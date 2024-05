Mára ez is luxus lett: konkrétan duplázódtak az esküvőárak 2024-re

Májusban veszi kezdetét a nem hivatalos esküvőszezon, és egészen szeptemberig, akár októberig is kitart, bár aki bevállal egy szép novemberi vagy januári keddi napot, az sokat spórolhat az amúgy egyre borsosabb költségeken. 2019-hez képest ugyanis konkrétan megduplázódtak a költségek, amit 5 éve 4 millió forintból ki lehetett hozni, az 2024-ben már inkább 8-10 millió forint környékén áll meg. Pontosabban nem áll meg, hiszen évről-évre 10 százalékot kúsznak fel az árak, sőt a korai előfoglalások miatt már a 2025-ös árakat is tudjuk:nem fognak örülni a jövőre házasodó párok.

Itt a május, nyakunkon az esküvőszezon. Még mindig a covid miatti lezárása alatt feltorlódott eseményeket tartják, már aki még megteheti. Hiszen a mai gazdasági helyzetben szinte kiváltság egy esküvő, kevés 20-as, korai 30-as éveikben járó fiatal engedheti meg magának családi segítség nélkül.

Viszont mostanra lazultak a keretek, ma már szinte bármit lehet esküvőnek hívni, akár egy grillpartit is, egy laza baráti összejövetelt, nem kell feltétlenül a klasszikus városháza-művház-Betyárcsárda tengelyen gondolkodni.

Mini és mikro esküvők a covid után nagyon elterjedtek, és ez még mindig tart. Sok pár intimebb szertartást képzel el, ennek nagy előnye, hogy több figyelmet kapnak a vendégek

- mondta el a Pénzcentrumnak Varga Vivien esküvőszervező.

Szintén komoly változás, hogy a fenntarthatóság is komoly szempont lett a mostani fiatal korosztály számára. Ma már rengeteg menyasszonyos Facebook csoport van, hol nem csak ötleteket, praktikákat osztanak meg egymással a nők, hanem használt dekor is gazdát cserél, így például egy asztali futót, asztaldekor, felírótáblát vagy fotóssarokba szánt álarcokat 3-szor, 4-szer, 5-ször is tudnak használni. Arról nem is beszélve, hogy költséget is takarítanak meg így - ezt egy leendő feleség, Zsófi osztotta meg velünk, akinek szeptemberben lesz az esküvője. Elmondta azt is, hogy a közösségi médiában elképesztően sok tartalomgyártó épít erre: rengeteg DIY videó, vagy akár költségcsökkentő módszer elérhető online, de azt is megtanulhatják a menyasszonyok ezekből, mi az, amire tényleg nem érdemes költeni.

Ha helyszínen van, minden van

Első és legnehezebb feladata a párnak a helyszínkeresés, ha már tudják, kiket hívnak meg, a létszámhoz keresik aztán a tökéletes lokációt. Zsófi szerint sokat lehet spórolni, ha már eleve esküvőhelyszínnek van szánva és nem a párnak kell feldíszíteni, feldíszíttetni, és persze fenntarthatóbb is. Ha a helyszín megvan, azaz a keret, onnantól el lehet kezdeni szervezni a többit, kiválasztani a szolgáltatókat.

Szolgáltatók közül elsőként az ételszállítót érdemes kiválasztani- feltéve, ha a helyszínen ezt nem biztosítja - jellemzően ez a legdrágább tétel. Zsófi szerint minél messzebb kerülünk a fővárostól, annál olcsóbb minden.

Mi Budapesten élünk, de vidéken lesz az esküvőnk. Azt tapasztaltuk, hogy ahogy távolodunk a fővárostól, egyre kedvezőbben az árak, nagyjából egyenes arányosan csökkennek a költségek.

Amin lehet még spórolni, az a szezon: egészen más árakat fogunk látni mondjuk novemberben, mit júliusban, de akik bevállalnak egy szép keddi napot, azok is jelentős összeget takaríthatnak meg.

Amire viszont figyelni kell, azok a bújtatott költségek, hiszen amit elhangzik a bűvös “esküvő” szó, a szolgáltatók egyből vérszemet kapnak, és nem ritkán hirtelen megduplázódnak az árak. És ez nem túlzás. Mészáros Barbara esküvőszervező mesélt egy esetet, mely során cukrászdától kértek árajánlatot sima egyszerű, fehér esküvői tortára, 2 ezer forint/szelet árat kaptak. Majd beküldte a menyasszonyt ugyanarra a helyre, aki az “édesanyjának rendelt” egy ugyanilyen torát, 900 forint/szelet áron sikerült végül megvennie.

De érdemes elolvasni a szolgáltatókkal kötött szerződés apróbetűs részét is (mindig legyen szerződés), mert előfordulhat, hogy olyat írunk alá, amivel komoly pluszköltségekbe verjük magunkat egy apró figyelmetlenség miatt. Ilyen például, ha útközben kiderül, a tervezettnél végül több vendég érkezik, a catering költsége viszont nem a vendégek létszámnövekedésével egyenes arányban emelkedik, hanem mondjuk 3 plusz vendég után 20 százalékkal - ilyenről is lehet hallani. De figyeljünk a személyzet túlórájára is: van ahol 150-200 ezer forintot is elkérnek miden megkezdett plusz óráért.

Anyagi tartalék nélkül nem szabad belevágni, hiszen valami pluszköltség biztosan adódik útközben. Zsófiéknak nagy tapasztalata eddig, hogy az ár és a minőség néha köszönőviszonyban sincsenek egymással.

2019-2024

Egy 2019-es esküvő számait sikerült megszereznünk: a 90 fős rendezvény, a teljes csomag dj-vel, székbérléssel, az összes étkezéssel, a dekorációval együtt együtt nem érte el a 4 millió forintot, és ebben benne volt 34 szoba is a vendégek részére.

Ezt, a 2019-es 4 millió forint/100 főt Mészáros Barbara is megerősítette, a covid előtti utolsó békeévben ennyibe került egy átlagos esküvő, persze már akkor is ki lehetett hozni a tizedéből, vagy akár a tízszereséből is.

Ma egy 100 fős esküvő már 8-10 millió forintba kerül, tehát megduplázódtak az árak gyakorlatilag.

40-45 ezer forint 2024-ben egy főre a csomag, ami az ételt és az italt tartalmazza, tehát 100 főnél már csak ez 4-4,5 millió forint. Ami tehát régen egy komplett esküvő ára volt, azt a pár ma már elkölti ételre, italra. De évről évre egyre nőnek a költségek, 2023 és 2024 között nagyjából 10 százalékot emelkedtek az árak a szervező szerint.

A covid után minden ugrásszerűen megemelkedett. Az én tapasztalatom árak emelkedésével kapcsolatban, hogy körülbelül 10%ot emelnek az esküvői csomagokon a szolgáltatók minden éveben.

- ezt Varga Vivien modta el a Pénzcentrum kérdésére.

Nagyot változott az esküvők mérete is: korábban csak 200-250 fős rendezvény számított nagynak, ma már a 100-150 fős is egyre ritkább. De jellemző az is, hogy már nincsenek hajnalig, reggelig tartó bulik, a legtöbb esküvő 2-fél 3 körül véget szokott érni.

Veled vagy nélküled?

Aki esküvőszervezőnek áll, annak mindenre, de tényleg mindenre fel kell készülnie: nem csak szervező, de szinte családtaggá válik a nagy napon, aki egyben sofőr, testvér, anyuka, öltöztető, virágkötő, sőt dekoratőr is, amit az adott, néha extrém helyzet megkíván. Barbara forgatókönyvvel készül, amiben percről percre le van bontva, mi mikor történik, és attól nem lehet eltérni.

De ne csak terhet vesz le a menyasszony és a vőlegény, na meg a többi családtag válláról, de adott esetben még pénzt is takaríthat meg a párnak. Bejáratott kapcsolatai révén komoly kedvezményeket kaphat, vagy esetleg ingyenes plusz szolgáltatásokat kérhet, ha visszatérő partner.

Az eddigi párosaim szerint ez így van, desz is igaz, hogy én bátrabban kérdezek rá a kedvezményre, sokan szégyenlősek ebből a szempontból. De én például tudom, hogy felesleges több tíz-, vagy több százezret kifizetni egy gyereksarokra, elmegyek, veszek színes ceruzákat, puzzle-t, gyurmát, nyomtatok színeznivalót, töredékéből kihozom, ha nem kell külön animátor.

- osztotta meg velünk tapasztalatait.

Egyre nagyobb trend a kinti esküvő, zöld környezet, de ilyen esetben mindig tervezni kell egy közeli B helyszínt rossz idő esetért. De örök klasszikus a kastélyos esküvő is, az nem múlik el, főleg a külföldön élő magyarok szeretik ezt. Barbara szerint

ma már 1-1,5 évvel az esküvő előtt elkezdik szervezni a párok a nagy napot, és felkeresnek engem, holott szerintem 6-8 hónap elég lenne bőven az előkészületekre. De mivel a helyszínt már évekkel korábban befoglalják, ez tulajdonképpen egy öngerjesztő folyamat.

Januárban - februárban esélytelen már az adott évre foglalni, tehát most már 2025-re veszem fel az időpontokat, kérem az ajánlatokat. Ez viszont azt jelenti, hogy már látjuk a 2025-ös árakat, tehát meg tudjuk mondani, mennyibe fog kerülni a lagzi jövőre, milyen mértékű áremelésre lehet majd számítani. Van, aki 20 százalékot mond. Irdatlan ára lesz lassan az esküvőnek.

Korábban trend volt, hogy a külföldön élő magyar párok, vagy a vegyes házasságra készülők Magyarországon tartották a agy napot, mára gyakorlatilag elolvadt a különbség egy londoni és egy budapesti esküvő költségei között.