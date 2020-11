Súlyos dolgot mondott a magyar boltokról az RTL sztárja: Az élelmiszerek nagy részét nem lehet tápláléknak hívni

Az RTL Klub idén is elindította népszerű párkereső műsorát, a Házasodna a gazdát. Amellett, hogy hétről hétre nyomon követhettük, miként próbálják megtalálni az igaz szerelmet, betekintést nyerhetünk abba is, mivel foglalkoznak, hogyan telnek hétköznapjaik. Most Betti gazdasszonyt kérdezte a HelloVidék arról, hogyan építette fel vállalkozását, milyen nehézségekbe ütközött a járvány ideje alatt, illetve, hogyan is kell elképzelni egy biogazdaság működtetését.

Úgy látom a minőségi élelmiszer termesztésé a jövő. Ha valaki mostanában kezd bele ilyesmibe és ki szeretne tűnni a tömegből, az jobb, ha elkezd "másként" gondolkozni. Tudom, az kockázatos, de a bátraké a szerencse. Egyre több tudatos vásárló fedezi fel, hogy az áruházakban kapható élelmiszerek nagy részét nem lehet tápláléknak hívni - mondta Betti gazda arról, hogy hogyan jött neki a biogazdaság ötlete.

Az innen-onnan behozott és/vagy mesterséges körülmények között termesztett agyonvegyszerezett növényeket elfogyasztva, csak a pénztárcánk lesz soványabb, de hogy a testünket nem tudjuk tápanyagokkal feltölteni általuk az tény. Én nem szerettem volna beállni az ilyen termelők sorába. Azt vallom, hogy szezonjában termesszük meg vegyszermenetesen azokat a növényeket, amiknek akkor van itt az idejük, aztán ezeknek egy részét tegyük el valamilyen formában télire.

Hozzátette, az ilyen táplálékkal jól jár a szervezetünk a tél során: elkényeztetett minket a világ, de ez nem mindig jó. Minden szezonnak megvan a maga zöldsége-gyümölcse, amit akkor érdemes enni lehetőleg bio változatban. Ne akarjunk már télen eprezni meg görögdinnyézni arany áron.

