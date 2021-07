Ezek nélkül nem bírnák a magyarok a pokoli hőséget: kiderült mik a kánikulai nyár slágertermékei

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nem csak a ventilátorok bizonyultak eddig slágerterméknek a nyáron: a magyarok jégkockakészítővel, szódagéppel is felszerelkeztek, valamint úgy tűnik, a kézi gőzölő az új kényelmi eszköz az idei nyaralásokon. Ezen három termékből 100-200%-kal többet is eladtak előző évhez képest az egyik műszaki áruházlánc polcairól, a melegrekord és a járvány hagyatéka is mozgathatta a keresletet.

Évek óta a nyár legkeresettebb terméke a ventilátor, viszont az idei melegrekordnak köszönhetően az érdeklődés minden elvárást felülmúlt: idén júniusban az előző év azonos időszakában értékesített mennyiség tízszeresét adták el, és több napi értékesítési rekord is megdőlt a műszaki áruházlánc beszámolója szerint. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy néhány kisebb kényelmi termék is erőteljesen fogyott ezen időszakban, amikor végre kicsit felszabadultabban lehet élvezni a nyarat, a járványhullám lecsengése után - a kánikula elleni küzdelem slágertermékeiről a MediaMarkt közölt összefoglalót. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Viszlát, retró szifon! Amióta létezik a szódagép, a buborékos víz rajongói (és a kidobott PET palackok terhétől így megszabaduló, tudatosabb fogyasztók) könnyen szert tehetnek a korábban főként szódaszifonnal elkészíthető italra. Egy ilyen eszköz egyszeri alkalommal maximum 1 liter mennyiségben készít szódavizet az otthoni ivóvízből, de egyetlen gázpatronnal akár 60-80 liter is elkészíthető a következő patroncseréig. Úgy tűnik, idén különösen szeretik a buborékos vizet a magyarok, ugyanis az elektronikai üzletlánc tapasztalatai szerint idén júniusban kétszer annyi szódagépet adtak el, mint előző évben, ilyen kimagasló keresletet a korábbi években sem láttak. Ehhez részben az is hozzájárulhatott, hogy az így előállított szódavizet változatos ízekben is kipróbálhatják már az ital rajongói a különböző ízesítők hozzáadásával, az egyik ismert kólagyártó pedig nemrég dobta piacra kóla ízű szódaszirupját. Profi jégkockakészítésbe kezdtünk otthon Az otthoni jégkockakészítés is teljesen új szintre lépett az áruházlánc tapasztalatai szerint: az egyszerű, fagyasztóba helyezhető változatok helyett rekordszinten viszik a nagyobb mennyiség előállításra képes, hordozható kisgépeket. Eddig is szezonja volt ezeknek nyáron, de nem ekkora mértékben: 2020. júliusához képest ugyanis 200%-kal többet adtak el a hordozható készülékekből. Ezekkel akár 2 liternyi jégkocka is előállítható egyszerre, sőt a modernebb készülékek már LED működtető panellel rendelkeznek, ennek segítségével kijelzőn keresztül követhetjük a jégkockakészítés folyamatát. A kiugró kereslet a szódagépek és a jégkockakészítők esetében bennünket is meglepett, azt látjuk, hogy ötletes és kiválóan előkészített közösségi összejöveteleket szerveznek a vásárlók JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor 2021-től így kalkulálhatsz: a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 39 550 forintos törlesztővel a Sberbank nyújtja (THM 7,11%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 39 604 forintos törlesztőt (THM 7,17%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) – osztotta meg tapasztalatait Puskás Zita, a MediaMarkt kategóriamenedzsere. Amikor a hőfok 100 °C-ra emelkedhet Úgy tűnik, a vásárlók idén a ruhagőzölőknek is megengedik magas hőfokot, ugyanis ezen ruhaápoló eszközökből 150%-kal adtak el többet tavalyi év azonos időszakához képest júniusban - számol be az üzletlánc. Ilyen nagyfokú kereslet a kézi gőzölők iránt eddigi években nem volt jellemző a nyári hónapokban. „A kézi gőzölők kuriózumként emelkednek ki a nyári szezon eladásaiban. Feltételezhetjük, hogy a vásárlóink idén ezt is magukkal viszik a nyaralásra, de nem utolsó szempont az sem, hogy a forró gőz a ruhák és ágyneműk felfrissítése mellett megöli a baktériumok 99,9%-át, így vélhetően a járványidőszak óvatossági hozadékát is láthatjuk a megnövekedett érdeklődés mögött.” – zárta gondolatait Puskás Zita.

