Új utalvány hódít Magyarországon: már több mint 3000 helyen elfogadják

Már országosan több mint 3000 beváltóhely csatlakozott a munkavállalóknak kedvező adózású juttatásként adható új ajándékutalvány, a Nemzeti Utalvány beváltóhelyi hálózatához. Az utalvány plusz forgalmat jelent a kereskedelmi egységeknek, mindennapos kiadásaik finanszírozásában segíti a munkavállalókat, adókedvezményt és költségcsökkentést realizál a munkáltatóknak, a vásárlásokból származó járulék- és ÁFA-bevétel-többlettel pedig az állam bevételeit is növeli.

A magyar cafeteria-piac új szereplője, a Magyar Utalvány Zrt. papír alapon forgalomba kerülő ajándékutalványát, a Nemzeti Utalványt a magyar munkavállalók kedvező adózású juttatásként kaphatják meg munkáltatóiktól. Az utalványt országszerte folyamatosan bővülő, immár több mint 3000 üzletet számláló beváltóhelyi hálózat fogadja el.

A Nemzeti Utalvány küldetésének tekinti, hogy segítse a hazai vállalkozások és a magyar gazdaság fejlődését. Az év első hónapjaiban elsősorban a kisebb, helyi boltokkal kötöttünk megállapodást utalványaink elfogadásáról. Ebben sokat segített a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetséggel (MNKSZ) kötött stratégiai együttműködésünk is. Ezt követte a nagyobb kereskedelmi hálózatokkal való megállapodás, így utalványainkat most már több országos hálózatban is elfogadják

– fogalmaz Ferenczi Róbert, a Magyar Utalvány Zrt. vezérigazgatója.

A 2019-ben megszűnt Erzsébet-utalvány piaci helyét kívánja betölteni a cafeteria-juttatások között a Nemzeti Utalvány. Amíg a SZÉP-Kártya elsősorban rekreációs célokat szolgál, addig a Magyar Utalvány Zrt. által kibocsátott papíralapú utalványok a mindennapi szükségletekre fordíthatók, többek között élelmiszerre, műszaki cikkre, papír-írószerre, lakberendezésre, könyvre, sajtótermékre, ruházatra, cipőre, vegyi árura, szépségápolásra, egészségmegőrzésre, sportfelszerelésre és játékra. Rövidesen elérhető lesz az iskolakezdési ajándékutalvány is, amellyel a munkáltatók az iskolakezdéshez kapcsolódó kiadások finanszírozásában nyújthatnak segítséget munkavállalóik számára.

A Nemzeti Utalvány növeli a kiskereskedelmi egységek forgalmát – előzetes felmérések alapján egy 1000 forintos utalvány 2-3000 forint kosárérték-növekedést hoz. E mellett az utalvány a vásárlásokból származó ÁFA-bevétel-többlettel növeli az állam bevételeit is, a munkaadóknak pedig költségcsökkentési lehetőséget kínál. Csekély értékű ajándékként történő kifizetése ugyanis több szempontból hasznos a cégeknek: a bérnél jóval kedvezőbb, 2021-ben mindössze 37,76 százalékos adó terheli, adminisztrációja pedig gyors és egyszerű. A juttatás készpénzre nem váltható utalvány formájában fizethető ki a munkavállalóknak, illetve közvetlen hozzátartozóiknak, évente egyszer, a minimálbér 10 százalékáig, idén személyenként 16 700 forintig.