Mégis mi folyik ezekben a diszkontokban? Úgy viszik a külföldiek az étolajat, lisztet, mint a cukrot

2022 első negyedévében berobbant a bevásárlóturizmus Magyarországon, a hozzánk látogató turisták kétszer annyit tankoltak itt, mint korábban. A magyarok viszont furcsa módon többet tankoltak kint, mint régebben.

A gyenge forint idején régebben is sűrűbben estek be főleg a határmenti boltokba a bevásárlóturisták. A majdnem 400 forintnyi euró árfolyam és az árstoppos benzin még vonzóbb volt a külhoniak átruccanási céljaként - közölte a blokkk.hu. A bevásárlóturizmusnak persze mindig is két iránya volt, hol az egyik, hol a másik - ellenkező - irány volt a kecsegtetőbb, elsősorban a forint árfolyamának hullámzásától függően.

A bevásárlóturizmus mozgatórugói az ár, az utazási költség és az árfolyammozgás lenne. Ehhez jött most hozzá az árstoppos élelmiszerek köre is. Nem sok, de nyilván megéri, hiszen bemennek az élelmiszerboltunkba - írja a közlemény. Ezenfelül a külföldön vásárolgatás élményt is jelent, ez is közrejátszik a bevásárlóturizmus népszerűségében.

Nagy sláger a benzin, de a cukor is fogyott

2022 első negyedévében a hozzánk látogató turisták összes költése a boltokban megközelítette a korábbi, járvány előtti csúcsot. Ez döntő részben annak köszönhető, hogy kétszer annyit tankoltak, mint régebben. Élelmiszerekből, iparcikkféleségekből még kevesebbet vásároltak, bizonyára alaposan összehasonlítják az árakat, mit érdemes megvenni és mit nem:

Beindult a bevásárlóturizmus

A magyarok pedig ugyanúgy utaznak és vásárolnak külföldön. 2021-ben többet is költöttünk, mint korábban, egyrészt a különféle iparcikkféleségekből, másrészt üzemanyagból is. Úgy látszik, az utazás élménye elnyomhatja a drágaságot, és persze volt is pénzünk az év elején. Nyilván sokan szántak egy kis pénzt utazgatásra a családok, és akkor már vásárolgattak is odaát.

Természetesen nem feltétlenül csak anyaralás alatt vásárolnak az emberek külföldön: a határhoz közelebb lakók pusztán vásárolni is átugranak sokszor a szomszédba. 2022 elején meg is élénkült a bevásárlóturizmus, de nyilván itthon tankolt, aki belevágott, legyen ennyivel olcsóbb a hazahozott portéka bekerülési költsége, és a forint gyengébb árfolyama sem fojtotta el a boltos kalandozást. Odaát persze kisebb az áfa kulcsa, ez is számít a családi kasszában. Az adatok szerint az idelátogató bevásárló turisták többet költöttek itt, mint a magyarok ott: