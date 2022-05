Komoly változás élesedik a Spar üzleteiben: búcsúzhatunk filléres kedvenceinktől

Újabb lépést tesz a SPAR a környezeti fenntarthatóság felé: május 19-től kivonja üzleteinek pékáru-részlegeiről a tisztán műanyag csomagolóanyagokat és nagyrészt papírból készült zacskókra vált.

A vállalat évekkel ezelőtt elkötelezte magát a környezeti terhelés csökkentése mellett és folyamatosan arra törekszik, hogy az élelmiszerek csomagolása során felhasznált műanyag mennyisége a lehető legkevesebb legyen.

A zöldségek és gyümölcsök tárolására használt hagyományos műanyag tasakok biológiailag lebomló és komposztálható zacskóval történő felváltását már több üzletünkben teszteljük, most pedig az ország összes SPAR és INTERSPAR áruházának pékáru osztályain lecseréljük a tisztán műanyagból készült zacskókat papíralapú csomagolásokra”

– mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

A műanyag betekintőnyílással rendelkező papírtasakok egyre szélesebb körű használatával kevesebb műanyag keletkezik, illetve kerül forgalomba, amelynek köszönhetően csökken a környezeti terhelés. A boltlánc számos alternatívát ajánlott már eddig is vevőinek, hogy környezettudatos eszközöket használhassanak bevásárlásaik során. Nemcsak a többször használatos zöldségek és gyümölcsök, valamint pékáruk tárolására használható tasakok bevezetésével ösztönözték ezt, hanem azzal is, hogy a vásárlók akár saját csomagolóanyagban, vagy csomagolás nélkül is megvásárolhatják ezen termékeket.