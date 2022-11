Vallott a Spar, Auchan, Tesco: termékek százai kerülnek ugyanannyiba, mint egy éve - itt a lista!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hihetetlen, de igaz: bár az októberi élelmiszer-infláció 40 százalékos volt, mégis rengeteg olyan termék van a magyar boltokban, amelynek az ára semmit sem változott egy év alatt. Az Auchanban több mint 3000 ilyen van, de a Spar és a Tesco is rengeteg ilyenről számolt be. Mint a boltláncoktól megtudtuk: élelmiszerek is vannak a listán szép számmal, sőt, különféle húsok is.

A KSH legfrissebb adatai szerint a fogyasztói árak átlagosan 21,1 százalékkal voltak nagyobbak idén októberben, mint tavaly. Ezen belül ráadásul az élelmiszerinfláció mértéke nem kevesebb mint 40 százalékos volt. Persze, ez a nagy átlag, mint a Pénzcentrum korábban kiszámolta: az élelmiszerek között a félbarna kenyér majdnem 102 százalékkal kerül többe, mint egy évvel korábban, de a vaj, a trappista és a fehér kenyér ára is gyakorlatilag duplázódott egy év alatt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A kormány élelmiszer-árstoppal igyekszik megfékezni a drágulást (legutóbb a krumplit és a tojást is belevették), ám ez, mint látható nem volt elégséges a drágulás letörésére. Kíváncsiak voltunk, hogy egyáltalán van-e még olyan termék a magyar boltokban, ami ugyanannyiba kerül, mint egy évvel korábban, ne adj' Isten olcsóbb. Hát, nem ilyen válaszokra számítottunk! A Spar lapunk kérdésére közölte, hogy a 2020-as és a tavaly novemberi árakhoz viszonyítva jelenleg 471 olyan termékük van, amelyek esetében vagy nem volt árváltozás, vagy ez 1% alatti volt.

A 2020, 2021 és 2022 november 11-i árszinteket megvizsgálva például az alábbi termékek ára nem változott az üzletekben: S-BUDGET MEGGYBEFŐTT 350G MAGOZOTT

SPAR Natur*Pur BIO FINOMLISZT 1KG BL55

SPAR Natur*Pur BIO ZABPEHELY 500G APRÓSZEMŰ

SPLENDID MECH. SZŐNYEGSEPRŰ

SPAR FOGVÁJÓ 220DB

SPAR TO GO PIZZA TÉSZTALAP 60*40

REGNUM SERTÉS HOSSZÚ KARAJ CSONTOS

REGNUM SERTÉS RÖVID KARAJ CSONTOS

REGNUM SERTÉS BŐRÖS RÖVID KARAJ

REGNUM SERTÉS BŐRÖS HOSSZÚ KARAJ

REGNUM SERTÉS BŐRÖS COMB CSÜLÖKKEL

REGNUM SERTÉS RABLÓHÚS

S-BUDGET KOCSONYA CSOMAG Kérdésünkre a Tesco azt közölte, hogy kb. 100 olyan termék van a kínálatukban, amelynek nem változott az ára hosszabb ideje. Ilyenek az árstopos termékek, de a többi főképpen nem-élelmiszer, háztartási és elektronikai termékek is. Az Auchanban pedig egészen pontosan 3244 olyan termék volt, amelynek az ára megegyezik a tavaly novemberi árakkal. A Penny viszont röviden és tömören annyit közölt lapunkkal: Jelen gazdasági helyzetben sajnos nem tudunk ilyen terméket mondani, mivel mindennek emelkedett az ára. Egyetlen hónap is nagyon fáj A fentiek szerint tehát ha elvétve is, de találkozhatunk olyan termékekkel, amelyekért nem kell többet fizetni. Ugyanakkor a KSH friss adatai szerint már szeptemberről októberre is szép számmal akadtak olyan árucikkek, amelyek elképesztően megdrágultak. Bár a statisztikai hivatal számításai szerint szeptember és október között átlagosan 2 százalékkal nőttek a fogyasztói árak Magyarországon. Ehhez képest azért a havi csúcsdrágulók brutálisan kilőttek: 100 kg brikett átlagára például 63,9 százalékkal emelkedett, ami majdnem 32-szerese az átlagos havi drágulás mértékének. De a paradicsom kilójának az ára is 45,1 százalékkal nőtt, a tojás pedig egy hónap alatt majdnem negyedével drágult meg. A KSH majdnem 180 terméket tartalmazó listáján összesen 94 termék átlagos árnövekedése haladta meg a 2 százalékot, és mindössze 78 termék volt ez alatt. Természetesen megkerestük a legtöbb hazai élelmiszerláncot a témában, cikkünk megjelenéséig azonban nem érkezett válasz többek között a diszkontláncoktól, így az ALDI-tól és a Lidl-től sem. AMennyiben reagálnak megkeresésünkre, cikkünket frissítjük.

Címlapkép: Getty Images

