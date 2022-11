Itt a válasz: eddig tarthat a kenyér horrordrágulása Magyarországon, ennek sokan nem fognak örülni

Noha az 1000 forintos kenyér nyáron még csak fenyegető rémkép volt, mostanra a mindennapok része lett, ahogy a 100 forint körüli zsemle és kifli is - írja az Agrárszektor, ami most annak járt utána, hol lehet az a pont, amikor a magyar fogyasztok már nem vásárolják meg a kenyeret.

Pótsa Zsófia, a Magyar Gabonafeldolgozók,Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetségének (Gabonaszövetség) főtitkára úgy látja, hogy a malomipar nem tervez egységesen áremelést, mert

minden cég maga dönti el, hogy milyen mértékben és milyen ütemben emeli az árait. Az azonban a szakember szerint biztos, hogy emelkedtek az árak, de ez folyamatosan így van a betakarítás óta. Pótsa Zsófia szerint nem lehet tudni, lesz-e további áremelkedés, mivel a gabonaárak idén eléggé hektikusan alakulnak. Most épp megnövekedtek, de ez könnyen változhat, elég például az ukrán gabonaszállításban az elmúlt napokban tapasztalható feszültségekre gondolni - írja a szakportál.

A Gabonaszövetség főtitkára beszélt arról is, hogy a lisztáraknál a forint-euró árfolyam is közrejátszik, és hogy a jelek szerint most kissé megnyugodott a forint, ami szintén lejjebb nyomta kissé a gabonaárakat. Szintén fontos tényezőt jelentenek ebben az egyenletben az energiárak:

október-novemberben járt le a legtöbb cég éves szerződése, és komoly befolyással van a későbbi árakra az, hogy milyen áron tudtak az egyes cégek új szerződéseket kötni. És ekkor az infláció hatásáról még nem is beszéltünk

- jelezte Pótsa Zsófia, hozzátéve, hogy emiatt elképzelhetőek a további áremelkedések a malomiparban, ezzel együtt pedig a sütőiparban is. A lapnak Raskó György agrárközgazdász is megszólalt a témában, szerinte a liszt ára folyamatosan emelkedik, hiszen a búza ára is durván megemelkedett az utóbbi hetekben. Szeptemberig volt egy zuhanás, de most megint 370-380 euró körül van a búza tonnája, és az a termelő, akinek még van áruja, nem fogja ez alatt eladni. Azt pedig a szakember is hangsúlyozta, mivel a malmok is drágábban tudják beszerezni az alapanyagot, valamint nőttek az energiaköltségeik és kérdéses, milyen új szerződéseket tudtak kötni az energiaszolgáltatókkal, ezért minden jel arra mutat, hogy további áremelkedések várhatóak az ágazatban. Raskó György beszélt arról is

szerinte a kenyér drágulásának csakis a vásárlóerő szabhat határt, november vége, december eleje lesz az időszak. Utána az emberek karácsonyra nagyon kiköltekeznek, januárban pedig óriási fogyasztási visszaesés lesz, amikor nagyon nehéz lesz áremelést foganatosítani.