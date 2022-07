Árgarancia és kedvezmények – Így tompítják az áremelkedést az élelmiszerláncok

Az élelmiszerek árának növekedését az áruházláncok különböző kedvezményekkel próbálják ellensúlyozni. A Tesco hűségprogramjában például már több mint egymillióan regisztráltak, a kiskereskedelmi lánc pedig az így elérhető kedvezményeken felül árgaranciát is vállal több száz termékére, vagyis, ha ezeket az árucikkeket máshol mégis olcsóbban lehet megvenni, visszafizetik a különbözetet.

„Árgarancia” jelöléssel hívják fel a figyelmet a Tescónál azokra a – 700 árucikkből álló – leggyakrabban keresett, illetve alaptermékekre, amelynek árát minden héten összehasonlítják a versenytársaik áraival, és vállalják, hogy a legalacsonyabb szinten tartják. Ha a vásárló ezeket máshol mégis olcsóbban találja meg, akkor visszafizetik a különbözetet – tájékoztatta az áruházlánc a Pénzcentrumot és hozzátették, hogy kalkulációik szerint egy kétfős nyugdíjas, valamint egy háromfős, kisgyerekes család hétvégi nagybevásárlása körülbelül 50-60 termékből áll. Ebbe bele tartoznak a szombati és vasárnapi ebéd hozzávalói, egy kis édesség, rágcsálnivaló, sör vagy bor, állateledel, ásványvíz, liszt, tészta, valamint tejtermékek, pékáru és persze a háztartásban szükséges mosószer és alapvető tisztálkodási cikkek. Ezek mellett további mintegy 650 termék árának alacsonyan tartásával is próbálnak hozzájárulni a háztartások kiadásainak csökkentéséhez.

Magyarországon az akciós árakon történő vásárlások a teljes értékesítés körülbelül 35-40 százalékát teszik ki. Ez azt mutatja, hogy a vásárlók nagyon érzékenyek az akciókra. Igazából kicsit heti lojalitásnak is lehetne hívni, sokan úgy vásárolnak, hogy adott héten éppen mi, hol olcsóbb. A Tesco Árgarancia éppen ebben segít, hiszen lényegében a vásárlók helyett elvégezzük mi ezt az összehasonlítást és még garanciát is vállalunk rá

– mondta egy korábbi Pénzcentrum-interjúban Pálinkás Zsolt, az áruházlánc magyarországi vezérigazgatója.

A hűségkártyákon is sokat lehet fogni

Egy másik, jól bevált eszköz a kiadások csökkentésére – az áruházak részéről pedig a vásárlói elkötelezettség növelésére – a hűségprogramok alkalmazása. A McKinsey nemzetközi tanulmányai alapján a vásárlók általában 14 hűségprogramban vesznek részt, aminek a felében aktívak is. A magyar piacról az Adatvezérelt Marketing Szövetség készített felmérést, ami alapján a lakosság 80 százaléka vesz részt hűség- és kedvezményprogramokban, átlagosan 3-ban egyidejűleg. A kutatás kitér a fogyasztói preferenciákra is, a legkedveltebb programok között szerepel a Tesco Clubcard, a Rossmann és a DM kedvezményprogramja.

A kedvezménytípusokat vizsgálva a forintosítható megoldások a legkedveltebbek, mint például a pénzvisszatérítés és a pontgyűjtés.

A Tescónál már több mint 1 millió Tesco Clubcard hűségkártya-tulajdonos van, akik hetente többszáz terméket eleve kedvezőbb áron vehetnek meg,

valamint pontokhoz jutnak, amelyeket később pénzutalványok formájában válthatnak be. Emellett kuponokat és személyre szabott ajánlatokat is kapnak, amelyek további kedvezményeket biztosítanak.

Az áruházban is nagy táblák hirdetik a kedvezményeket.

„A vásárlók minden elköltött 100 forint után 1 pontot kapnak, amit a Tesco az aktuális pontgyűjtési időszak végén pénzutalványokra vált, amelyek a vásárlások során használhatók fel. Az applikáció segítségével nyomon követhető a pontok és utalványok alakulása, valamint személyre szabott digitális kuponok is elérhetők vele. A mobiltelefonos alkalmazás a csak tagok számára kínált exkluzív ajánlatokat is listázza, és emlékeztet az akciókra. Az applikáció további előnye, hogy a vásárlók a pontgyűjtési időszaktól függetlenül, bármikor saját maguk is pénzutalványokra válthatják gyűjtött pontjaikat, amivel csökkenthetik vásárlásuk végösszegét” – mondták az áruházláncnál.

A nyugdíjasok extra kedvezményt kapnak

Április 19. óta minden kedden a nyugdíjas vásárlók 5 százalék kedvezményt kapnak vásárlásuk végösszegéből, ha használják Tesco Clubcard kártyájukat. A keddi kedvezmény több mint 2,5 millió embert érint, akik közel 200 üzletben élhetnek ezzel a lehetőséggel. A kiskereskedelmi láncnál ugyanakkor a közeli lejáratú, sárga árkedvezménnyel jelölt termékekre is felhívták a figyelmet, hiszen ez a kategória mindenki számára elérhető, jó minőségű, emberi fogyasztásra tökéletesen alkalmas termékeket jelöl, amelynek vásárlásával nemcsak pénzt lehet spórolni, de így el lehet kerülni az élelmiszer-pazarlást is, hiszen így nem mennek veszendőbe ezek az élelmiszerek. A „Friss 5” akció keretében pedig hetente más-más öt frissárut kínálnak kedvező áron, ösztönözve az egészséges táplálkozáshoz nélkülözhetetlen zöldség- és gyümölcsfogyasztást.