres kézbesítéshez. Emellett, ha lehetőség van rá, érdemes megadnunk a címzett telefonszámát, e-mailcímét, hogy a kézbesítésről a szolgáltató értesítést tudjon neki küldeni, illetve szükség esetén fel tudja venni vele a kapcsolatot. Címzettként pedig azzal segíthetjük a kézbesítő munkáját, ha a postaládán, csengőn jól olvashatóan szerepel a nevünk, valamint gondoskodunk róla, hogy a postaláda jól megközelíthető legyen.

Végezetül általános jó tanács, hogy csomag, levél feladása előtt célszerű tájékozódni a szolgáltatók honlapján a díjakról és a feltételekről, különösen, ha valamilyen különleges kezelést igénylő (például törékeny) csomagot szeretnénk küldeni. Innen tudhatjuk meg azt is, hogy a küldeményünk várhatóan mennyi idő alatt érkezik meg a címzetthez, bár a legtöbb esetben erre a szolgáltatók nem vállalnak garanciát.

Ajándékok online beszerzése

Ebben az időszakban jelentősen megnövekedik az online vásárlások száma is. A megrendelésnél számítsunk arra, hogy a küldemények kiszállítása több időt vehet igénybe, a futárok leterheltsége várhatóan jelentős lesz. Az NMHH felhívja a figyelmet, hogy ma már sok esetben lehetőség van arra, hogy a postai szolgáltatótól kapott előzetes értesítésben egy előre megadott linkre rákattintva módosítani tudjuk a kézbesítés időpontját, helyszínét, a fizetés módját, az értesítési telefonszámot, és akár vissza is utasíthatjuk a küldemény kézbesítését. Az értesítés általában tartalmazza a nyomkövetési linket is, ahol utánanézhetünk küldeményünknek.

Elkerülhető a futárra való várakozás, ha a házhoz való kézbesítés helyett csomagunk kiszállítását csomagautomatába, csomag- vagy postapontra kérjük. A szolgáltatók számos településen, Budapesten kívül is egyre növekvő számban biztosítanak lehetőséget arra, hogy egy – a megrendelés alkalmával előzetesen kiválasztott – átvételi pontra vagy csomagautomatába kérjük a kézbesítést. A csomagautomaták gomba módra szaporodnak, jelenleg az NMHH nyilvántartása szerint összesen 1941 automata működik Magyarországon.

Nem mindegy, honnan jön a csomag

Amennyiben a Távol-Keletről vagy az Egyesült Királyságból, illetve más, EU-n kívüli országból szeretnénk beszerezni a kiszemelt ajándékot, tartsuk szem előtt, hogy 2021. július 1-től minden ún. harmadik országból érkező e-kereskedelmi postai küldemény automatikusan ÁFA-kötelessé vált és vámeljárás alá esik. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió valamennyi országában megszűnt az unión kívülről érkező, 22 euró alatti áruk áfamentessége, a 150 euró feletti értékűekre pedig – a korábbiakhoz hasonlóan – vámot is kell fizetni.

Másrészt az Európai Unióba érkező, árutartalmú küldeményekre minden esetben vámáru-nyilatkozatot kell benyújtani, és a postai szolgáltató a 150 euró érték alatti árutartalmú küldemények vámkezelését, vám elé állítását a NAV-val közösen kialakított, speciális vámkezelési eljárás keretében, automatikusan végzi. Tehát a vámkezelés külön címzetti megbízás nélkül történik. Nemzetközi küldemények esetén éppen ezért fontos, hogy tisztában legyünk a megváltozott vámkezelési és ÁFA szabályokkal, hogy a karácsony tényleg gondtalan és örömteli legyen.