Durva drágulás jöhet a magyar pékségekben: ennek mindenki megissza a levét

Milyen süteménytrendek jellemezhetik a 2022-es évet? És vajon merre halad a cukrászipar? A Fazekas Cukrászdát üzemeltető cukrászmesterek szerint a Covid sajnos arra is kihatással van, milyen finomságok kerülnek a pult mögé.

“Ahogyan számos szektorban, a cukrászatban is elmondható, hogy egyre fontosabb a minőség. Fokozatosan terelődünk az egyre természetesebb alapanyagok felé. Sajnos azonban ezt a folyamatot is lassítja a Covid-helyzet: brutális áremelések várhatóak az idei évben, ami korlátot szabhat az egyes alapanyagok beszerzésének” - mondja Fazekas Attila, aki testvérével, Ádámmal közösen viszi a boltot.

De mi áll az ugrásszerűen növekvő árak mögött? Lelassult a szállítás, így megnövekedett a szállítási költség is. A forgalmazócégek sem mernek akkora tételben bevásárolni, mint korábban. Ráadásul sokszor nem is készletről kapnak árut, hanem külön kell megrendelniük. Emellett az Euro árfolyamának ingadozása is kihat a beszerzési árakra.

Fazekas Ádám, a nemzetközi világversenyt is megnyert pisztáciafagyit készítő cukrászmester szerint a kínálatra a gyümölcsök drágulása is kihat. Viszonyításképp: mintegy 30 százalékkal kéne az idén megemelni a málnás süti és fagyi árát, hiszen 25-30 százalékkal növekednek az alapanyagárak is. Nem fognak tudni annyit elkérni ezekért a termékekért, mint amennyibe az előállítása kerül - magyarázza.

Mennyiben változik meg a kínálat?

“Elképzelhető, hogy a desszert jellegű sütemények háttérbe szorulnak a beszerzési árak miatt, és egy időre visszatérnek a hagyományosabb sütemények, amelyeknek olcsóbb az előállítása. Kevesebb csokoládés, gyümölcsös sütit találhatunk majd a kínálatban, inkább a túrós, mákos, fahéjas sütikre helyeződhet a hangsúly” - mondja Attila.

“A mi cukrászatunk egy francia vonalat képviselt, sokféle drága, de minőségi alapanyaggal, mint az olajos magvak, a pisztácia, a pekándió, a mogyoró. Az ilyen sütemények és fagyik most várhatóan ritkulni fognak, bár azt nem gondolom, hogy teljesen kikopnának a kínálatból” - fűzi hozzá Ádám.

A cukrászok szerint jó megoldás lehet kissé újragondolt formában tálalni a hagyományos süteményeket. Éppen ezért több francia vagy épp réteges krémest találunk majd a kínálatban, olyan jól bevált klasszikusokat, amelyek előállítása nem jár komoly költségekkel. A világbajnok pisztáciafagyit azonban még jó ideig megkóstolhatjuk a Fazekas Cukrászda budapesti és rétsági üzleteiben.

“Ez a kínálatváltoztatás egyfajta átmeneti megoldás. Még meglátjuk, az év során hogy alaul a helyzet” - zárja Attila.