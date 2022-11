Készletkisöprő akciót hirdetett a Lidl: fillérekért vehetsz most fűkaszát, trambulint, medencét

A diszkontlánc black friday ajánlatai között találunk a szezonhoz képest egészen meglepő termékeket is az eheti akciós újságban: vehetünk nyomott áron porszívót, tévét, trambulint, medencét, homokozót.

A Lidl black friday akciója keretében készletkisöprést tart és nyomott áron kínálja a termékeit. November utolsó péntekjén rengeteg bolt kezdett leárazásokba, számos áruházban pedig már a meg is kezdődtek a karácsonyi akciók. Az ilyenkor elérhető árkedvezmények rengeteg ember számára jelentenek könnyebbséget és megtakarítást.

Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a fogyasztók tisztességes módon hirdetett termékek közül, tájékozottan válogathassanak. A nemzeti versenyhatóság ezért a fogyasztók és a vállalkozások számára is megad minden támogatást a panaszok és jogsértések elkerüléséhez: animáció-sorozattal mutatta be közösségi oldalán a fogyasztók számára a lényeges tudnivalókat, valamint oktatóvideóban segítette a kereskedőket az akciótartásra vonatkozó jogszabályi előírások megértésében és betartásában.

A jogszerű kereskedés és a fogyasztói tudatosság támogatása mellett a GVH változatlanul figyeli a piaci jelzéseket is, hogy közbeavatkozhasson a versenyt torzító jogsértések esetén. Az elmúlt néhány év során a magyar versenyhatóság több népszerű webáruház akciótartási gyakorlatát is jogsértőnek találta, összességében milliárdos nagyságrendű bírságokat kiszabva rájuk. A kereskedői gyakorlatokkal kapcsolatban továbbra is bárki élhet jelzéssel a Versenyhivatal felé a hatáskörébe tartozó ügyekben, vagyis azokban, amelyek érdemben érinthetik a piaci versenyt. A fogyasztók a GVH honlapján találhatnak részletes információt arról, hogy mikor érdemes a versenyhatósághoz fordulniuk, és milyen típusú vásárlói panaszokban tud más szerv segíteni számunkra.