Új kihívója akadt a tavalyi év sikerfilmjének: tarolhat a magyar Barbenheimer a hazai mozikban?

Májustól ismét a látványos akciófilmeké, hátborzongató horroroké, családi és animációs filmeké lesz a főszerep a magyar multiplex mozikban, ugyanis hamarosan beindul a nyári blockbuster-szezon. Bár idén nem várható olyan együttállás, mint tavalyi Barbenheimer, mégis erős idényt várnak a mozipénztáraknál. Lehet azonban még olyan magyar mozis esemény idén, ami miatt tömegek rohamozhatják meg a jegypénztárakat. A 2024-es kilátásokról, illetve arról, jöhet-e egy újabb olyan aranyév a magyar mozikban, mint a 2019-es volt, Buda Andreával a Cinema City mozihálózat marketing és PR igazgatójával beszélgettünk.

Ahogy számos más szektorban, a kultúrafogyasztásban is éles határvonalat jelentett a 2020-as évi világjárvány kitörése. A különböző területekről érkező számadatok kapcsán hosszú ideje az a várakozás, hogy elérjük a 2019-es, pandémia előtti szintet. Ez azonban korántsem ilyen egyszerű, hiszen a mozilátogatási szokások - akárcsak a vásárlási, utazási, közlekedési, kommunikációs, stb. szokások - nagyban átalakultak, ahogy a forgalmazók és stúdiók stratégiája is változott az elmúlt 5 év alatt. A friss mozis, filmes adatok és a legnagyobb magyar mozihálózat szakemberének tapasztalatai segítségével most azt jártuk körül, hol tartanak jelenleg a mozik, milyen változások mentek végbe és mi várható még 2024-ben, illetve a jövőben ezen a téren.

A KSH friss adatai szerint a 2023-as évi mozis, filmes adatok leginkább a 2017-es évre hajaznak a mozik, mozitermek, látogatások számában. Az előadások és a bemutatott új játékfilmek száma viszont inkább már a 2018-as, 2019-es szintet közelíti. Az utóbbi évek egyik fő változása pedig, hogy látványosan több magyar filmet mutattak be a mozik a pandémia óta, mint a megelőző időszakban.

Ezekből a számokból azonban nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, hiszen a világjárvány óta jellemzően több a szabadtéri vetítés, vagy a Mozgó Mozi előadás, átalakulhatott a nyitvatartási is, így sok tényező befolyásolja, hogy adott évre hány előadás jut, ez nem feltétlenül mutatja, milyen erős az az év a mozik számára - magyarázta lapunk kérdésére Buda Andrea, a Cinema City mozihálózat marketing és PR igazgatója. Azt is hozzátette, hogy tavaly például nagyon sok hosszú játékidejű filmet vetítettek, mint az Oppenheimer, vagy a Megfojtott virágok. Ha ilyen hosszúságúak az adott év fontosabb filmjei, ezekből kevesebb vetítés fér bele a műsorrendbe, ez is eredményezheti, hogy változnak az egyes években a statisztikák.

A 2019-es évhez pedig azért sem érdemes hasonlítani még a 2023-as számait sem, mert az kiugróan jó év volt a magyar mozik számára, ezt nem szabad elfelejteni. A fenti számok is azt mutatják, hogy a 2016-2019 közötti időszak nagyon erős volt, melyből még így is kiemelkedett a pandémiát megelőző utolsó év.

Buda Andrea szerint egy-egy ilyen időszakot, vagy évet, mint a 2019-es is volt, rendkívül meghatároz a filmkínálat is. Akkor egyszerre futott több olyan filmes franchise, ami sok nézőt tudott bevonzani a mozikba. 2019 áprilisában mutatták be a Bosszúállók: Végjáték című, mely lezárta az MCU harmadik fázisát és egy 10 éves, 20-nál is több filmet felölelő periódust. A szakember szerint a Végjáték után is szinte két hetente mutattak be blockbuster filmeket a mozik - mint a Pókember: Idegenben, az Oroszlánkirály, a Halálos iramban új része. Később pedig szintén olyan erős filmek kerültek vászonra, mint a Jumanji – A következő szint, a Jégvarázs 2., a Joker és decemberben a Star Wars: Skywalker kora.

Magyarországon a Star Wars-filmek mindig extra nagy nézettségeket hoznak az adott évben és a decemberi bemutatók az azt követő januári időszakot is meghatározzák. Eddig egyedül a Star Wars- és az Avatar-filmek tudtak millió feletti nézettséget hozni a magyar mozikban

- mutatott rá Buda Andrea.

Felidézve azt a filmfelhozatalt, ami a 2019-es évet meghatározta, már látható, miért nem érdemes a 2023-as évet vagy bármelyik következőt 2019-hez mérni. Ahhoz sorozatban annyi blockbusternek kell a mozikba érkeznie, ami korábban is ritkán fordult elő. A filmipar is küzd a különböző válságokkal, nyomot hagyott a tavalyi és idei filmkínálaton a hollywoodi író- és színészsztrájk is.

Panaszra azonban így sincs ok, hiszen 2023-ban is sok nagy érdeklődésre számot tartó filmet hoztak be a magyar mozik. Bizonyára mindenki emlékszik még a Barbenheimerre, vagyis a Barbie és az Oppenheimer egy napra időzített bemutatójára, mely puszta mémsorozatként indul, mely végül a két konkurens stúdió közös kampányává nőtte ki magát. A nyári és őszi filmtermés már tavaly is erős volt, idén pedig ez a trend folytatódhat.

Buda Andrea elmondása szerint a 2023-as évet 25%-kal a 2019-es szint alatt zárták a Cinema City mozijai, a 2022-es számokat viszont 8,5%-kal meghaladták. Ez elég jó eredménynek számít. A 2024. első negyedévi adatokból is az látható, hogy ezek már a 2023-as év felett vannak. Apránként tehát kapaszkodik felfelé a mutatók.

A magyar filmek kapcsán kiemelte a tavaly november végén bemutatott Semmelweis sikerét, mely hazai viszonylatban blockbuster sikernek számít, amennyi nézőt az a film be tudott vonzani a mozikba - legfrissebb adatok szerint 340 ezer közelében jár a látogatószám. Ebben pedig nagy szerepe volt annak, hogy az emberek ajánlották egymásnak a filmet, nem csak az NFI-kampánynak. A szakember szerint pedig még az is lehet, hogy 2024-ben is jön hasonlóan nagysikerű magyar film a mozikba.

2024-ben jöhet a magyar Barbenheimer?

A szakember arra is kitért, hogy még a hirtelen időjárás-változás is befolyásolja, sokan mennek-e a moziba az adott időszakban. Az áprilisi jó idő például nem tett jót a moziknak, viszont ez minden megfigyelhető, májusban ismét sokan állhatnak sorban a pénztáraknál. Annál is inkább, mert rengeteg blockbuster érkezik a kínálatba. A Kaszkadőr Ryan Goslinggal már csütörtöktől műsoron van és mindjárt érkezik a Majmok bolygója új része, a Furiosa (a Mad Max: Fury road előzményfilmje), a Garfield és az Agymanók 2., a Bad Boys új része és a Hang nélkül-filmek előzményfilmje - és még a nyár felénél sem járunk. Júliustól jön a Gru 4 is, valamint a Deadpool & Rozsomák, mely új életet lehelhet a kifulladt szuperhősfilmes műfajba.

2024-ben az év végén szintén erős felhozatalt lehet várni Buda Andrea szerint. Jön a Joker új része Lady Gagával, a halasztott bemutatójú új Gyűrűk ura-film (The War of the Rohirrim) is év végére csúszott, az animációs Sonik új része is érkezik. Karácsony előtt jön még a Mufasa, egy Oroszlánkirály-előzményfilm, illetve a Paddington új része is.

Buda Andrea kitért arra is, hogy november végén mutatják be a Mi vagyunk Azahriah című filmet, mely ugyancsak nagy érdeklődésre tarthat számot. Ahogy arról lapunk is beszámolt, tavaly ősszel Azariah - civil nevén Baukó Attila - koncertet hirdetett a Puskás Arénába, és miután a második nap is teltházas lett, egy harmadik napra is meghirdették a koncertet. A fiatal magyar énekes tehát azt már bizonyította, elképesztő tömegeket tud megmozgatni.

A szakember a Barbenheimer kapcsán említette, hogy rengeteget számított a két filmnek, hogy a közösségi média és az influenszerek is felkapták a témát. A Barbie-vetítésekre rengetegen mentek el rózsaszínbe öltözve, mely szintén sok posztot generált. Azt is elmondta, hogy Romániában már szokás is a román filmeket influenszerekkel reklámozni, mert rengeteg fiatal nézőt tudnak így megszólítani. Magyarországon erre magyar film kapcsán nemigen van példa, viszont az Azariah-film esetében elképzelhetőnek tartja, hogy a rajongótábor, az influenszerek, maga Azariah is elindíthat egy öngerjesztő kampányt, ami miatt tömeg lehet majd a vetítéseken.

Április 30 - A magyar film napja A magyar film napját 2018-tól ünneplik meg április 30-án, annak emlékére, hogy 1901-ben ezen a napon mutatták be az első magyar filmet, a Zsitkovszky Béla rendezésében készült A táncz című alkotást - írja a Wikipédia. Ebből az alkalomból filmszínházak, forgalmazók, művelődési házak, könyvtárak, iskolák, valamint más kulturális és oktatási intézmények minden évben vetítésekkel, találkozókkal, szakmai beszélgetésekkel, játékos vetélkedőkkel tisztelegnek a magyar film nagy korszakai, valamint azon kiemelkedő tehetségű filmalkotók előtt, akik hazai vagy külföldi pályájuk során világhírűvé tették a magyar filmet. Az ünnepi rendezvények célja, országszerte sikerrel megszólítani és bevonni a filmkedvelő közönséget, számukra ismét vonzóvá tenni a hazai filmalkotásokat - írják.



A magyar film napja alkalmából nemcsak április 30-án, egész héten rendeznek programokat szerte az országban 2024-ben is. A részletes programok a https://www.magyarfilmnapja.hu oldalon érhetők el.

Hosszú távon lehet érdekes kérdés, hogy Azariah le tudja-e majd nyomni a Semmelweis számait. A Semmelweis történelmi alapokra helyezett életrajzi film, akárcsak az Oppenheimer volt, és mindkét film főszereplőjének - Vecsei H. Miklósnak és Cillian Murphynek - megvolt a maga rajongótábora. Ugyancsak megvan a rajongótábora Margot Robbienak, aki egy ugyancsak rajongás övezte ikont alakított, a film előtt pedig kampányturnéra is indult a különféle Barbie-outfitekben. A Barbie filmet pedig egy külső, nem filmes rajongás is erősítette, amilyenre Azariah filmje is számot tarthat.

Természetesen, mivel nem egyidőben mutatták / mutatják be a két filmet, hanem egy év eltéréssel, így a Barbenheimerhez hasonló jelenség nem tud körülöttük kialakulni. A párhuzam viszont nem értelmetlen: a különbség ég és föld mindkét filmpáros között, nagyon máshogy építkezhet a sikerük, más lehet a közönségük, de az eredmény mégis ugyanaz. Elérik, hogy megtelnek a mozitermek, általuk újra eseménnyé válhat moziba menni. A Semmelweis-Azariah "párbaj" nyilván csak hosszú távon dől el, viszont ettől még fontos kérdés lesz: fel tud-e nőni 2024-ben egy magyar film a Semmelweis sikeréhez, fel tudja-e venni a kesztyűt esetleg Azariah vagy akadhat-e más kihívó. Most úgy tűnik, van rá esély, hogy 2024-ben is letarolhatja egy olyan "hazai blockbuster" a magyar mozikat, mint tavaly a Semmelweis, azonban ez még nagyon messze van, még a májusi triplakoncert is előttünk van, ezért nem érdemes semmit elkiabálni.

A Mi vagyunk Azahriah mellett egyébként november 28-án lesz a bemutatója Herendi Gábor - az egyik legismertebb és magyar blockbuster-eket rendező filmes - legújabb filmjének is. A Futni mentem és az Azariah-film így együtt versenghet, akár egymással, akár a múlt évi Semmelweis sikerével. Buda Andrea szerint akár egy magyar Barbenheimer-jelenség is kialakulhat a két film körül. Érdekes lesz megfigyelni, kialakulnak-e majd a nézők között táborok, hogyan fog viszonyulni egymáshoz a két film, beülnek-e majd mindkettőre a mozilátogatók egymás után.

A jelenlegi tervek szerint pedig idén télen még, december 12-én a Demjén Ferenc dalaira épülő musical, a Hogyan tudnék élni nélküled? is mozikba kerül, így az év vége erős időszak lehet a magyar filmek szempontjából.