Kiderült a kávé-titok: ezt teszi valójában a koffein a szervezeteddel, sorra megdőltek a mítoszok

Kávét, teát, energiaitalt sokan fogyasztanak, ám talán még többen tudnak valami okosat mondani a koffein veszélyeiről is. Miközben a tudomány jelen állása szerint a sokak által démonizált vegyület inkább hasznos a szervezet számára, semmint káros. Persze vannak kivételek, és mértékkel való fogyasztás is fontos.

Rengeteg ember fogyaszt rendszeresen kávét, teát vagy energiaitalt. Ezáltal a legtöbben masszív koffein-fogyasztók is vagyunk. Sokakban felmerülhet azonban időnként a kérdés: vajon a koffein káros lehet az egészségre? Elől járóban van egy jó hírünk a notórius koffein-fogyasztóknak: igazából nincs ok az aggodalomra. Valójában ugyanis a koffeinnek nagyon sok pozitív egészségügyi hatása van, és annak ellenére, hogy a közhiedelemben makacsul tartja magát a veszélyessége, a tudomány szerint, viszonylag kevés a hátránya.

A koffein pozitív hatásai

A tudományos publikációkból kiindulva megállapítható, hogy akik minden nap kávét isznak, azoknál a cukorbetegség, a Parkinson-kór, a vastagbélrák, az epekő és az Alzheimer-kór kockázata lényegesen alacsonyabb. Persze ez egyáltalán nem biztos, hogy csak a koffein következménye, a kávéban ugyanis elég sok kedvező vegyület, antioxidáns található, amelyek önmagukban is, de a koffeinnel kombinálva még inkább fejthetnek ki pozitív hatást – jegyzi meg írásában Monica Reinage, képesített táplálkozási szakember.

Ezt azért fontos kiemelni, mert úgy tűnik a teaivás például már nem csökkenti a cukorbetegség kialakulásának a kockázatát, annak ellenére, hogy a legtöbb teában is jócskán van koffein. Sőt, a szakember megfigyelték azt is, hogy bár a koffeinmentes kávét fogyasztóknál is pozitív az ital hatása, kb. csak fele annyira, mint koffeinest kedvelőknél. Igaz ugyanakkor, hogy a Parkinson és Alzheimer ellen már mindenképpen a koffein véd. Ugyanis a vegyület

nem csak stimulálja az agyat és a központi idegrendszert, de úgy tűnik, hogy meg is védi azt.

És bár a koffein nem tesz senkit okosabbá, éberebbé varázsolhatja az embert, fokozottabbá teheti a koncentrálóképességét, ami végső soron eredményesebb működöséhez vezethet az élet számos területén. Na, de mindehhez mennyi koffein bevitele szükséges? A szakember szerintem a koffein előnyei akkor kezdődnek, ha rendszeressé válik legalább 1 kávé vagy azzal koffeintartalomban egyenértékű fekete tea bevitele.

Az igazi pozitív hatáshoz azonban naponta három vagy négy csésze kávé is szükséges lehet, vagy ezzel egyenértékű koffeinfogyasztás.

Persze vannak, akik még ennél is többet fogyasztanak, ők idegsejt védelmi szempontból még jobban járhatnak, ugyanakkor nagyobb kockázatnak teszik ki magukat a túlzott koffein fogyasztás káros hatásainak, mint például az idegesség, nyugtalanság vagy komolyabb esetben az alvás zavar – figyelmeztet a táplálkozási szakember. Érdemes tehát megtartani a mértéket, és a napi bevitelt az ajánlott, 3-4 csészénél tartani (már aki bír ennyit). Sőt, ezenfelül azt is érdemes megjegyezni, hogy jelen esetben abszolút cukor nélküli kávé vagy teafogyasztásról van szó, a szétcukrozott italok ugyanis koffein ide vagy oda, sokkal másabban hatnak a szervezetre, mint cukornélküli társaik.

A koffein okozza vagy kezeli a fejfájást?

Érdekes, de alapvetően a koffein kezeli a fejfájást. Nem csoda, hogy több, ismert fejfájás csillapító gyógyszer is tartalmazhat annyi koffeint, mint amennyi egy csésze kávéban van. És hogy miért van ez így? Különösen a tenziós fejfájásnál - amikor a fejfájás fokozott véráramlás kíséri az agyban, és ez nyomást gyakorol az idegekre, ami fájdalmat okoz – működik jól a koffein, ugyanis az képest összehúzni az ereket, ezáltal enyhítve a fejfájást. Mindez odáig mehet, hogy egy-egy koffeintartalmú gyógyszer hatékonysága a koffein miatt akár 40 százalékkal is növekedhet.

Ugyanakkor, ha valaki rendszeresen fogyaszt kávét, teát vagy más koffein tartalmú italokat, akkor az ezekről való hirtelen leállás okozhat fejfájást. Tény például, hogy a koffein megvonása, hozzájárulhat például a műtétek utáni fájdalom növekedéséhez, ilyenkor ugyanis a betegek, a műtét napján, általában kihagyják a szokásos reggeli csészéjüket. Ezen felül egy tanulmány azt is megállapított, hogy egy kis koffein segítheti akár a betegek felépülését is – jegyzi meg a szakértő.

A koffein jobb sportolóvá tesz?

Az biztos, hogy a koffein képes növelni az atlétikai teljesítményt. Ez olyannyira igaz, hogy egészen a közelmúltig a koffeint teljesítménynövelő gyógyszernek tekintette a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, és a sportolóknak meglehetősen alacsony szinten kellett tartaniuk a koffein tartalmú italok fogyasztását ahhoz, hogy átjuthassanak a doppingtesztjeiken. És mindez már csak azért is izgalmas, mert a legtöbb teljesítménynövelő készítménnyel ellentétben a koffein hatását bárki nyugodtan kipróbálhatja otthon is. Ehhez nem is kell mást tenni, mint 1-2 csésze kávét inni az edzés előtt, aminek következtében lehet, hogy gyorsabban, erősebbek leszünk, és tovább fogjuk bírni a „megpróbáltatásokat”.

Mítoszok a koffeinről

A kávéról rengeteg negatív mítosz kering a világhálón éppúgy, mint szájról-szájra. Ezekben pedig a legtöbbször az a közös, hogy semmilyen tudományos alapjuk nincs. Ezek közé tartozik például az a mítosz, hogy a koffein gyengíti a csontokat, de például az is, hogy a vegyület csomók kialakulásához vezetne a mellben. De ugyanilyen mítosz az is, hogy a koffeintartalmú italok kiszáradáshoz vezetnek, dehidratálnak. Igaz, a koffein vízhajtó, tehát többet pisil az ember, ha kávét vagy teát iszik. De ez általánosságban minden „túlzott” folyadékbevitel esetén elmondható. Ahogy igaz az is, hogy ha valakinek a szervezete hozzászokik a koffeinhez, akkor a vegyület veszít vízhajtó képességéből.

Makacsul tartja magát az a mítosz is, hogy a koffein káros a szívre. Egyes tanulmányok azt találták, hogy például a French press vagy más, „áztatós” technikával készült kávék növelik a koleszterint. Ez azonban nagyon úgy tűnik, hogy a kávéban található egyéb illóolajok okozzák, semmint a koffein, ráadásul a változást csak férfiaknál tudták kimutatni – jegyzi meg Monica Reinage. Aki kiemeli, mostanra sokkal inkább az jelenthető ki, hogy

a rendszeres kávéfogyasztók semmivel nem veszélyeztetettebbek különböző szívproblémák kialakulásában, mint azok, akik nem fogyasztják az italt.

A szakember ugyanakkor hozzáteszi, a kávé okozhat átmeneti vérnyomás-emelkedést, de ez nem kórós elváltozás. Ahogy az sem, hogy bár a koffein tartalmú ital átmenetileg kissé megnövelheti a pulzust, azonban ez nem vezethet szabálytalan szívveréshez. Sőt, hogy a táplálkozási szakember megjegyzi, a Szívritmus Társaság (Heart Rhythim Society) egy 2020-as ülésen bemutatott, még nem publikált tanulmány megállapított, hogy a kávéfogyasztás pont hogy alacsonyabb aritmiás kockázattal jár.

A koffein negatív hatásai

Ahogy azt korábban is írtuk, természetesen a kávénak is lehetnek negatív hatásai, ám ezek viszonylag csekélyek. Sőt, gyakran igazán túlzott bevitelkor jönnek csak elő. A negatív hatások közé sorolható az idegesség, a szorongás vagy az alvászavar. Ezekről azt érdemes tudni, hogy

rendkívül egyénfüggő, hogy kinél mikor jöhetnek elő a negatív hatások.

Azaz teljesen egyedi az, hogy kinek hány csésze kávé okozhat rossz közérzetet vagy alvásproblémákat. Ezek alapján megállapítható, hogy azok az emberek, akik nagyon érzékenyek a stimulánsokra, általában jobban járnak, ha teljesen elkerülik a koffeint. Rajtuk kívül azonban a legtöbb emberre az lehet igaz, hogy a mérsékelt koffeinfogyasztás nagyon is sok előnnyel járhat, miközben a hátrányok meglehetősen korlátozottak. Persze a hangsúly a mértéken van!

Mennyi koffein számít soknak?

A nemzeti egészségügyi hálózatok az USA-tól Európáig egyetértenek abban, hogy napi 400 mg koffein tökéletesen biztonságos a legtöbb egészséges ember számára. Ez az a mennyiség, amelyet 2-3 csésze kávé elfogyasztásával viszünk be a szervezetünkben. De ennél általában kevesebb koffein van a népszerű energiaitalokban is.

Igaz ugyanakkor, hogy a nagymennyiségű koffeinbevitel negatívan befolyásolhatja a csecsemők növekedését és a fejlődését az anyaméhben. Úgyhogy a várandós vagy szoptató nőknek ajánlott napi 200 mg vagy annál kevesebb adagra korlátozniuk koffeinbevitelüket. Érdemes azt is fejben tartani, hogy normál körülmények között körülbelül 5 órába telik, mire a bevitt koffein fele kiürül a rendszerünkből, ezért a szakértők általában nem tanácsolják koffeintartalmú italok fogyasztását 5-8 órával lefekvés előtt.

Más kérdés, hogy a koffein hatásairól igencsak kevés adat van a gyermekek vagy serdülőkkel kapcsolatban, ami számos szakértő szerint aggodalomra ad okot annak tükrében, hogy a magas koffeintartalmú energiaitalok éppen ennél a korosztálynál szupernépszerűek. Egyes szakértők például 100 mg alatt javasolják a koffein bevitelt a fiatalok esetében, mások viszont még ekkora mennyiséget sem tartanak bölcs dolognak.

