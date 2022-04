Kész, vége! Bezár a magyar élelmiszerlánc: április végéig vannak nyitva az üzletek

EZ IS ÉRDEKELHET

Egyre több csomagolásmentes bolt nyílik itthon, és nem csak a fővárosban, de vidéken is. De vajon megéri saját szütyőben, üvegben, zacsiban vásárolni? Fontos kérdés, és a válasz nem egyszerű: hol igen, hol nem. Az bizonyos, hogy egységárban jobban nem jövünk ki, ám letagadhatatlan, hogy számos előnye van annak, ha hazai, jó minőségű, és akár kis mennyiségű alapanyagot szerzünk be, támogatva ezzel a hazai termelőket és kereskedőket. Ha rövid távon többet is fizetünk a csomagolásmentes boltokban a termékekért, hosszú távon lehet, hogy nyerünk velük.