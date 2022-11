Nagy bajban a kisboltok: nem bírják az árstopok nyomását, bezárási hullám jöhet

Az árstopos temrékek óriási bevételkiesést okoznak a kereskedelemben, ezt pedig a kisboltosok érzik meg leginkább. Az emelkedő rezsiköltségek pedig még egy lapáttal rátesznek erre – írja a HVG.

A kisboltokra meglehetősen nagy terhet rónak az árstopok: a magasabb beszerzési ár miatt veszteséges a hatósági áras élelmiszerek beszerzése, a problémán pedig az sem segít, hogy az adott termékből sokszor csak vásárlónként egyet lehet venni. Van, ahol emiatt százezres a havi veszteség. Sokan például finomlisztből sütnek kenyeret, mivel nem jutnak el a nagyobb boltokba.

Ugyan az árstopokat az infláció letörésére vezette be a kormány, azonban az élelmiszerek drágulása már élére a 40%-ot, ráadásul az intézkedés miatt komoly áruhiány tapasztalható a hatósági áras termékeknél. Az árstop okozta veszteség és az emelkedő rezsiköltségek pedig komoly kihívást jelentenek a kereskedőknek: idén az év első felében már 2 ezer bolt zárt be. Ráadásul a magas infláció miatt sok helyen csökkent a forgalom is, így sok bolttulajdonosban keltett aggodalmat az árstop kiterjesztésre a tojásra ls a burgonyára, ugyanis nem látják, hogy tudják mindezt anyagilag átvészelni.