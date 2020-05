Sok magyar vállakozó rokkanhat bele a koronavírus-válságba: a számok nem hazudnak

A vállalkozások 17 százaléka rendkívül súlyos helyzetbe került az elmúlt hónapokban, de a koronavírus okozta változásoknak vannak nyertesei is - derül ki egy friss felmérésből.

Az Opten céginformációs szolgáltató az ügyfelei között végzett felmérést a koronavírus szektoriális hatásairól 2020 áprilisában. A kutatás tárgya a koronavírus gazdasági hatásainak felmérése, működési problémák feltárása és a vállalkozók jövőképének megismerése volt. A kutatás legfontosabb eredményei közé tartozik, hogy

a koronavírus miatt bevezetett korlátozások rendkívül szélsőségesen érintették a vállalkozásokat.

Általánosságban elmondható, hogy sok gazdasági társaság került kritikus helyzetbe az elmúlt hónapok során, de a válaszadók több mint felénél nem éreznek érdemi változást, sőt 6 százalékuknál még javultak is a kilátások. Az eredmények mutatnak némi szórást árbevétel és cégméret függvényében, de ez nem jelentős. A több mint 100 főt foglalkoztató vállalkozások például valamelyest pesszimistábbak az átlagnál, de a vállalkozás nagysága nem számít erős differenciáló tényezőnek.

A szektoriális vizsgálat során a kereskedelem bizonyult a legmegosztóbb ágazatnak. A kereskedő vállalkozások 14 százaléka számolt be javuló kilátásokról, viszont 24 százalékuk kritikus helyzetet tapasztalt. A pozitív kilátás aránya a szektorban háromszorosa az összágazati átlagnak, de a kritikus helyzetre adott válaszok is ebben az ágazatban voltak a legmagasabbak. A válaszok alapján úgy tűnik, hogy ez a szektor reagálta le a legszélsőségesebben a koronavírust és az azt követő változásokat.

Módszertan

A koronavírus okozta távolságtartási és korlátozási intézkedések súlyos fennakadásokat okoztak egyes ágazatok, vállalkozások beszállítói láncában. A válaszadók 68 százaléka számolt be beszállítási problémákról, de ezt a vállalkozások jelentős része eddig le tudta kezelni, hiszen a vállalkozások csak kevesebb mint fele számolt be romló kilátásokról. A nagyobb méretű vállalkozások sok esetben összetettebb beszállítói láncokkal is rendelkeznek, ennek megfelelően ebben a szegmensben nagyobb arányban jelentettek súlyosabb beszállítói problémákat.

A 10 milliárd Ft éves nettó árbevételt meghaladó, 100 főnél több alkalmazottat foglalkoztató vállalkozók 25 százaléka számolt be jelentős beszállítói fennakadásról.

A jövőkép szintén megosztó a kutatásban részt vett vállalkozások körében. A válaszadók 60 százaléka kizárólag az önerőre épít a további működése során. Az önerő és kormányzati segítség együttesét a válaszadók 20 százaléka látja a további működés biztosítékának, a maradék 20 százalék viszont már profilváltáson gondolkodik.

A koronavírus okozta gazdasági változások összességében tehát nem csak bizonyos ágazatokat hoztak nehéz helyzetbe, de ágazaton belül is komoly különbségeket érzékelnek a vállalkozók. A válaszok együttesen egyes ágazatok jelentős átrendeződését vetítik előre. A 2020-as évnek tömegesen lesznek vesztesei, de nyertesi is. Sokan hátrányból, illetve kritikus helyzetből futnak neki az év hátralévő időszakának, de a cégek felkészültsége és a menedzsment képessége együttesen fogják eldönteni ki és milyen pozícióban maradhat a saját piacán.

Címlapkép: Getty Images