Kőkemény NAV-razzia indul Magyarországon: itt állnak lesben az ellenőrök májusban

2024 májusában az eddigi bejelentések alapján többek között vendéglátóhelyek, szezonális gyümölcs- és zöldségkereskedők, élelmiszerboltok, virágboltok kerülhetnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal célkeresztjébe. Az Adótraffipax oldalon közölt információk alapján az is tudható, hogy pontosan hol és mikor várhatók ellenőrzések. Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök ebben a hónapban.

A NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2024. május 13. és 17. között ellenőrzik a távol-keleti termékek árusítóit, piacokat, bevásárlóközpontokat és éttermeket. Az ellenőrök a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, az online pénztárgépek használatát, a jövedéki termékeket, valamint az áruk eredetét vizsgálják. A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.

A NAV Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a nyári időszak közeledtével a szezonális zöldséget és gyümölcsöt árusítóknál ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését.

A NAV baranyai munkatársai május 6. és 12. között hétfőn Pécsett, az edzőtermeket, kedden szintén Pécsett, a Zsolnay Vilmos utcai és a Nagykozári úti üzleteket és vendéglátóhelyeket, szerdán pedig Kozármislenyben a vendéglőket ellenőrzik. A hét minden napján ellenőrzésre számíthatnak a vármegyében árusító szezonáliszöldség- és gyümölcsértékesítők is. A revizorok megjelenésére számíthatnak továbbá Pécsett, a „Pécsi Egyetemi Napok” rendezvény árusai is.

Az ellenőrök vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is. A vármegye építkezésein a hét bármely napján megjelenhetnek a hivatal munkatársai, ahol a dolgozók bejelentését, és a foglalkoztatás egyéb szabályainak a betartását vizsgálják.

2024. május 6. és 10. között a NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai az élelmiszerüzletekben a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgép használatát ellenőrzik. 2024. május 13. és 18. között pedig a gyógynövény -és bioboltokban és 2024. május 27. és 31. között a pékségekben a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgépek használatát vizsgálják.

A NAV Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2024. április 28. és május 31. között a szezonális gyümölcsöket és zöldségeket árusító vállalkozásokat ellenőrzik. A revizorok a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését is vizsgálják. A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.

A NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2024. május 11. és 12. között a debreceni Mihály-napi vásáron és annak környékén ellenőrzik a kiskereskedőket, a vendéglátókat és a szolgáltatókat. A revizorok a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését és az online pénztárgéppel kapcsolatos előírások betartását vizsgálják. A vármegye építkezésein továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást.

A NAV Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2024. április 29. és május 31. között a szezonális zöldség- és gyümölcstermesztőket, valamint a vendéglátás tevékenységet végző vállalkozásokat ellenőrzik. A revizorok a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését vizsgálják.

A NAV Komárom-Esztergom Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2024. április 29. és május 10. között az elmúlt 3 évben nem ellenőrzött adózóknál jelenhetnek meg. Az adóellenőrök vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését.

A NAV Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága 2024. május 6. és 10. között Salgótarjánban és környékén ellenőriz. A revizorok az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják a környékbeli vállalkozásoknál. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, illetőleg a megfelelő áfakulcs használatát.

A NAV Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársaia virágkereskedőket, ajándéküzleteket ellenőrzik 2024. május 1. és 7. között. A revizorok a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az online pénztárgéppel kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják, valamint a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését.

Továbbá a NAV kertészeteket, szezonálisgyümölcs-árusokat ellenőriz 2024. április 10. és május 31. között. A revizorok a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az online pénztárgéppel kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják, valamint a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését.

A NAV Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának adóellenőrei a 19. héten az alábbi helyszíneken ellenőriznek: közterületen árusító szezonáliszöldség- és gyümölcskereskedőknél, építőanyag-kereskedőknél, és építkezéseken. A vizsgálatok a vármegye teljes területét érintik. A nyugta- és számlaadást, a pénztárgépekkel kapcsolatos előírások betartását, a nyilvántartások vezetését, a forgalmazott áruk eredetét, valamint a foglalkoztatottak bejelentésének szabályszerűségét is vizsgálják a revizorok.

A NAV Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2024. május 6. és 10. között a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Az ellenőrzések várható helyszínei:

2024.05.06. Bátaszék

2024.05.07. Nagydorog

2024.05.08. Szekszárd

2024.05.09. Ozora

2024.05.10. Decs

A NAV Zala Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2024. április 5. és május 5. között a jövedéki termékeket értékesítőknél ellenőriznek. A revizorok a nyugta- és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, a pénztárgépekkel, valamint a jövedéki termékek értékesítésével kapcsolatos előírások betartását vizsgálják.

A közzétett információk nem zárják ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések!

Kiemelt ellenőrzési témakörök

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) március 26-án tette közzé, hogy milyen kiemelt ellenőrzési témakörök várhatók idén. Azt közölték: a NAV 2024-re a rendelkezésére álló adatvagyon felhasználásával, célzott kockázatelemzéssel és a gazdasági folyamatokhoz igazodva határozta meg az ellenőrzések irányát. A NAV az ellenőrzések típusát az adózók magatartásának függvényében választja meg. Kiemelt figyelmet kap idén az adózói adatszolgáltatások adathelyességének biztosítása.

Differenciáltabb hozzáállás

Évek óta számíthatnak a NAV támogatására a jogkövető adózók, ha kisebb súlyú, nem szándékos hibát vétenek, ezzel is ösztönözve az önkéntes jogkövetést. A tapasztalatok szerint azonban egyes adózói körök ezzel visszaélnek, és tendenciózusan csak akkor teljesítik adókötelezettségüket, miután a hivatal megszólítja őket valamilyen eltérés, hiány miatt. Ezért az eddigieknél is differenciáltabb hatósági hozzáállásra van szükség, amiben még inkább az adózók attitűdje lesz a meghatározó az ellenőrzések típusának megválasztásában.

Új szektorok ellenőrzése

A kockázatelemzések fókuszába új szektorok is bekerültek az állandóan ellenőrzött területek mellett. Idén a NAV figyelmére számíthatnak a rendezvényszervezők, a reklám-, marketing-, és médiaszolgáltatók, az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekből, és kriptovalutából jövedelmet szerzők, a szépségiparban működők, valamint a testedzési szolgáltatással foglalkozó adózók is. A már régóta és rendszeresen vizsgált ágazatok sem kerülnek le a listáról, így például az építőipar, a személy- és vagyonvédelem, a zöldség- és gyümölcskereskedelem, valamint az értékesítés a webhelyeken, internetes piactereken továbbra is ellenőrzés tárgya lesz.

Kiemelt adózók

Nemzetgazdasági súlyuknál fogva a kiemelt és a legnagyobb adóteljesítményű adózók vizsgálata idén is folytatódik. Ellenőrzési szempont marad az adókedvezmények (fejlesztési-, energiahatékonysági beruházási-, felújítási) igénybevételének vizsgálata, továbbá kiemelt prioritású a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak (transzferárak) kontrollja. A szokásos piaci árat megállapító határozatokban foglaltak – különös tekintettel a kritikus feltételrendszerre – ellenőrzése kiemelt feladat.

Adatszolgáltatások ellenőrzése

A digitalizáció térnyerésével a tranzakció(esemény)alapú bevallások és adatszolgáltatások váltják fel a hagyományos formákat. Emiatt elengedhetetlen az adatok folyamatos vizsgálata, a rendszerszintű hibák kiszűrése, ami alapfeltétele a csalárd adózói magatartás azonosításának, a láncolatok feltárásának, és a gyors hatósági reakciónak. Az adateltérések kiküszöbölése a jogkövető adózói körnél is elengedhetetlen, ugyanis csak helyes adatokra építhetők jól működő kockázatelemzési modellek. A bevallások, adatszolgáltatások és a NAV rendelkezésére álló adatok pontosságát biztosító eljárások különösen az online adatszolgáltatás és az áfabevallások, valamint a biztosítotti bejelentések és a járulékbevallások egyezőségére koncentrálnak. Utóbbinak különös jelentőséget ad, hogy a munkáltatói bejelentések teremtik meg az alapját a foglalkoztatottak társadalombiztosítási és többek között a majdani nyugellátásának.

Támogató eljárások

2024-ben a NAV akkor segíti támogató eljárással az adózókat, ha a hiba nem szándékos mulasztásra vezethető vissza, ha valószínűsíthető a jogkövetési hajlandóság, ha az eltérés az adózó adóteljesítményéhez viszonyítva vélelmezhetően csekély, és ha a hiba előfordulása nem rendszeres. Ha ezek a körülmények nem állnak fenn, akkor a hivatal nem támogató eljárást, hanem ellenőrzést indít.

Vámellenőrzések és rendészet

Továbbra is előtérben van az EU-ból és harmadik országból behozott és Magyarországon forgalomba helyezett, új gépjárművek utáni regisztrációsadó- és áfafizetés ellenőrzése. Az e-kereskedelem térnyerésével a vámellenőrzések az importnál jelentkező alulértékelések feltárására, valamint a közösségi és belföldi forgalomban tetten érhető áfakikerülésre, a vámérték valódiságára koncentrálnak. Idén is központi téma az importáruk termékbiztonsága, a hamis, veszélyes termékek kiszűrése. Folytatódik a csempészáruk illegális forgalmának visszaszorítása, valamint a hazai és nemzetközi jogszabályokban meghatározott korlátozások, tilalmak következetes érvényesítése, a szankciós rendelkezések betartatása.

Azt írták, a NAV honlapján az Adótraffipax rovatban továbbra is elérhetők a jogkövetési vizsgálatok, próbavásárlások tervezett helyszínei és időpontjai és a részletes, 2024-es ellenőrzési terv is.