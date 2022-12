Ezek a háztartási gépek a legnagyobb energiazabálók: csúnya rezsiszámlát kaphatsz, ha nem figyelsz rájuk

Megélhetési költségeink az elmúlt tíz évben sosem voltak ilyen magasak, és ezeknek jelentős részét az energiaszámlák kifizetése jelenti. A szükségleteknek megfelelő, tudatosan használt, energiatakarékos háztartási készülékek és praktikák segíthetnek energiát megtakarítani, spórolni. A Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Greendependent Intézet összegyűjtötték mindazt, amit a legnagyobb energiafalókról tudni kell, és kiegészítette takarékoskodási tippekkel.

Az Eurostat 2020-as adatai szerint a fűtés (63,7%) és vízmelegítés (16,3%) a két legtöbb energiát fogyasztó terület a háztartásban, a főzés pedig a negyedik helyen áll (6,7%).

Jelen gyűjtésben a fűtésről külön nincs szó, de most, amikor a gáz ára miatt előtérbe került az elektromos fűtésrásegítés, fontos megemlíteni: a klímaberendezéseknél, fűtőpaneleknél, hősugárzóknál is igaz, hogy mielőtt beszereznénk őket – akár szakemberrel egyeztetve – át kell gondolni az igényeinket, a különböző berendezések fogyasztását, és ennek megfelelően kiválasztani a leghatékonyabb megoldást.

Sokat fogyaszthat a mosás, szárítás

Tippek a takarékos használathoz:

Mosógépünket csak akkor indítsuk el, ha tele tudjuk pakolni.

Mérések alapján egy 30 fokos mosás harmadannyi áramot fogyaszt, mint egy 60 fokos. Válogassuk szét tehát szennyezettség szerint a kimosandó ruhákat – a kevésbé koszosakat elegendő 30 fokon mosni, így élettartamukat is meghosszabbíthatjuk.

Ha van a gépen rövid program, használjuk a normál szennyezettségű ruhák mosásához. Csakis akkor használjunk előmosást, ha igazán szükséges (helyette inkább áztassuk a ruhát az összegyűjtött fürdő- vagy zuhanyzóvízben).

Fogyasztásmérő segítségével mérjük meg a különböző programok energiafogyasztását. Használjuk utána a takarékosabbat! A mérések nyomon követéséhez hasznos táblázatot találunk ITT.

Igyekezzünk a gépi mosást elkerülni: csak a foltot mossuk ki kézzel, ne az egész ruhát; szellőztessük a ruhát; csak akkor mossunk ki valamit, ha tényleg koszos; viseljünk kötényt főzéshez, takarításhoz.

Igyekezzünk a gépi mosást elkerülni: csak a foltot mossuk ki kézzel, ne az egész ruhát; szellőztessük a ruhát; csak akkor mossunk ki valamit, ha tényleg koszos; viseljünk kötényt főzéshez, takarításhoz. Tartsuk tisztán mosógépünket, így élettartama megnő, és a mosás is hatékonyabb. Tisztítsuk ki a szűrőt, távolítsuk el a fűtőszálon lévő vízkövet ecetes öblítéssel, vagy olcsón beszerezhető mosószódával vagy citromsavval.

Mennyit fogyaszt a mosási hőfok?

A GreenDependent Intézet 41 gödöllői háztartással együttműködve egy Energia Élő Laborban: a résztvevők 8-10 héten keresztül minden mosásuk adatait naplóban rögzítették, az így összegyűjtött adatokból a következők derültek ki:

Ha fél vagy kis adaggal töltjük meg a gépet, akkor az átlagban valóban kevesebbet fogyaszt, de közel sem fele annyit, mint a teljes adagos mosás.

Sokan idő hiányában nem teregetik ki azonnal a ruhákat, ezért egy plusz, felesleges öblítő vagy centrifuga kört is beiktatnak. Ezt érdemes elkerülni!

Minél alacsonyabb a mosás hőfoka, annál alacsonyabb annak fogyasztása is. De érdemes figyelmet fordítanunk a valóban jelentős különbségekre: a 90C°-os mosások átlagfogyasztásának az 50C°-os csupán a fele, a 40C°-os a harmada, a 30C°-os pedig az ötöde.

Amennyiben lehetséges, ne használjunk szárítógépet, hanem teregessük ki ruháinkat, télen is! Ezzel nem csak a pénztárcánkat, de a környezetünket is kíméljük (sőt, otthonunk télen gyakran alacsony páratartalmát is növelhetjük, amivel hőkomfortunk nőni, és fűtésigényünk csökkenni fog). Ha mégis szárítógépet veszünk, válasszunk olyat, amely rendelkezik automata nedvességérzékelővel, így a szárítási idő rövidebb lesz. A legjobb szárítógép kiválasztásában segít 2022-es Tudatos Vásárló teszt.



Jó, ha tudjuk, hogy a kombinált mosó+szárító gépek jóval többet fogyasztanak, mint a két készülék külön.

A Tudatos Vásárlók weboldalukon hasznos tippekkel folytatják a sort, kitérve az elektromos bojlerre, hűtőkre, mosogatógépre és a villanytűzhelyre is.

Kicsi, de fogyaszt!

Gyakran indítjuk a vízforralót több vízzel, mint amennyire szükségünk van? Sajnos nem vagyunk egyedül.Ha minden második magyar háztartásban (~2 millió háztartás) naponta 0,5 l vizet feleslegesen forralnak fel az 26,2 millió kWh-nyi elpazarolt energia. 1 hónap alatt 1 kWh-nyi energiát takarítunk meg csak azzal, ha 1 liter tea elkészítéséhez 1,5 liter helyett a szükséges 1 liter vizet forraljuk fel.

