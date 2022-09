Az emberek többsége már így vásárol: sorra nyitják az ilyen boltokat a láncok

Egyre jobban elmosódik az online és az offline vásárlás közötti határvonal. A kiskereskedelemben ezzel pedig egy új trend ütötte fel a fejét, az úgynevezett „omnichannel”, ami során a különböző értékesítési csatornák ötvöződnek a fogyasztó személyre szabott, egyéni igényeivel. Ez megköveteli az e-kereskedelem fejlődését, amely az utóbbi időben jelentősen felgyorsult: az elmúlt 5 évben az online értékesítés aránya Közép- és Kelet-Európában 9 százalékponttal 15 százalékra nőtt, és a CBRE előrejelzése szerint 4 év múlva eléri a 20 százalékot. Az online vásárlás növekedése tekintetében Lengyelország és Csehország a régió vezető országai, az e-kereskedelem piaci részesedése ezekben az országokban 2026-ra akár a 25 százalékot is elérheti.

Egyre jobban elmosódnak a határok az online és az offline kereskedelem között: a legújabb felmérések szerint az emberek egyre nagyobb százaléka vásárol inkább az otthona kényelméből, mégis – gyakran a magas szállítási költségek miatt – a személyes csomagátvételt preferálják. Az új kiskereskedelmi trendnek, az „omnichannelnek” hála a különböző értékesítési csatornák ötvöződnek a fogyasztók igényeivel. Ez pedig megköveteli az e-kereskedelem folyamatos fejlődését, ami részben a pandémiának hála az elmúlt években különösen felgyorsult.

Az online vásárlások aránya a közép- és kelet-európai régióban évek óta rendszeresen növekszik. A világjárvány által okozott impulzusnak köszönhetően a növekedés tovább gyorsult, és ez várhatóan a következő években is meghatározza majd a növekedés ütemét. Az online vásárolt áruk legnépszerűbb kategóriái közé tartoznak az elektronikai cikkek 14 százalékos piaci részesedéssel, valamint a ruházatok és lábbelik az összes vásárlás 10 százalékával. Fontos hozzátenni, hogy a 2020-as évet leszámítva az offline vásárlás is növekszik, és az előrejelzések erre a piacra vonatkozóan is optimisták. A hagyományos kiskereskedelmi üzletekben vásárolt áruk legnagyobb kategóriája az élelmiszer. Ennek részesedése a közép-kelet-európai régióban jelenleg 59 százalék, és az egyik leggyorsabban növekvő kategória az elektronikai cikkek, valamint az egészség és szépségápolás mellett - mondta Carmen Ravon, a CBRE CEE kiskereskedelmi üzletágának vezetője.

A kereskedelemi szegmensben az online tér Közép- és Kelet-Európában jelenleg 15 százalékot fed le, a fennmaradó 85 százalékot az offline vásárlás teszi ki. 2016 és 2021 között az e-kereskedelem részesedése 9 százalékponttal 6-ról 15 százalékra nőtt, és a CBRE becslései szerint 2026-ra akár a kiskereskedelmi szektor egyötödét is lefedheti. A növekedés szinte minden termékkategóriában megfigyelhető: az elmúlt 5 évben azonban az élelmiszerek és italok értékesítése nőtt a leggyorsabban, korábban ezen termékek e-kereskedelemi aránya nem volt számottevő, ezzel szemben 2021 végére már 5 százalékra nőtt a piaci aránya. A játékok és a háztartási cikkek eladásai is fellendültek, jelenleg az összes vásárlás 1-2 százalékát teszik ki.

A csehek és a lengyelek főleg online vásárolnak

A régió országai közül Csehország és Lengyelország emelkedik ki leginkább az online vásárlás tekintetében, ezen országok esetében az e-kereskedelem aránya magasabb, mint a közép-kelet-európai átlag. A CBRE előrejelzései szerint 2026-ra ez az arány Csehországban elérheti a 24 százalékot,

Lengyelországban pedig a 23 százalékot. Az e-kereskedelem leglassabb növekedési ütemét Magyarországon regisztrálták.

A régió más országaihoz hasonlóan a lengyelek és a csehek is általában online vásárolnak elektronikai cikkeket. A második legnépszerűbb termékcsoport Csehországban az élelmiszerek és italok, Lengyelországban pedig a ruházati cikkek és a lábbelik.

Továbbra is személyesen megyünk el a boltokba

Az “omnichannel” trendnek megfelelően az online kiskereskedelmi csatornák növekedése együtt jár a hagyományos üzletek számának növekedésével. A 2020-as évet leszámítva - amikor a piacoknak a legnagyobb mértékben zárva kellett tartaniuk - az ágazat folyamatosan növekedett, túlélte a legnehezebb időszakot, és a boltok megnyitása után a látogatók magas száma azt mutatta, hogy a fogyasztók offline is szeretnének vásárolni. A CBRE előrejelzései szerint 2026-ra ez a piaci szektor 10 százalékos növekedést érhet el.

Az offline és az online értékesítés nemcsak a fogyasztók, hanem a kiskereskedelmi láncok szempontjából is kiegészítik egymást. A különböző csatornák, valamint az értékesítési és visszaküldési módszerek kombinálásával nemcsak piaci előnyre tehetnek szert - a kényelem és az egyéni megközelítés biztosításával vásárlóik számára - hanem többek között a raktárterületüket is hatékonyabban használhatják ki, a hagyományos üzletekbe történő rendelések és az egyéni vásárlók által online megrendelt termékek kiszállítására egyaránt.

- mondta Joanna Sinkiewicz, a CBRE ipari és logisztikai területének közép-kelet-európai vezetője.