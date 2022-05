Itt a vég: elmaradhatnak idén az akciók a boltokban, már nem bírják tovább

Már a lélektani határon járnak a nagy ruhakereskedő boltláncok, lassan nem emelhetnek árat, mert akkor rajtuk marad a termék - Magyarországon legalábbis biztosan.

Mind a háború, mind az egyéb tényezők szerepet játszottak abban, hogy más tartós cikkek mellett a ruhaneműk is óriásit drágultak - elemezte a helyzetet a Napi.hu-nak Csordás Norbert, a Devergo üzletlánc igazgatója. Elmondta, hogy csak a pamut, ami a legtöbb ruha alapanyaga, egyetlen év alatt a duplájára drágult, emelett Kelet-Ázsiában a covid miatt elrendelt időszakos lezárások, valamint a szállítmányozási díjak szintén brutális emelkedése sem tett jót a nemzetközi környezetnek.

Csordás hozzátette, hogy a nagy árleszállításokkal idén jó eséllyel nem fogunk találkozni, ugyanis a boltoknak valahol kompenzálniuk kell a veszteségeket. Szerinte azonban így sem lehet majd elkerülni, hogy sok bolt az év végére bezárjon: a ruhaboltok már most is a lélektani határon kínálják az árut a vevőknek, egy pólót 20 ezer felett például szinte lehetetlen eladni akkor is, ha prémium minőségű és divatos darabról van szó.