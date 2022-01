Ennyiszer rendel egy átlagos magyar az internetről évente: bődületes pénzek mennek el így

Egyre bővül az e-kereskedelem Magyarországon, tavaly 1200 milliárd forintot költött a magyarok ilyen vásárlással – írja a Világgazdaság.

A lap arról ír, hogy míg tavalyelőtt, a Covid-válság hazai begyűrűzésének évében 45 százalékos növekedési rekordot ért el az internetes kiskereskedelem Magyarországon, addig tavaly a magasabb bázison is további 30 százalékos bővülést mutatnak az előzetes adatok. Ezzel pedig a bruttó forgalom már meghaladta az 1200 milliárd forintot.

A cikkből kiderül az is, hogy Magyarországon jelenleg mintegy 6 millió aktív internetező van, közülük pedig kb. 3,9 millióan egyben online vásárlók is. Ez a mennyiségű ember korábban átlagosan 10-11-szer rendelt internetről valamit, manapság viszont ez a mérőszám eléri már a 20-at is, és várhatóan a továbbiakban is emelkedni fog.