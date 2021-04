Újra lecsap a húspult-rém Magyarországon: brutális drágulásra készülhetnek a vásárlók

20-25 százalékkal is drágulhat a hús – írja a hvg.hu.

Akár 20-25 százalékkal is drágulhat a hús Magyarországon. Csorba Attila, a Baromfi Termék Tanács (BTT) elnöke ezt azzal magyarázta, hogy mivel a termelési költségek mintegy kétharmadát teszi ki a takarmány, ezért az ottani brutális drágulást előbb-utóbb a tenyésztőknek át kell terhelniük a kiskereskedelemre.

Ez pedig valószínűleg majd a fogyasztói árakban is változást fog okozni.

„A termelők számára egyelőre egyetlen megoldás van: aki túl akar élni, annak ezeket a költségnövekedéseket be kell építenie a termékei árába” – tette hozzá a szakember, aki azt is elmondta, ez azért egyik napról a másikra nem megy, fel kell rá készíteni a kereskedelmi láncokat és a fogyasztókat is.